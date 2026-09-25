Ο Γουέιν Ρούνεϊ έχασε 40 κιλά σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών
SPORTS
Γουέιν Ρούνεϊ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Γουέιν Ρούνεϊ έχασε 40 κιλά σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας εμφανίστηκε αδυνατισμένος στην πρεμιέρα του reality που αφορά την οικογένειά του

Ο Γουέιν Ρούνεϊ έχασε 40 κιλά σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γουέιν Ρούνεϊ προχώρησε σε μεγάλη αλλαγή όσον αφορά την εμφάνισή του. 

Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας έχασε 40 κιλά μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών. Από τα τέλη Μαίου έως και τέλη Σεπτεμβρίου. 

Ο Ρούνεϊ παρουσιάστηκε εμφανώς αδυνατισμένος στην πρεμιέρα του reality «The Real Rooneys», που αφορά όπως μαρτυρά και ο τίτλος την οικογένειά του. 

Ο 41χρονος παλαίμαχος διεθνής είναι παντρεμένος με την Κολίν και έχουν αποκτήσει τέσσερις γιους. Ο Ρούνεϊ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας αλλά και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Με τη Γιουνάιτεντ αγωνίστηκε 559 φορές, σκόραρε 253 γκολ και είχε 143 ασίστ. Με την εθνική ομάδα της Αγγλίας είχε 120 συμμετοχές με 53 γκολ. 

8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης