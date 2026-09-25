Εμανουέλε Γκριμάλντι: Επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων για εννέα νέα πλοία
Εμανουέλε Γκριμάλντι: Επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων για εννέα νέα πλοία
Γκριμάλντι: «Μπροστά στην αβεβαιότητα, επιλέξαμε να επενδύσουμε» Έξι επιβατηγά-οχηματαγωγά θα ενταχθούν στους στόλους των Grimaldi Lines και Minoan Lines στη Μεσόγειο και τρία στη Finnlines – Μείωση εκπομπών άνω του 50% και νέα σχέδια για πλοία ConRo και πολλαπλών χρήσεων
Νέο επενδυτικό κύκλο, με επίκεντρο την ανανέωση του στόλου, την ενεργειακή μετάβαση και τη διεύρυνση του παγκόσμιου δικτύου του, ανοίγει ο Όμιλος Grimaldi. Από το βήμα του 27ου Euromed Convention στη Σαρδηνία, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Εμανουέλε Γκριμάλντι, παρουσίασε το ναυπηγικό πρόγραμμα εννέα νέων επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, συνολικής επένδυσης περίπου 1,5 δισ. δολαρίων.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες στην ιστορία του ιταλικού ναυτιλιακού ομίλου. Έξι από τα νέα πλοία θα δρομολογηθούν στη Μεσόγειο με τα σήματα της Grimaldi Lines και της Minoan Lines, ενώ τα υπόλοιπα τρία θα ενταχθούν στη Finnlines και θα εξυπηρετούν τη Βαλτική. Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2028-2030, με τις πρώτες να απέχουν πλέον λιγότερο από δύο χρόνια.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογρφίες στο newmoney.gr
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες στην ιστορία του ιταλικού ναυτιλιακού ομίλου. Έξι από τα νέα πλοία θα δρομολογηθούν στη Μεσόγειο με τα σήματα της Grimaldi Lines και της Minoan Lines, ενώ τα υπόλοιπα τρία θα ενταχθούν στη Finnlines και θα εξυπηρετούν τη Βαλτική. Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2028-2030, με τις πρώτες να απέχουν πλέον λιγότερο από δύο χρόνια.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογρφίες στο newmoney.gr
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