Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Πύργος-Λάρισα για τη Superleague 2
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Super League 2

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Πύργος-Λάρισα για τη Superleague 2

Το πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Πύργος-Λάρισα για τη Superleague 2
Δευτέρα (21/09) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων περιορίζεται σε ποδόσφαιρο και χάντμπολ.

Η δράση ξεκινάει στις 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ), με τον Πύργο να υποδέχεται στην Ηλεία την ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.

Αργότερα στις 18:15 (ΕΡΤ2 Σπορ) ο Δούκας θα φιλοξενήσει τον Άρη Νίκαιας για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier League, ενώ στις 20:00 (ΕΡΤ2 Σπορ), ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Αναγέννηση Άρτας στο πλάισιο του Σούπερ Καπ Γυναικών στο Χάντμπολ.

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • Πύργος - ΑΕΛ Novibet (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
  • ΑΣΕ Δούκας - Άρης Νίκαιας (18:15, ΕΡΤ2 Σπορ)
  • ΠΑΟΚ - Αναγέννηση Άρτας (20:00, ΕΡΤ2 Σπορ)


Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης