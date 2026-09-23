To protothema.gr στις τελευταίες προπονήσεις Ελλάδας και Σερβίας πριν από τη μάχη του Nations League, βίντεο και φωτογραφίες

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την μεγάλη πρεμιέρα της Εθνικής ποδοσφαίρου στη League A του Nations League.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι από το μεσημέρι της Τετάρτης στο Βελιγράδι εκεί όπου την Πέμπτη θα κάνει πρεμιέρα (21:45) στο Μαρακανά απέναντι στην εθνική Σερβίας.
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Η Σερβία στην οποία είναι και οι... δικοί μας Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε την τελευταία της προπόνηση στο προπονητικό της κέντρο στο Βελιγράδι με τον άσο της ΑΕΚ να είναι έτοιμος να ξεκινήσει στο ματς της Πέμπτης.
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