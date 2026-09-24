Ντεμπελέ: «Το Champions League πιο σημαντικό από την Χρυσή Μπάλα»
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Ουσμάν Ντεμπελέ Χρυσή Μπάλα Champions League Παρί Σεν Ζερμέν

Ντεμπελέ: «Το Champions League πιο σημαντικό από την Χρυσή Μπάλα»

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ δηλώνει ότι δεν έχει... χορτάσει με τα 2 Champions League που έχει κερδίσει με την Παρί

Ντεμπελέ: «Το Champions League πιο σημαντικό από την Χρυσή Μπάλα»
Νικητής της «Χρυσής Μπάλας» το 2025, μπροστά από τον Λαμίν Γιαμάλ, ο Ουσμάν Ντεμπελέ είχε μια εξαιρετική σεζόν (2024/2025). Και επανέλαβε το κατόρθωμα την περασμένη αγωνιστική περίοδο, μετά τον δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τίτλο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Εν αναμονή της κατάταξής του στην επόμενη τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας», ο 29χρονος διεθνής Γάλλος επιθετικός, εξήγησε στο «BBC» ότι η προσωπική του νίκη πέρυσι δεν ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα για αυτόν:

«Το να κερδίσεις ένα ατομικό βραβείο όπως η Χρυσή Μπάλα είναι προφανώς εξαιρετικό. Αλλά όταν υπέγραψα στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο κύριος στόχος ήταν να κατακτήσουμε το Champions League. Το κάναμε δύο φορές και θέλουμε να συνεχίσουμε να το κερδίζουμε.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι αναμνήσεις που αφήνεις στους οπαδούς και σε όλους τους Παριζιάνους, αυτή είναι η πραγματική νίκη. Όπως και οι στιγμές που πέρασα με τους συμπαίκτες μου».

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