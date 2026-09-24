ΑΕΚ: Θα παραμείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι

Η ΑΕΚ θα παίξει στην έδρα της Τσέλσι στις 14/10 με την Σαχτάρ και στις 20/10 με την Σίτι στο Μάντσεστερ ενώ στο μεσοδιάστημα θα παραμείνει στο Νησί