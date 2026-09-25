Εμανουέλε Γκριμάλντι: Επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων για εννέα νέα πλοία

Γκριμάλντι: «Μπροστά στην αβεβαιότητα, επιλέξαμε να επενδύσουμε» Έξι επιβατηγά-οχηματαγωγά θα ενταχθούν στους στόλους των Grimaldi Lines και Minoan Lines στη Μεσόγειο και τρία στη Finnlines – Μείωση εκπομπών άνω του 50% και νέα σχέδια για πλοία ConRo και πολλαπλών χρήσεων