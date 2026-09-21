Ιστορική επιτυχία για την Εθνική Ιππικής Αντοχής στη Ρουμανία με δύο ασημένια μετάλλια

Η Αγγελική Μερμηγκίδη κατέλαβε την 2η θέση εφήβων

Ξεχώρισε ακόμη η Αγγελική Μερμηγκίδη, η οποία με τον ίππο Kami κατέκτησε τη 2η θέση στο ατομικό.Στην ίδια κατηγορία αγωνίστηκαν ακόμη οι Ανδρέας Τσιρούνης, Νικολέττα Κωνσταντινίδου και Σοφία Πολλάτου.Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε έτσι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα με δύο ασημένια μετάλλια στο ομαδικό και δύο ατομικές θέσεις στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της ελληνικής Ιππικής Αντοχής σε διεθνές επίπεδο.