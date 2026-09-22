ΑΕΚ: «Κόλπα παλιά, φτηνά και προβλέψιμα, ποντάρουν σε κουτσά άλογα»
SPORTS
ΑΕΚ Βόλος Αχιλλέας Μπέος Πέναλτι

ΑΕΚ: «Κόλπα παλιά, φτηνά και προβλέψιμα, ποντάρουν σε κουτσά άλογα»

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ εξέδωσε καυστική ανακοίνωση μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από το πέναλτι που κέρδισε στον Βόλο

ΑΕΚ: «Κόλπα παλιά, φτηνά και προβλέψιμα, ποντάρουν σε κουτσά άλογα»
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Αφού αρχικά ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης απάντησε στους ισχυρισμούς του Αχιλλέα Μπέου (δήλωσε ότι ο προπονητής της ΑΕΚ παραδέχθηκε ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε), τονίζοντας πως «ο Μπέος έβαλε στο στόμα του Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ για να εξυπηρετήσει σκοπούς», ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ χωρίς να κάνει ονομαστικές αναφορές σε παράγοντες και ομάδες, καυτηριάζει την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων εις βάρος της, χρησιμοποιώντας αρκετά επιθετικές εκφράσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά πρώτα ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα.

Όσο για τα αγαπημένα «άλογα», κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το «δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο» είναι κόλπα παλιά, φτηνά και —κυρίως— προβλέψιμα.

Να μην ξεχνάνε πως τελικά, ουδέν κρυπτόν από τον Ηλιο».
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