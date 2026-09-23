Ο Χακίμι θα δικαστεί για βιασμό, απορρίφθηκε η τελευταία του έφεση από το γαλλικό δικαστήριο

Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί ο Ασράφ Χακίμι
, καθώς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την προσφυγή
που είχε καταθέσει η πλευρά του κατά της απόφασης παραπομπής του σε δίκη
.
Ο 27χρονος μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν
αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό
, την οποία έχει αρνηθεί από την πρώτη στιγμή. Η τελευταία δικαστική εξέλιξη δεν αφορά την ουσία της υπόθεσης ούτε συνιστά απόφαση σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητά του. Ουσιαστικά, ανοίγει τον δρόμο ώστε η υπόθεση να εξεταστεί από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο.
Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί. Η υπόθεση έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο του 2023, όταν μια γυναίκα 24 ετών τότε απευθύνθηκε στις γαλλικές αρχές και κατήγγειλε ότι είχε βιαστεί στην κατοικία του Χακίμι στην περιοχή Μπουλόν-Μπιγιανκούρ, κοντά στο Παρίσι.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή μέσω instagram και οι δυο τους επικοινώνησαν πριν από τη συνάντησή τους. Η ίδια ανέφερε στις αρχές ότι πήγε στο σπίτι του Χακίμι με ταξί και πως κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί σημειώθηκε σεξουαλική επίθεση.
Ο ποδοσφαιριστής αρνήθηκε τις κατηγορίες και από τότε η υπόθεση ακολούθησε τη δικαστική οδό. Η έρευνα συνεχίστηκε για αρκετό διάστημα, προτού οι γαλλικές δικαστικές αρχές αποφασίσουν την παραπομπή του Χακίμι σε δίκη τον Φεβρουάριο του 2026.
Η υπεράσπισή του επιχείρησε να ανατρέψει την απόφαση, χωρίς όμως επιτυχία. Τον Ιούνιο, το Εφετείο των Βερσαλλιών επικύρωσε την παραπομπή και στη συνέχεια η πλευρά του ποδοσφαιριστή προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.
Η συγκεκριμένη προσφυγή απορρίφθηκε πλέον, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί στο επόμενο στάδιο.
Η νομική ομάδα του Χακίμι εξακολουθεί να υποστηρίζει την αθωότητά του και τονίζει ότι ο ποδοσφαιριστής έχει συνεργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας με τις αρμόδιες αρχές.