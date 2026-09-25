«Επεισοδιακή» η συνέντευξη Λεσόρ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της Euroleague: Ο Φρανσίσκο, ο Γιαμπουσέλε και η καληνύχτα στα ελληνικά