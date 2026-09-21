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Στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας o Μάγερ της ΑΕΚ και Γιάκιτς του ΠΑΟΚ
Στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας o Μάγερ της ΑΕΚ και Γιάκιτς του ΠΑΟΚ
Λόβρο Μάγερ και Κριστιάν Γιάκιτς θα βρίσκονται στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τα παιχνίδια του Nations League
Στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για τα παιχνίδια του Nations League σε αυτό το... παράθυρο των Εθνικών ομάδων βρίσκονται οι Λόβρο Μάγερ και Κριστιάν Γιάκιτς.
Ο χαφ της ΑΕΚ βρισκόταν στη συμπληρωματική λίστα, ωστόσο κρίθηκε από τον Σλάβεν Μπίλιτς και τους συνεργάτες του πως θα πρέπει να πάρει τη θέση του Γιοσιπ Γιουράνοβιτς, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό.
Από εκεί και πέρα, ο μέσος του ΠΑΟΚ πρόκειται να πάρει τη θέση του -επίσης- τραυματία Μάρτιν Έρλιτς. Η Κροατία αντιμετωπίζει κατά σειρά Τσεχία (26/9, εκτός), Ισπανία (29/9, εκτός), Αγγλία (3/10, εντός) και ξανά Ισπανία (6/10, εντός).
Πηγή: gazzetta.gr
Ο χαφ της ΑΕΚ βρισκόταν στη συμπληρωματική λίστα, ωστόσο κρίθηκε από τον Σλάβεν Μπίλιτς και τους συνεργάτες του πως θα πρέπει να πάρει τη θέση του Γιοσιπ Γιουράνοβιτς, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό.
Από εκεί και πέρα, ο μέσος του ΠΑΟΚ πρόκειται να πάρει τη θέση του -επίσης- τραυματία Μάρτιν Έρλιτς. Η Κροατία αντιμετωπίζει κατά σειρά Τσεχία (26/9, εκτός), Ισπανία (29/9, εκτός), Αγγλία (3/10, εντός) και ξανά Ισπανία (6/10, εντός).
🚨🇭🇷 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐄𝐃: Slaven Bilić has made three more changes to the Croatia squad.— Croatian Football (@CroatiaFooty) September 20, 2026
Marin Pongračić and Kristijan Jakić replace injured Josip Juranović and Martin Erlić, while Lovro Majer has also been called up after his strong start to the season.
Croatia will now have 27… https://t.co/GTNRvawxxM pic.twitter.com/hQOCSl5Jmb
Πηγή: gazzetta.gr
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