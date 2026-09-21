Ο Κωστούλας δεν σταματά να εντυπωσιάζει: Από τη μεγάλη βραδιά κόντρα στην Άρσεναλ, στην αποθέωση της Marca που τον αποκαλεί «Babistuta
Ο Κωστούλας δεν σταματά να εντυπωσιάζει: Από τη μεγάλη βραδιά κόντρα στην Άρσεναλ, στην αποθέωση της Marca που τον αποκαλεί «Babistuta
Το ισπανικό Μέσο με αφορμή την σπουδαία εμφάνισή του Έλληνα επιθετικού της Μπράιτον κόντρα στην Άρσεναλ έκανε ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα και ένα τρομερό λογοπαίγνιο με το όνομα του σπουδαίου Αργεντινού επιθετικού Γκαμπριέλ Μπατιστούτα
Ο Μπάμπης Κωστούλας συνεχίζει να ανεβάζει στροφές στην Premier League και να αποδεικνύει πως η μεταγραφή του στην Αγγλία μόνο τυχαία δεν είναι. Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός ήταν πρωταγωνιστής στη σπουδαία νίκη της Μπράιτον με 3-0 απέναντι στην Άρσεναλ, πετυχαίνοντας γκολ και δίνοντας ασίστ σε μία από τις πιο γεμάτες εμφανίσεις του.
Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Οι αριθμοί του είναι ήδη βελτιωμένοι σε σχέση με την πρώτη του χρονιά στο αγγλικό πρωτάθλημα, γεγονός που αποτυπώνει την αγωνιστική του εξέλιξη και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου.
Στο παιχνίδι με τους «κανονιέρηδες», ο Κωστούλας έδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της Μπράιτον. Δεν περιορίστηκε μόνο στη δημιουργία, αλλά πήρε πρωτοβουλίες και στην εκτέλεση. Το γκολ του ήρθε με εξαιρετικό τελείωμα, ενώ η ασίστ του επιβεβαίωσε την ικανότητά του να συμμετέχει συνολικά στο παιχνίδι της ομάδας.
Η αγωνιστική του άνοδος δεν έχει περάσει απαρατήρητη ούτε εκτός Αγγλίας. Η ισπανική Marca ασχολήθηκε με την περίπτωση του Κωστούλα και του απέδωσε το προσωνύμιο «Babistuta», κάνοντας έναν ξεκάθαρο παραλληλισμό με τον σπουδαίο Αργεντινό επιθετικό, Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.
Παράλληλα, στο αφιέρωμα γίνεται αναφορά και στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος έχει μιλήσει με ιδιαίτερα εγκωμιαστικά λόγια για τις δυνατότητες του νεαρού επιθετικού, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων «τέρας της φύσης».
Επίσης υπάρχουν δηλώσεις και του Γερμανού τεχνικού της Μπράιτον, Φάμπιαν Χουρζέλερ ο οποίος επίσης αποθέωσε τον νεαρό Έλληνα .
«Του δώσαμε χρόνο να προσαρμοστεί και τώρα, από την προετοιμασία, βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Σε κάθε προπόνηση δείχνει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι σκόρερ, ένας φυσικός σκόρερ. Όταν βλέπεις πώς τελειώνει τις φάσεις στην προπόνηση, καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι το ξεχωριστό», είπε ο προπονητής των «γλάρων» ο οποίος υπογραμμίζει επίσης την καθημερινή δουλειά του στις προπονήσεις: «Δίνει τα πάντα και τώρα δρέπει τους καρπούς. Κατάλαβε ότι πρέπει να κάνεις τα βασικά σωστά από την αρχή».
Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Οι αριθμοί του είναι ήδη βελτιωμένοι σε σχέση με την πρώτη του χρονιά στο αγγλικό πρωτάθλημα, γεγονός που αποτυπώνει την αγωνιστική του εξέλιξη και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου.
Στο παιχνίδι με τους «κανονιέρηδες», ο Κωστούλας έδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της Μπράιτον. Δεν περιορίστηκε μόνο στη δημιουργία, αλλά πήρε πρωτοβουλίες και στην εκτέλεση. Το γκολ του ήρθε με εξαιρετικό τελείωμα, ενώ η ασίστ του επιβεβαίωσε την ικανότητά του να συμμετέχει συνολικά στο παιχνίδι της ομάδας.
Η αγωνιστική του άνοδος δεν έχει περάσει απαρατήρητη ούτε εκτός Αγγλίας. Η ισπανική Marca ασχολήθηκε με την περίπτωση του Κωστούλα και του απέδωσε το προσωνύμιο «Babistuta», κάνοντας έναν ξεκάθαρο παραλληλισμό με τον σπουδαίο Αργεντινό επιθετικό, Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.
Παράλληλα, στο αφιέρωμα γίνεται αναφορά και στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος έχει μιλήσει με ιδιαίτερα εγκωμιαστικά λόγια για τις δυνατότητες του νεαρού επιθετικού, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων «τέρας της φύσης».
Επίσης υπάρχουν δηλώσεις και του Γερμανού τεχνικού της Μπράιτον, Φάμπιαν Χουρζέλερ ο οποίος επίσης αποθέωσε τον νεαρό Έλληνα .
«Του δώσαμε χρόνο να προσαρμοστεί και τώρα, από την προετοιμασία, βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Σε κάθε προπόνηση δείχνει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι σκόρερ, ένας φυσικός σκόρερ. Όταν βλέπεις πώς τελειώνει τις φάσεις στην προπόνηση, καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι το ξεχωριστό», είπε ο προπονητής των «γλάρων» ο οποίος υπογραμμίζει επίσης την καθημερινή δουλειά του στις προπονήσεις: «Δίνει τα πάντα και τώρα δρέπει τους καρπούς. Κατάλαβε ότι πρέπει να κάνεις τα βασικά σωστά από την αρχή».
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