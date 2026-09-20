Απίστευτη ατυχία στον ΠΑΟΚ: Αναγκαστικές αλλαγές για Άλι, Παβλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση ώμου στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Παναιτωλικός Γίρι Παβλένκα Τάχα Άλι Super League 1

Απίστευτη ατυχία στον ΠΑΟΚ: Αναγκαστικές αλλαγές για Άλι, Παβλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση ώμου στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο

Οι δύο ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου αποχώρησαν από το ματς με τον Παναιτωλικό με διαφορά λίγων λεπτών έχοντας αμφότεροι πρόβλημα στον ώμο

Απίστευτη ατυχία στον ΠΑΟΚ: Αναγκαστικές αλλαγές για Άλι, Παβλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση ώμου στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο
Η ατυχία χτύπησε δύο φορές την πόρτα του ΠΑΟΚ, κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.


Αρχικά ο Τάχα Άλι υπέστη εξάρθρωση ώμου στο 47ο λεπτό και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο εξτρέμ των «ασπρόμαυρων» είχε υποστεί τον ίδιο τραυματισμό και πριν από μερικές εβδομάδες όταν στο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα χτύπησε από μαρκάρισμα του πρώην παίκτη του Δικεφάλου Τόμας Κεντζιόρα.

Λίγα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Γίρι Παβλένκα να χτυπήσει στον ώμο και να υποστεί εξάρθρωση. Ο τερματοφύλακας της ομάδας της Θεσσαλονίκης συγκρούστηκε με τον Ελουστόντο σε μία έξοδο του (έπεσε άτσαλα στο έδαφος) και αποχώρησε με τη βοήθεια του φορείου.


Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης