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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Πύργος-Λάρισα για τη Superleague 2
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Πύργος-Λάρισα για τη Superleague 2
Το πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων
Δευτέρα (21/09) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων περιορίζεται σε ποδόσφαιρο και χάντμπολ.
Η δράση ξεκινάει στις 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ), με τον Πύργο να υποδέχεται στην Ηλεία την ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.
Αργότερα στις 18:15 (ΕΡΤ2 Σπορ) ο Δούκας θα φιλοξενήσει τον Άρη Νίκαιας για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier League, ενώ στις 20:00 (ΕΡΤ2 Σπορ), ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Αναγέννηση Άρτας στο πλάισιο του Σούπερ Καπ Γυναικών στο Χάντμπολ.
Πηγή: gazzetta.gr
Η δράση ξεκινάει στις 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ), με τον Πύργο να υποδέχεται στην Ηλεία την ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.
Αργότερα στις 18:15 (ΕΡΤ2 Σπορ) ο Δούκας θα φιλοξενήσει τον Άρη Νίκαιας για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier League, ενώ στις 20:00 (ΕΡΤ2 Σπορ), ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Αναγέννηση Άρτας στο πλάισιο του Σούπερ Καπ Γυναικών στο Χάντμπολ.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Πύργος - ΑΕΛ Novibet (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- ΑΣΕ Δούκας - Άρης Νίκαιας (18:15, ΕΡΤ2 Σπορ)
- ΠΑΟΚ - Αναγέννηση Άρτας (20:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
Πηγή: gazzetta.gr
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