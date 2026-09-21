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Ιστορική επιτυχία για την Εθνική Ιππικής Αντοχής στη Ρουμανία με δύο ασημένια μετάλλια
Ιστορική επιτυχία για την Εθνική Ιππικής Αντοχής στη Ρουμανία με δύο ασημένια μετάλλια
Στο βάθρο οι ομάδες ενηλίκων και εφήβων, με διακρίσεις και για Κωνσταντινίδου και Μερμηγκίδη
Ιστορική παρουσία κατέγραψε η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής 2026, που διεξήχθη από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου στη Μπουφτέα της Ρουμανίας. Οι Εθνικές Ομάδες ενηλίκων και εφήβων – νέων ιππέων κατέκτησαν από ένα ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό, ενώ δύο Ελληνίδες αθλήτριες ανέβηκαν στο βάθρο και στις ατομικές κατατάξεις.
Η ελληνική αποστολή συμμετείχε στις απαιτητικές διαδρομές των 120 χιλιομέτρων στους ενήλικες και των 100 χιλιομέτρων στους εφήβους – νέους ιππείς, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της χώρας στον θεσμό.
Την ελληνική ομάδα αποτέλεσαν οι Αλίκη Κωνσταντινίδου, Αικατερίνη Στεφανία Μαλλιάκη, Αλέξανδρος Αλαφράγκης, Βασιλική Βιολέτα Τούλη και Παναγιώτα Αικατερίνη Χρυσανθακοπούλου.
Παράλληλα, η Αλίκη Κωνσταντινίδου, με τον ίππο Euvridika, κατέκτησε την 3η θέση στα 120 χιλιόμετρα, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση για τα ελληνικά χρώματα.
Στο ατομικό αγώνισμα των ενηλίκων συμμετείχε επίσης ο Θεόδωρος Λαντάβος.
Την ομάδα στελέχωσαν οι Αγγελική Μερμηγκίδη, Γεωργία Μαμαή, Αρετή Πατσιούρα, Έμμα Δέσποινα Γιακουμάκη και Μάρθα Περίδη.
Η ελληνική αποστολή συμμετείχε στις απαιτητικές διαδρομές των 120 χιλιομέτρων στους ενήλικες και των 100 χιλιομέτρων στους εφήβους – νέους ιππείς, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της χώρας στον θεσμό.
Πρώτο βάθρο στην ιστορία για την ομάδα ενηλίκωνΗ μεγαλύτερη ιστορική διάκριση ήρθε από την Εθνική ενηλίκων, η οποία κατέλαβε τη 2η θέση, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στο βάθρο Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ιππικής Αντοχής.
Την ελληνική ομάδα αποτέλεσαν οι Αλίκη Κωνσταντινίδου, Αικατερίνη Στεφανία Μαλλιάκη, Αλέξανδρος Αλαφράγκης, Βασιλική Βιολέτα Τούλη και Παναγιώτα Αικατερίνη Χρυσανθακοπούλου.
Παράλληλα, η Αλίκη Κωνσταντινίδου, με τον ίππο Euvridika, κατέκτησε την 3η θέση στα 120 χιλιόμετρα, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση για τα ελληνικά χρώματα.
Στο ατομικό αγώνισμα των ενηλίκων συμμετείχε επίσης ο Θεόδωρος Λαντάβος.
Ασημένιο και για τους εφήβους – νέους ιππείςΙδιαίτερα επιτυχημένη ήταν και η παρουσία της Εθνικής εφήβων – νέων ιππέων, η οποία τερμάτισε επίσης στη 2η θέση στα 100 χιλιόμετρα.
Την ομάδα στελέχωσαν οι Αγγελική Μερμηγκίδη, Γεωργία Μαμαή, Αρετή Πατσιούρα, Έμμα Δέσποινα Γιακουμάκη και Μάρθα Περίδη.
Ξεχώρισε ακόμη η Αγγελική Μερμηγκίδη, η οποία με τον ίππο Kami κατέκτησε τη 2η θέση στο ατομικό.
Στην ίδια κατηγορία αγωνίστηκαν ακόμη οι Ανδρέας Τσιρούνης, Νικολέττα Κωνσταντινίδου και Σοφία Πολλάτου.
Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε έτσι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα με δύο ασημένια μετάλλια στο ομαδικό και δύο ατομικές θέσεις στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της ελληνικής Ιππικής Αντοχής σε διεθνές επίπεδο.
Στην ίδια κατηγορία αγωνίστηκαν ακόμη οι Ανδρέας Τσιρούνης, Νικολέττα Κωνσταντινίδου και Σοφία Πολλάτου.
Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε έτσι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα με δύο ασημένια μετάλλια στο ομαδικό και δύο ατομικές θέσεις στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της ελληνικής Ιππικής Αντοχής σε διεθνές επίπεδο.
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