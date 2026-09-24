Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
ΑΕΚ: Θα παραμείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι
ΑΕΚ: Θα παραμείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι
Η ΑΕΚ θα παίξει στην έδρα της Τσέλσι στις 14/10 με την Σαχτάρ και στις 20/10 με την Σίτι στο Μάντσεστερ ενώ στο μεσοδιάστημα θα παραμείνει στο Νησί
Οριστική είναι πλέον η απόφαση της ΠΑΕ ΑΕΚ να παραμείνει για μια εβδομάδα στην Αγγλία η ομάδα προκειμένου να παίξει τα δύο ματς του Champions League.
Η ΑΕΚ παίζει με τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στις 14/10 και Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» στις 20/10 και θα παραμείνει στην Αγγλία στο μεσοδιάστημα αφού θα ζητηθεί αναβολή για το παιχνίδι τις 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο για τη Stoiximan Super League.
Για το ματς με τον Ατρόμητο υπάρχει κενή ημερομηνία στις 16 Δεκεμβρίου 2026.
Η ΑΕΚ παίζει με τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στις 14/10 και Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» στις 20/10 και θα παραμείνει στην Αγγλία στο μεσοδιάστημα αφού θα ζητηθεί αναβολή για το παιχνίδι τις 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο για τη Stoiximan Super League.
Για το ματς με τον Ατρόμητο υπάρχει κενή ημερομηνία στις 16 Δεκεμβρίου 2026.
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