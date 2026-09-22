Ομπράντοβιτς: Είμαστε μπροστά σ' ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα
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Basket League Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ομπράντοβιτς: Είμαστε μπροστά σ' ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο αφιέρωμα της GBL στάθηκε στην άνοδο της ποιότητας του φετινού μαραθωνίου, ενώ αναφέρθηκε στο παράδειγμα που πρέπει να δίνουν οι παίκτες

Ομπράντοβιτς: Είμαστε μπροστά σ' ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα
Ενόψει του πρώτου τζάμπολ της νέας σεζόν στην Stoiximan GBL το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν και τα αφιερώματα των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε μετά από 14 χρόνια έδειξε να περιμένει με ανυπομονησία το τζάμπολ, αλλά τόνισε με νόημα ότι οι αθλητές «πρέπει να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το καθετί άλλο».

Αναλυτικά  ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ανέφερε: «Πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει το μπάσκετ θα το απολαύσουν. Ο στόχος μας δεν αλλάζει καθώς ο Παναθηναϊκός είναι πάντοτε μια ομάδα που θέλει να είναι στη θέση που οι άνθρωποί μας περιμένουν από εμάς. Γι’ αυτό και θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά ώστε τελικά να φτάσουμε εκεί».

Και κατέληξε: «Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές, πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το καθετί άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε, ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο».

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