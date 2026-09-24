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Ντιμπάλα σε άνοδο: Η επιρροή του στην Ρόμα του Γκασπερίνι
Ντιμπάλα σε άνοδο: Η επιρροή του στην Ρόμα του Γκασπερίνι
Η Ρόμα βρίσκεται στην κορυφή της Serie A, με τον Αργεντίνο διεθνή να πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα, υπό τις οδηγίες του Τζανπιέρο Γκασπερίνι
Η νέα εποχή της Ρόμα υπό τον Τζανπιέρο Γκασπερίνι έχει ξεκινήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τον Πάουλο Ντιμπάλα να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές στο επιθετικό παιχνίδι των «τζιαλορόσι».
Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει μπει δυναμικά στη σεζόν και οι αριθμοί αποτυπώνουν τη σημαντική συμβολή του στη δημιουργία. Μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, ο Ντιμπάλα έχει καταγράψει 22 δημιουργημένες ευκαιρίες, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας.
Most chances created in Serie A this season. 🔑 https://t.co/gaNSIAM54z pic.twitter.com/plxBCURgTE— Squawka (@Squawka) September 23, 2026
Παράλληλα, έχει ξεχωρίσει για την ακρίβεια των μεταβιβάσεών του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, έχοντας καταγράψει 125 επιτυχημένες πάσες σε αυτή τη ζώνη. Την ίδια στιγμή, με τέσσερις ασίστ βρίσκεται στην κορυφή και της συγκεκριμένης κατηγορίας, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που έχει στο δημιουργικό κομμάτι της ομάδας.
Ο τρόπος παιχνιδιού του Ντιμπάλα ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με τις απαιτήσεις του Γκασπερίνι. Ο Αργεντινός έχει την ικανότητα να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, να ζητά την μπάλα σε επικίνδυνα σημεία και να δημιουργεί χώρους για τους συμπαίκτες του.
Δεν περιορίζεται μόνο στην τελική προσπάθεια, αλλά συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη των επιθέσεων. Η ποιότητα στην πάσα και η ικανότητά του να βλέπει την κίνηση πριν αυτή πραγματοποιηθεί τον έχουν καταστήσει ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της Ρόμα.
Η δημιουργία 22 ευκαιριών στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Serie A αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη της επιρροής του. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται πολύ κοντά του ο Τζιακομό Κάλο της Φροζινόνε, ο οποίος έχει επίσης δημιουργήσει 22 φάσεις.
Στις κορυφαίες επιδόσεις δημιουργίας βρίσκεται και ο Φεντερίκο Ντιμάρκο. Ο Ιταλός φουλ μπακ της Ίντερ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της σεζόν.
Ο Ντιμάρκο έχει δημιουργήσει 14 ευκαιρίες και βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας. Η επίδοσή του αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς αγωνίζεται σε μια θέση που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη επιθετική σημασία.
Για τη Ρόμα, πάντως, το μεγάλο ζητούμενο είναι η διάρκεια. Ο Ντιμπάλα έχει ήδη δώσει σημαντικές λύσεις στον Γκασπερίνι και, εφόσον συνεχίσει σε ανάλογο επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η επιθετική λειτουργία των «τζιαλορόσι».
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