Πόλο: Στο ΟΑΚΑ η τελική φάση του World Cup 2027 σε άνδρες και γυναίκες

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο διάστημα 24-28 Φεβρουαρίου 2027

World Aquatics Water Polo Men’s and Women’s



Μετά από 23 ολόκληρα χρόνια σε ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα του κόσμου, το ΟΑΚΑ, θα φιλοξενηθούν οι καλύτερες- κατά τεκμήριο- ομάδες της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Οκτώ εθνικές ομάδες ανδρών και ισάριθμες γυναικών θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον επίζηλο τίτλο. Και όχι μόνο: από αυτή την κορυφαία διοργάνωση που ανέλαβε η πατρίδα μας, θα δοθεί από ένα εισιτήριο (άνδρες/γυναίκες), το πρώτο μάλιστα, για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άτζελες το 2028.







«Η Ελλάδα έχει μια βαθιά και διαχρονική σχέση με την υδατοσφαίριση και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Αθήνα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης της World Aquatics το 2027.



Η παρουσία των κορυφαίων γυναικείων και ανδρικών εθνικών ομάδων του κόσμου στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ θα αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για το άθλημα, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς θα δώσει τη δυνατότητα διεκδίκησης της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.







Η Ελευθερία Πλευρίτου, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των γυναικών, τόνισε: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της υδατοσφαίρισης.



Ως αθλήτρια, έχω ζήσει πολλές μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό και ξέρω πόσο ξεχωριστό είναι να αγωνίζεσαι σε τέτοιες στιγμές. Το να επιστρέφει, μετά από τόσα χρόνια, μία διοργάνωση αυτού του επιπέδου στην Ελλάδα, και μάλιστα με το πρώτο εισιτήριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, είναι κάτι που με γεμίζει περηφάνια και ανυπομονησία.



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Ο Ντίνος Γενηδουνιάς, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των ανδρών, επεσήμανε: «Θα είναι ασφαλώς μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα όλων μας που θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση μπροστά στο ελληνικό κοινό.



Όπως και να το δει κάποιος είναι μια κομβική διοργάνωση για το άθλημά μας: διεξάγεται στην πατρίδα μας σε μια εμβληματική εγκατάσταση, δίνει εισιτήριο και μάλιστα το πρώτο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι το κορυφαίο ραντεβού μετά το 2004 που θα συμβεί στην Αθήνα, και οι δυο κορυφαίες εθνικές μας ομάδες θα αγωνιστούν μπροστά στο ενθουσιώδες ελληνικό κοινό.



Ο κόσμος όπου και να αγωνίζονται ανά την επικράτεια τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, είναι δίπλα τους. Αποτελεί τον έξτρα παίκτη. Ακόμα έχω μπροστά στα μάτια μου τις εντυπωσιακές στιγμές που βιώσαμε πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη.



Με σημερινή της απόφαση (24/9) η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics) ανέθεσε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας την διοργάνωση τουMen’s and Women’s World Cup Final, το διάστημα 24-28 Φεβρουαρίου 2027.Μετά από 23 ολόκληρα χρόνια σε ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα του κόσμου, το ΟΑΚΑ, θα φιλοξενηθούν οι καλύτερες- κατά τεκμήριο- ομάδες της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Οκτώ εθνικές ομάδες ανδρών και ισάριθμες γυναικών θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον επίζηλο τίτλο. Και όχι μόνο: από αυτή την κορυφαία διοργάνωση που ανέλαβε η πατρίδα μας, θα δοθεί από ένα εισιτήριο (άνδρες/γυναίκες), το πρώτο μάλιστα, για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άτζελες το 2028.Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και Μέλος του Bureau της World Aquatics, δήλωσε:«Η Ελλάδα έχει μια βαθιά και διαχρονική σχέση με την υδατοσφαίριση και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Αθήνα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης της World Aquatics το 2027.Η παρουσία των κορυφαίων γυναικείων και ανδρικών εθνικών ομάδων του κόσμου στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ θα αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για το άθλημα, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς θα δώσει τη δυνατότητα διεκδίκησης της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ανυπομονούμε να υποδεχθούμε και πάλι στην ίδια Ολυμπιακή εγκατάσταση την παγκόσμια οικογένεια της υδατοσφαίρισης, για ακόμη μία σημαντική στιγμή στην ιστορία του αθλήματός μας».Η Ελευθερία Πλευρίτου, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των γυναικών, τόνισε: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της υδατοσφαίρισης.Ως αθλήτρια, έχω ζήσει πολλές μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό και ξέρω πόσο ξεχωριστό είναι να αγωνίζεσαι σε τέτοιες στιγμές. Το να επιστρέφει, μετά από τόσα χρόνια, μία διοργάνωση αυτού του επιπέδου στην Ελλάδα, και μάλιστα με το πρώτο εισιτήριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, είναι κάτι που με γεμίζει περηφάνια και ανυπομονησία.Χαίρομαι ιδιαίτερα που η χώρα μας θα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τόσο σημαντικής στιγμής για το άθλημά μας. Ανυπομονώ να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή του πόλο στην Ελλάδα, με το γήπεδο γεμάτο, τον κόσμο δίπλα μας και όλους μαζί να δημιουργήσουμε στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Είναι μια διοργάνωση που πραγματικά ανυπομονώ να ζήσω!».Ο Ντίνος Γενηδουνιάς, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των ανδρών, επεσήμανε: «Θα είναι ασφαλώς μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα όλων μας που θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση μπροστά στο ελληνικό κοινό.Όπως και να το δει κάποιος είναι μια κομβική διοργάνωση για το άθλημά μας: διεξάγεται στην πατρίδα μας σε μια εμβληματική εγκατάσταση, δίνει εισιτήριο και μάλιστα το πρώτο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι το κορυφαίο ραντεβού μετά το 2004 που θα συμβεί στην Αθήνα, και οι δυο κορυφαίες εθνικές μας ομάδες θα αγωνιστούν μπροστά στο ενθουσιώδες ελληνικό κοινό.Ο κόσμος όπου και να αγωνίζονται ανά την επικράτεια τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, είναι δίπλα τους. Αποτελεί τον έξτρα παίκτη. Ακόμα έχω μπροστά στα μάτια μου τις εντυπωσιακές στιγμές που βιώσαμε πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη.

Ανυπομονώ για το νέο μας, μεγάλο ραντεβού στην Αθήνα. Μια μεγάλη στιγμή για το άθλημα μας και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Ανυπομονώ να τη ζήσω και να την απολαύσω όπως και όλοι οι διεθνείς μας».



Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της W.A., η προκριματική φάση για τις γυναίκες θα διεξαχθεί στην πόλη Κοϊμπρα της Πορτογαλίας, 6-13 Δεκεμβρίου 2026 (Division 2) και 14-19 Δεκεμβρίου 2026 (Division 1) και για τους άνδρες στην Κων/πολη, 11-16 Ιανουαρίου 2027 (Division 1) και 18-24 Ιανουαρίου 2027 (Division 2).



Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου, Χουσεΐν Αλ Μουσαλάμ, δήλωσε:



«Με χαρά ανακοινώνουμε την Κοΐμπρα, την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα ως τις τρεις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Υδατοσφαίρισης 2027. Διοργάνωση που προσφέρει πάντα εξαιρετικό θέαμα. Με την πρόσθετη σημασία μιας θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 που διακυβεύεται, είμαστε βέβαιοι ότι θα ζήσουμε μια αξέχαστη διοργάνωση.



Η φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε εξαιρετική δυναμική για την υδατοσφαίριση σε όλο τον κόσμο. Μετά από μια χρονιά-ορόσημο το 2026, η οποία προανήγγειλε ρεκόρ συμμετοχής και απέδειξε την απίστευτη παγκόσμια απήχηση του αθλήματός μας, είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πώς αυτή η επερχόμενη διοργάνωση θα πυροδοτήσει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια».