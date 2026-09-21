Βίντεο: Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι Λίαμ Ροσένιο προκάλεσε σύρραξη στον αγώνα Παρί - Στρασβούργο
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Ligue 1 Παρί FC Στρασμπούρ Λίαμ Ροσενιόρ

Βίντεο: Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι Λίαμ Ροσένιο προκάλεσε σύρραξη στον αγώνα Παρί - Στρασβούργο

Ο 42χρονος Άγγλος τεχνικός, είχε αποχωρήσει τον περασμένο Ιανουάριο από το Στρασβούργο για την Τσέλσι και οι οπαδοί της πρώην ομάδας του δεν ξέχασαν την... προδοσία του

Βίντεο: Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι Λίαμ Ροσένιο προκάλεσε σύρραξη στον αγώνα Παρί - Στρασβούργο
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Η Παρί FC συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη φετινή Ligue 1 καθώς παραμένει αήττητη μετά την 5η αγωνιστική (3 νίκες-2 ισοπαλίες) επικρατώντας στο τελευταίο της παιχνίδι με 2-1 του Στρασβούργου.

Στον πάγκο της Παρί βρίσκεται από το καλοκαίρι ο Άγγλος Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο ήταν προπονητής στην Στρασμπούρ. Η τελευταία ανήκει στο γκρουπ των ομάδων που ελέγχει την Τσέλσι και όταν οι «μπλε» απέλυσαν τον Έντσο Μαρέσκα έφεραν στον Λονδίνο τον Ροσένιορ καθώς έκανε φανταστική δουλειά στη γαλλική ομάδα.

Ωστόσο η παρουσία του στους Λονδρέζους ήταν καταστροφική και μετά από δύο μήνες αποχώρησε για να βρεθεί στον πάγκο της φιλόδοξης Παρί και το περασμένο Σάββατο βρέθηκε για πρώτη φορά αντίπαλος με την παλιά του ομάδα.

Οι φίλοι της Στρασμπούρ παρόλο που βοήθησε την ομάδα τους να βγει από την αφάνεια κερδίζοντας και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν ξέχασαν την προδοσία του και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα του... αφιέρωσαν αρκετά συνθήματα με τον Ροσένιορ να απαντά στο φινάλε του ματς.

Πανηγυρίζοντας έξαλλα τη νίκη κινήθηκε προς το πέταλο που ήταν οι οπαδοί της ομάδας από το Στρασβούργο και άρχισε να τους δείχνει με το δάχτυλο, να χτυπά το στήθος του και να σηκώνει τα χέρια του προς το μέρος τους.



Οι παίκτες των φιλοξενούμενων που είχαν βρεθεί εκεί για να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους για την υποστήριξη, σε δευτερόλεπτα κινήθηκαν προς το μέρος του  για να ζητήσουν εξηγήσεις, αλλά αμέσως έτρεξαν προς υποστήριξη του παίκτες και μέλη του σταφ της Παρί για να αρχίσει ο... καβγάς με σπρωξίματα που έληξε χωρίς να ξεφύγουν εντελώς τα πράγματα.

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 «Υπήρχε μια μικρή μερίδα των οπαδών της Στρασμπούρ που δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου. Θέλω να το κάνω αυτό πολύ ξεκάθαρο: μια μικρή μερίδα. Η Στρασμπούρ είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιρικός σύλλογος, με σπουδαίους ανθρώπους που εργάζονται για τον σύλλογο και σπουδαίους ανθρώπους που υποστηρίζουν τον σύλλογο. Το να πανηγυρίσω με αυτόν τον τρόπο ήταν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σε μια ομάδα ανθρώπων που δεν ήθελαν ποτέ να πετύχω σε αυτόν τον σύλλογο. Αλλά δεν πρόκειται να πω τίποτα περισσότερο από αυτό», είπε στις δηλώσεις του μετά το συμβάν ο Άγγλος τεχνικός θέλοντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του.

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