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«Επεισοδιακή» η συνέντευξη Λεσόρ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της Euroleague: Ο Φρανσίσκο, ο Γιαμπουσέλε και η καληνύχτα στα ελληνικά
«Επεισοδιακή» η συνέντευξη Λεσόρ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της Euroleague: Ο Φρανσίσκο, ο Γιαμπουσέλε και η καληνύχτα στα ελληνικά
Οι τρεις Γάλλοι διεθνείς του Παναθηναϊκού δεν άντεξαν να μείνουν σοβαροί για μεγάλο χρονικό διάστημα
Kαταιγιστικός στο πρώτο ματς του στη φετινή Euroleague ήταν ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε άνετα της Παρί στο «Telekom Center Athens» με 91-72 έχοντας κάνει καλή δουλειά στην άμυνά του. Κορυφαίοι στο ματς οι Φρανσίσκο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας.
Οι τρεις πρώτοι μάλιστα έκλεψαν και την παράσταση μετά το τέλος της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι ήταν αχώριστοι και το έδειξαν στην flash interview μετά την νίκη του τριφυλλιού.
Αρχικά πήγε ο Λεσόρ να κάνει τις δηλώσεις του στη Euroleague και στη συνέχεια εμφανίστηκαν τα πειραχτήρια, Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο.
Αν και αρχικά οι τρεις Γάλλοι διεθνείς ήταν σοβαροί, δεν κατάφεραν να κρατηθούν με τον Λεσόρ να τους διώχνει, να λέει «πώς μπορείς να είσαι σοβαρός με αυτούς τους τύπους;» και να κλείνει άρον-άρον τη συνέντευξη λέγοντας καληνύχτα στα ελληνικά.
Δείτε το βίντεο
Οι τρεις πρώτοι μάλιστα έκλεψαν και την παράσταση μετά το τέλος της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι ήταν αχώριστοι και το έδειξαν στην flash interview μετά την νίκη του τριφυλλιού.
Αρχικά πήγε ο Λεσόρ να κάνει τις δηλώσεις του στη Euroleague και στη συνέχεια εμφανίστηκαν τα πειραχτήρια, Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο.
Αν και αρχικά οι τρεις Γάλλοι διεθνείς ήταν σοβαροί, δεν κατάφεραν να κρατηθούν με τον Λεσόρ να τους διώχνει, να λέει «πώς μπορείς να είσαι σοβαρός με αυτούς τους τύπους;» και να κλείνει άρον-άρον τη συνέντευξη λέγοντας καληνύχτα στα ελληνικά.
Δείτε το βίντεο
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