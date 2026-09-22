Εθνική Σερβίας: Νοκ άουτ ο Βλάχοβιτς, βασικός ο Γιόβιτς
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Εθνική Σερβίας: Νοκ άουτ ο Βλάχοβιτς, βασικός ο Γιόβιτς

Ο επιθετικός της Μπεσίκτας τραυματίστηκε στον τελευταίο αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος

Εθνική Σερβίας: Νοκ άουτ ο Βλάχοβιτς, βασικός ο Γιόβιτς
Πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση για το ποιος από τους εξαιρετικά φορμαρισμένους Λούκα Γιόβιτς, Ντούσαν Βλάχοβιτς πρέπει να είναι στην κορυφή της επίθεσης της Σερβίας στον αγώνα με την Ελλάδα στην πρεμιέρα του Nations League (24/9, 21:45) το θέμα έληξε καθώς ο τελευταίος έμεινε εκτός αποστολής.

Ο έμπειρος σέντερ φορ ο οποίος το καλοκαίρι έφυγε από τη Γιουβέντους για τη Μπεσίκτας και ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν (πέντε γκολ σε επτά ματς), τραυματίστηκε στον αγώνα της περασμένης Κυριακής κόντρα στην Αμέντσπορ (όπου καθόλη τη διάρκεια του αγώνα δέχθηκε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα από τους αντιπάλους του) και ο Βέλικο Παούνοβιτς αναγκάστηκε να τον αποκλείσει από την αποστολή.

Το πρόβλημα του δεν είναι πολύ σοβαρό, ωστόσο οι εκτιμήσεις των γιατρών κάνουν λόγο για απουσία μίας εβδομάδας και ο προπονητής της Σερβίας αποφάσισε να τον αφήσει εκτός από τους τέσσερις πρώτους αγώνες.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο Λούκα Γιόβιτς είναι το απόλυτο φαβορί για τη θέση του φορ στο 4-2-3-1 που φαντάζει ως πιο πιθανό σχήμα, ενώ σε περίπτωση που ο Παούνοβιτς επιλέξει το 4-4-2 τότε παρτενέρ του θα είναι ο 19χρονος Τσβέτκοβιτς που επίσης έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν με την Άντερλεχτ.

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