Ο Χακίμι θα δικαστεί για βιασμό, απορρίφθηκε η τελευταία του έφεση από το γαλλικό δικαστήριο
SPORTS
Ασράφ Χακίμι υπόθεση βιασμού Δίκη Προσφυγή Παρί Ζεν Ζερμέν

Ο Χακίμι θα δικαστεί για βιασμό, απορρίφθηκε η τελευταία του έφεση από το γαλλικό δικαστήριο

Σε δίκη οδηγείται ο μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν, αφού απορρίφθηκε η προσφυγή του, σχετικά με την υπόθεση βιασμού

Ο Χακίμι θα δικαστεί για βιασμό, απορρίφθηκε η τελευταία του έφεση από το γαλλικό δικαστήριο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί ο Ασράφ Χακίμι, καθώς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει η πλευρά του κατά της απόφασης παραπομπής του σε δίκη.

Ο 27χρονος μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό, την οποία έχει αρνηθεί από την πρώτη στιγμή. Η τελευταία δικαστική εξέλιξη δεν αφορά την ουσία της υπόθεσης ούτε συνιστά απόφαση σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητά του. Ουσιαστικά, ανοίγει τον δρόμο ώστε η υπόθεση να εξεταστεί από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο.



Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί. Η υπόθεση έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο του 2023, όταν μια γυναίκα 24 ετών τότε απευθύνθηκε στις γαλλικές αρχές και κατήγγειλε ότι είχε βιαστεί στην κατοικία του Χακίμι στην περιοχή Μπουλόν-Μπιγιανκούρ, κοντά στο Παρίσι.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή μέσω instagram και οι δυο τους επικοινώνησαν πριν από τη συνάντησή τους. Η ίδια ανέφερε στις αρχές ότι πήγε στο σπίτι του Χακίμι με ταξί και πως κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί σημειώθηκε σεξουαλική επίθεση.

Ο ποδοσφαιριστής αρνήθηκε τις κατηγορίες και από τότε η υπόθεση ακολούθησε τη δικαστική οδό. Η έρευνα συνεχίστηκε για αρκετό διάστημα, προτού οι γαλλικές δικαστικές αρχές αποφασίσουν την παραπομπή του Χακίμι σε δίκη τον Φεβρουάριο του 2026.

Η υπεράσπισή του επιχείρησε να ανατρέψει την απόφαση, χωρίς όμως επιτυχία. Τον Ιούνιο, το Εφετείο των Βερσαλλιών επικύρωσε την παραπομπή και στη συνέχεια η πλευρά του ποδοσφαιριστή προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Κλείσιμο
Η συγκεκριμένη προσφυγή απορρίφθηκε πλέον, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί στο επόμενο στάδιο.
 Η νομική ομάδα του Χακίμι εξακολουθεί να υποστηρίζει την αθωότητά του και τονίζει ότι ο ποδοσφαιριστής έχει συνεργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας με τις αρμόδιες αρχές.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης