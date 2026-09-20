Έξαλλοι και στο κανάλι της Ρεάλ για τη διαιτησία στο ματς με την Ατλέτικο: «Σε κάνουν να θες να αποχωρήσεις από τη La Liga»
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Έξαλλοι και στο κανάλι της Ρεάλ για τη διαιτησία στο ματς με την Ατλέτικο: «Σε κάνουν να θες να αποχωρήσεις από τη La Liga»

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε τα έντονα παράπονά της μέσω της επίσημης σελίδας της ομάδας χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα κατά του προέδρου της λίγκας Χαβιέρ Τέμπας

Έξαλλοι και στο κανάλι της Ρεάλ για τη διαιτησία στο ματς με την Ατλέτικο: «Σε κάνουν να θες να αποχωρήσεις από τη La Liga»
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Η επίσημη σελίδα της Ρεάλ Μαδρίτης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στη διαιτησία στο ντέρμπι της πόλης κόντρα στην Ατλέτικο

Οι Μερένχες επικεντρώθηκαν στις φάσεις στις οποίες θεωρούν ότι οι γηπεδούχοι έπρεπε να μείνουν με δέκα παίκτες, σε δύο περιπτώσεις μάλιστα.

«Είμαι σίγουρος ότι πολλοί οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης ανυπομονούν να σηκωθούν και να φύγουν από αυτή τη διοργάνωση.

Σε κάνει να θέλεις να σηκωθείς και να φύγεις από αυτή τη διοργάνωση.


Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει ακόμη πιο περίπλοκα. Παλιότερα, προσπαθούσαν να το καλύψουν, αλλά πλέον οχι.

Ο Ορτίθ Άριας έκανε παρέα με τους παίκτες της Μπάρτσα πριν από μερικές εβδομάδες, και τώρα αυτό», δήλωσαν.

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Η οργή έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα έντονη γλώσσα.

«Είναι όλα αηδιαστικά, δεν τους νοιάζει που η La Liga υπό τον Τέμπας ξεχειλίζει από βλακείες. Αυτή η σεζόν ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.


Το μόνο που λείπει είναι μια οδηγία που να επιτρέπει στους αντιπάλους της Ρεάλ Μαδρίτης να βγαίνουν με όπλα», δήλωσαν.

Η ομάδα Τύπου του συλλόγου επέμεινε ότι ορισμένες ενέργειες δεν τιμωρούνται με τον ίδιο τρόπο όταν εμπλέκεται η Ρεάλ Μαδρίτης.

«Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν πρόκειται για τη Ρεάλ. Δεν αφήνουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να αγωνιστεί όπως θα έπρεπε. Αλλά αυτές είναι αποφάσεις της LaLiga, της Ομοσπονδίας...»,
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