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Ο Γουέιν Ρούνεϊ έχασε 40 κιλά σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών
Ο Γουέιν Ρούνεϊ έχασε 40 κιλά σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών
Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας εμφανίστηκε αδυνατισμένος στην πρεμιέρα του reality που αφορά την οικογένειά του
Ο Γουέιν Ρούνεϊ προχώρησε σε μεγάλη αλλαγή όσον αφορά την εμφάνισή του.
Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας έχασε 40 κιλά μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών. Από τα τέλη Μαίου έως και τέλη Σεπτεμβρίου.
Ο Ρούνεϊ παρουσιάστηκε εμφανώς αδυνατισμένος στην πρεμιέρα του reality «The Real Rooneys», που αφορά όπως μαρτυρά και ο τίτλος την οικογένειά του.
Ο 41χρονος παλαίμαχος διεθνής είναι παντρεμένος με την Κολίν και έχουν αποκτήσει τέσσερις γιους. Ο Ρούνεϊ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας αλλά και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Με τη Γιουνάιτεντ αγωνίστηκε 559 φορές, σκόραρε 253 γκολ και είχε 143 ασίστ. Με την εθνική ομάδα της Αγγλίας είχε 120 συμμετοχές με 53 γκολ.
Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας έχασε 40 κιλά μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών. Από τα τέλη Μαίου έως και τέλη Σεπτεμβρίου.
Ο Ρούνεϊ παρουσιάστηκε εμφανώς αδυνατισμένος στην πρεμιέρα του reality «The Real Rooneys», που αφορά όπως μαρτυρά και ο τίτλος την οικογένειά του.
Ο 41χρονος παλαίμαχος διεθνής είναι παντρεμένος με την Κολίν και έχουν αποκτήσει τέσσερις γιους. Ο Ρούνεϊ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας αλλά και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Με τη Γιουνάιτεντ αγωνίστηκε 559 φορές, σκόραρε 253 γκολ και είχε 143 ασίστ. Με την εθνική ομάδα της Αγγλίας είχε 120 συμμετοχές με 53 γκολ.
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