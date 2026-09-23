To protothema.gr στις τελευταίες προπονήσεις Ελλάδας και Σερβίας πριν από τη μάχη του Nations League, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Nations League Ιβάν Γιοβάνοβιτς Εθνική ποδοσφαίρου Εθνική Σερβίας

To protothema.gr στις τελευταίες προπονήσεις Ελλάδας και Σερβίας πριν από τη μάχη του Nations League, βίντεο και φωτογραφίες

Η Σερβία θα υποδεχτεί την Ελλάδα την Πέμπτη (21:45) στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα του Nations League

To protothema.gr στις τελευταίες προπονήσεις Ελλάδας και Σερβίας πριν από τη μάχη του Nations League, βίντεο και φωτογραφίες
Αποστολή στο Βελιγράδι: Δημήτρης Τυχάλας
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Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την μεγάλη πρεμιέρα της Εθνικής ποδοσφαίρου στη League A του Nations League. 

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι από το μεσημέρι της Τετάρτης στο Βελιγράδι εκεί όπου την Πέμπτη θα κάνει πρεμιέρα (21:45) στο Μαρακανά απέναντι στην εθνική Σερβίας. 








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Η Σερβία στην οποία είναι και οι... δικοί μας Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε την τελευταία της προπόνηση στο προπονητικό της κέντρο στο Βελιγράδι με τον άσο της ΑΕΚ να είναι έτοιμος να ξεκινήσει στο ματς της Πέμπτης. 

To protothema.gr στις τελευταίες προπονήσεις Ελλάδας και Σερβίας πριν από τη μάχη του Nations League, βίντεο και φωτογραφίες
To protothema.gr στις τελευταίες προπονήσεις Ελλάδας και Σερβίας πριν από τη μάχη του Nations League, βίντεο και φωτογραφίες
To protothema.gr στις τελευταίες προπονήσεις Ελλάδας και Σερβίας πριν από τη μάχη του Nations League, βίντεο και φωτογραφίες


Ακολούθησε η προπόνηση της Ελλάδας στο γήπεδο που θα διεξαχθεί ο αγώνας μετά από τη συνέντευξη Τύπου στην οποία μίλησαν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Παναγιώτης Ρέτσος. 
Αποστολή στο Βελιγράδι: Δημήτρης Τυχάλας
1 ΣΧΟΛΙΟ

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