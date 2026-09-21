Στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας o Μάγερ της ΑΕΚ και Γιάκιτς του ΠΑΟΚ
SPORTS
Λόβρο Μάγερ Εθνική Κροατίας

Στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας o Μάγερ της ΑΕΚ και Γιάκιτς του ΠΑΟΚ

Λόβρο Μάγερ και Κριστιάν Γιάκιτς θα βρίσκονται στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τα παιχνίδια του Nations League

Στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας o Μάγερ της ΑΕΚ και Γιάκιτς του ΠΑΟΚ
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Στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για τα παιχνίδια του Nations League σε αυτό το... παράθυρο των Εθνικών ομάδων βρίσκονται οι Λόβρο Μάγερ και Κριστιάν Γιάκιτς.

Ο χαφ της ΑΕΚ βρισκόταν στη συμπληρωματική λίστα, ωστόσο κρίθηκε από τον Σλάβεν Μπίλιτς και τους συνεργάτες του πως θα πρέπει να πάρει τη θέση του Γιοσιπ Γιουράνοβιτς, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Από εκεί και πέρα, ο μέσος του ΠΑΟΚ πρόκειται να πάρει τη θέση του -επίσης- τραυματία Μάρτιν Έρλιτς. Η Κροατία αντιμετωπίζει κατά σειρά Τσεχία (26/9, εκτός), Ισπανία (29/9, εκτός), Αγγλία (3/10, εντός) και ξανά Ισπανία (6/10, εντός).


Πηγή: gazzetta.gr
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