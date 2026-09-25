Ρεκόρ παραγωγικότητας από τον Ολυμπιακό στη Μπασκόνια
SPORTS
Ολυμπιακός Μπασκόνια Euroleague Γιώργος Μπαρτζώκας

Ρεκόρ παραγωγικότητας από τον Ολυμπιακό στη Μπασκόνια

Καταιγιστικός ήταν ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μπασκόνια κάνοντας ρεκόρ παραγωγικότητας σε πρεμιέρα της Euroleague

Ρεκόρ παραγωγικότητας από τον Ολυμπιακό στη Μπασκόνια
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Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην Euroleague, αφού επιβλήθηκε με 106-89 της Μπασκόνια. Για τους πρωταθλητές Ευρώπης αυτή είναι η πιο παραγωγική πρεμιέρα που έχουν κάνει από καταβολής Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν καταιγιστική και δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Μπασκόνια να πιστέψει ότι μπορεί να της κάνει τη ζημιά. Ο Βεζένκοφ είχε 22 πόντους και 4 ριμπάουντ, ο Ντόρσεϊ σημείωσε 25 πόντους, ο Μοντέρο έφτασε τους 15 πόντους και ήταν οι παίκτες που ηγήθηκαν της νίκης του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες έγραψαν ιστορία με τη νίκη τους επί της Μπασκόνια κάνοντας την πιο παραγωγική πρεμιέρα τους στην ιστορία της διοργάνωσης. Οι 106 πόντοι που σημείωσε ο Ολυμπιακός αποτελούν ρεκόρ παραγωγικότητας στην ιστορία του κλαμπ σε πρεμιέρα της διοργάνωσης και συγκεκριμένα από τότε που μετονομάστηκε σε Euroleague.

Παράλληλα πρόκειται και για την πιο παραγωγική εκτός έδρας επίδοση της ομάδας του Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που πέτυχε 106 πόντους μακριά από το γήπεδο της. Στο παρελθόν είχε σταματήσει στους 105 κόντρα σε Μονακό, Χίμκι και Μπάγερν Μονάχου.
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