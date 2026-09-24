Άρης: Η νέα κερκίδα στο «Αλεξάνδρειο», η αύξηση χωρητικότητας και τα led που κάνουν τη διαφορά, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Άρης Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Βασίλης Σπανούλης

Άρης: Η νέα κερκίδα στο «Αλεξάνδρειο», η αύξηση χωρητικότητας και τα led που κάνουν τη διαφορά, βίντεο και φωτογραφίες

H νέα πτυσσόμενη κερκίδα έχει χωρητικότητα 615 θέσεων και συνολικά το «Αλεξάνδρειο» μεγάλωσε κατά 1000 θέσεις

Άρης: Η νέα κερκίδα στο «Αλεξάνδρειο», η αύξηση χωρητικότητας και τα led που κάνουν τη διαφορά, βίντεο και φωτογραφίες
17 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα εποχή για το «Αλεξάνδρειο Μέλαθρον» της Θεσσαλονίκης. 

Το «Nick Galis Hall» απέκτησε νέα μορφή για να φιλοξενήσει φέτος τους αγώνες του Άρη, της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, και το μεσημέρι της Πέμπτης έγιναν τα αποκαλυπτήρια! 


Φτιάχτηκε μια πτυσσόμενη κερκίδα 615 θέσεων και συνολικά η χωρητικότητα του γηπέδου αυξήθηκε κατά 1000 θέσεις. 

Το ιστορικό «Παλέ» μπορεί πλέον να φιλοξενήσει 6200 θεατές αφού εκτός από τα καθίσματα της πτυσσόμενης εξέδρας προστέθηκαν θέσεις και στα πάνω διαζώματα. 


Άρης: Η νέα κερκίδα στο «Αλεξάνδρειο», η αύξηση χωρητικότητας και τα led που κάνουν τη διαφορά, βίντεο και φωτογραφίες
Άρης: Η νέα κερκίδα στο «Αλεξάνδρειο», η αύξηση χωρητικότητας και τα led που κάνουν τη διαφορά, βίντεο και φωτογραφίες
Άρης: Η νέα κερκίδα στο «Αλεξάνδρειο», η αύξηση χωρητικότητας και τα led που κάνουν τη διαφορά, βίντεο και φωτογραφίες
Άρης: Η νέα κερκίδα στο «Αλεξάνδρειο», η αύξηση χωρητικότητας και τα led που κάνουν τη διαφορά, βίντεο και φωτογραφίες
Άρης: Η νέα κερκίδα στο «Αλεξάνδρειο», η αύξηση χωρητικότητας και τα led που κάνουν τη διαφορά, βίντεο και φωτογραφίες
Άρης: Η νέα κερκίδα στο «Αλεξάνδρειο», η αύξηση χωρητικότητας και τα led που κάνουν τη διαφορά, βίντεο και φωτογραφίες


Ακόμη εξασφαλίστηκαν 75 θέσεις για τα δημοσιογραφικά και άλλαξαν τα τα βελούδινα καθίσματα για την αύξηση των θέσεων. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν σουίτες και αντικαταστάθηκε ο φωτισμός με έκδηλη την τόνωση του κιτρινόμαυρου. Έγιναν αναβαθμίσεις στις υποδομές σε γραφεία προπονητών, γυμναστηρίου και του φυσιοθεραπευτηρίου.

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Αίσθηση προκαλούν τα  περιμετρικά led διαμέτρου 250 μέτρων, που θα χρησιμοποιηθούν για προβολή χορηγών, αλλά και για εφέ σε περίπτωση για παράδειγμα σκοραρίσματος.
17 ΣΧΟΛΙΑ

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