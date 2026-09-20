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Απίστευτη ατυχία στον ΠΑΟΚ: Αναγκαστικές αλλαγές για Άλι, Παβλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση ώμου στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο
Απίστευτη ατυχία στον ΠΑΟΚ: Αναγκαστικές αλλαγές για Άλι, Παβλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση ώμου στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο
Οι δύο ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου αποχώρησαν από το ματς με τον Παναιτωλικό με διαφορά λίγων λεπτών έχοντας αμφότεροι πρόβλημα στον ώμο
Η ατυχία χτύπησε δύο φορές την πόρτα του ΠΑΟΚ, κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Αρχικά ο Τάχα Άλι υπέστη εξάρθρωση ώμου στο 47ο λεπτό και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο εξτρέμ των «ασπρόμαυρων» είχε υποστεί τον ίδιο τραυματισμό και πριν από μερικές εβδομάδες όταν στο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα χτύπησε από μαρκάρισμα του πρώην παίκτη του Δικεφάλου Τόμας Κεντζιόρα.
Λίγα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Γίρι Παβλένκα να χτυπήσει στον ώμο και να υποστεί εξάρθρωση. Ο τερματοφύλακας της ομάδας της Θεσσαλονίκης συγκρούστηκε με τον Ελουστόντο σε μία έξοδο του (έπεσε άτσαλα στο έδαφος) και αποχώρησε με τη βοήθεια του φορείου.
Αρχικά ο Τάχα Άλι υπέστη εξάρθρωση ώμου στο 47ο λεπτό και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο εξτρέμ των «ασπρόμαυρων» είχε υποστεί τον ίδιο τραυματισμό και πριν από μερικές εβδομάδες όταν στο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα χτύπησε από μαρκάρισμα του πρώην παίκτη του Δικεφάλου Τόμας Κεντζιόρα.
Λίγα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Γίρι Παβλένκα να χτυπήσει στον ώμο και να υποστεί εξάρθρωση. Ο τερματοφύλακας της ομάδας της Θεσσαλονίκης συγκρούστηκε με τον Ελουστόντο σε μία έξοδο του (έπεσε άτσαλα στο έδαφος) και αποχώρησε με τη βοήθεια του φορείου.
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