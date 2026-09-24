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ΠΑΟΚ: Φιλικό παιχνίδι με την Παρτίζαν στις 14 Νοεμβρίου στην Τούμπα
ΠΑΟΚ: Φιλικό παιχνίδι με την Παρτίζαν στις 14 Νοεμβρίου στην Τούμπα
Σπουδαίο φιλικό παιχνίδι στην Τούμπα στην διακοπή των εθνικών ομάδων
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα το φιλικό παιχνίδι με την Παρτίζαν το οποίο θα διεξαχθεί στις 14/11 στην Τούμπα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Στις 14 Νοεμβρίου, ο ΠΑΟΚ και η Παρτίζαν συναντιούνται ξανά, αυτή την φορά στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που ξεπερνά τα όρια μιας απλής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.
Οι δύο σύλλογοι συνδέονται εδώ και δεκαετίες με μια ξεχωριστή και διαχρονική φιλία, έναν δεσμό που έχει χτιστεί πάνω σε κοινές αξίες, κοινά χρώματα και μια αμοιβαία αγάπη που ξεπερνά το ποδόσφαιρο.
Δύο λαοί, δύο φανέλες, μία κοινή καρδιά. Η σχέση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν αποτελεί έναν ιδιαίτερο δεσμό που υπερβαίνει τις αποστάσεις και τα σύνορα, ενώ κάθε νέα συνάντηση των δύο συλλόγων αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να αναδειχθεί αυτή η μοναδική σύνδεση. Στις 14/11, η ιστορία γράφεται ξανά. Ένα παιχνίδι, ένας διαχρονικός δεσμός, μία κοινή αγάπη».
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Στις 14 Νοεμβρίου, ο ΠΑΟΚ και η Παρτίζαν συναντιούνται ξανά, αυτή την φορά στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που ξεπερνά τα όρια μιας απλής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.
Οι δύο σύλλογοι συνδέονται εδώ και δεκαετίες με μια ξεχωριστή και διαχρονική φιλία, έναν δεσμό που έχει χτιστεί πάνω σε κοινές αξίες, κοινά χρώματα και μια αμοιβαία αγάπη που ξεπερνά το ποδόσφαιρο.
Δύο λαοί, δύο φανέλες, μία κοινή καρδιά. Η σχέση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν αποτελεί έναν ιδιαίτερο δεσμό που υπερβαίνει τις αποστάσεις και τα σύνορα, ενώ κάθε νέα συνάντηση των δύο συλλόγων αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να αναδειχθεί αυτή η μοναδική σύνδεση. Στις 14/11, η ιστορία γράφεται ξανά. Ένα παιχνίδι, ένας διαχρονικός δεσμός, μία κοινή αγάπη».
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