Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.
Βίντεο: Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι Λίαμ Ροσένιο προκάλεσε σύρραξη στον αγώνα Παρί - Στρασβούργο
Βίντεο: Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι Λίαμ Ροσένιο προκάλεσε σύρραξη στον αγώνα Παρί - Στρασβούργο
Ο 42χρονος Άγγλος τεχνικός, είχε αποχωρήσει τον περασμένο Ιανουάριο από το Στρασβούργο για την Τσέλσι και οι οπαδοί της πρώην ομάδας του δεν ξέχασαν την... προδοσία του
Η Παρί FC συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη φετινή Ligue 1 καθώς παραμένει αήττητη μετά την 5η αγωνιστική (3 νίκες-2 ισοπαλίες) επικρατώντας στο τελευταίο της παιχνίδι με 2-1 του Στρασβούργου.
Στον πάγκο της Παρί βρίσκεται από το καλοκαίρι ο Άγγλος Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο ήταν προπονητής στην Στρασμπούρ. Η τελευταία ανήκει στο γκρουπ των ομάδων που ελέγχει την Τσέλσι και όταν οι «μπλε» απέλυσαν τον Έντσο Μαρέσκα έφεραν στον Λονδίνο τον Ροσένιορ καθώς έκανε φανταστική δουλειά στη γαλλική ομάδα.
Ωστόσο η παρουσία του στους Λονδρέζους ήταν καταστροφική και μετά από δύο μήνες αποχώρησε για να βρεθεί στον πάγκο της φιλόδοξης Παρί και το περασμένο Σάββατο βρέθηκε για πρώτη φορά αντίπαλος με την παλιά του ομάδα.
Οι φίλοι της Στρασμπούρ παρόλο που βοήθησε την ομάδα τους να βγει από την αφάνεια κερδίζοντας και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν ξέχασαν την προδοσία του και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα του... αφιέρωσαν αρκετά συνθήματα με τον Ροσένιορ να απαντά στο φινάλε του ματς.
Πανηγυρίζοντας έξαλλα τη νίκη κινήθηκε προς το πέταλο που ήταν οι οπαδοί της ομάδας από το Στρασβούργο και άρχισε να τους δείχνει με το δάχτυλο, να χτυπά το στήθος του και να σηκώνει τα χέρια του προς το μέρος τους.
Οι παίκτες των φιλοξενούμενων που είχαν βρεθεί εκεί για να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους για την υποστήριξη, σε δευτερόλεπτα κινήθηκαν προς το μέρος του για να ζητήσουν εξηγήσεις, αλλά αμέσως έτρεξαν προς υποστήριξη του παίκτες και μέλη του σταφ της Παρί για να αρχίσει ο... καβγάς με σπρωξίματα που έληξε χωρίς να ξεφύγουν εντελώς τα πράγματα.
«Υπήρχε μια μικρή μερίδα των οπαδών της Στρασμπούρ που δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου. Θέλω να το κάνω αυτό πολύ ξεκάθαρο: μια μικρή μερίδα. Η Στρασμπούρ είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιρικός σύλλογος, με σπουδαίους ανθρώπους που εργάζονται για τον σύλλογο και σπουδαίους ανθρώπους που υποστηρίζουν τον σύλλογο. Το να πανηγυρίσω με αυτόν τον τρόπο ήταν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σε μια ομάδα ανθρώπων που δεν ήθελαν ποτέ να πετύχω σε αυτόν τον σύλλογο. Αλλά δεν πρόκειται να πω τίποτα περισσότερο από αυτό», είπε στις δηλώσεις του μετά το συμβάν ο Άγγλος τεχνικός θέλοντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του.
Στον πάγκο της Παρί βρίσκεται από το καλοκαίρι ο Άγγλος Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο ήταν προπονητής στην Στρασμπούρ. Η τελευταία ανήκει στο γκρουπ των ομάδων που ελέγχει την Τσέλσι και όταν οι «μπλε» απέλυσαν τον Έντσο Μαρέσκα έφεραν στον Λονδίνο τον Ροσένιορ καθώς έκανε φανταστική δουλειά στη γαλλική ομάδα.
Ωστόσο η παρουσία του στους Λονδρέζους ήταν καταστροφική και μετά από δύο μήνες αποχώρησε για να βρεθεί στον πάγκο της φιλόδοξης Παρί και το περασμένο Σάββατο βρέθηκε για πρώτη φορά αντίπαλος με την παλιά του ομάδα.
Οι φίλοι της Στρασμπούρ παρόλο που βοήθησε την ομάδα τους να βγει από την αφάνεια κερδίζοντας και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν ξέχασαν την προδοσία του και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα του... αφιέρωσαν αρκετά συνθήματα με τον Ροσένιορ να απαντά στο φινάλε του ματς.
Πανηγυρίζοντας έξαλλα τη νίκη κινήθηκε προς το πέταλο που ήταν οι οπαδοί της ομάδας από το Στρασβούργο και άρχισε να τους δείχνει με το δάχτυλο, να χτυπά το στήθος του και να σηκώνει τα χέρια του προς το μέρος τους.
🚨😯 Strasbourg fans were chanting against their former manager Liam Rosenior during the match... after Paris FC won 2-1, he celebrated in front of the Strasbourg fans. 👀 pic.twitter.com/sNFxCeH0W4— EuroFoot (@eurofootcom) September 19, 2026
Οι παίκτες των φιλοξενούμενων που είχαν βρεθεί εκεί για να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους για την υποστήριξη, σε δευτερόλεπτα κινήθηκαν προς το μέρος του για να ζητήσουν εξηγήσεις, αλλά αμέσως έτρεξαν προς υποστήριξη του παίκτες και μέλη του σταφ της Παρί για να αρχίσει ο... καβγάς με σπρωξίματα που έληξε χωρίς να ξεφύγουν εντελώς τα πράγματα.
LA JOIE DE LIAM ROSENIOR 🏴 HIER DEVANT LE PARCAGE STRASBOURGEOIS HIER 😳 (😭😭😭).— Actu Foot (@ActuFoot_) September 20, 2026
Il a vraiment craqué.
🎥 @telefoot_TF1 pic.twitter.com/71Z9Eoak2p
«Υπήρχε μια μικρή μερίδα των οπαδών της Στρασμπούρ που δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου. Θέλω να το κάνω αυτό πολύ ξεκάθαρο: μια μικρή μερίδα. Η Στρασμπούρ είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιρικός σύλλογος, με σπουδαίους ανθρώπους που εργάζονται για τον σύλλογο και σπουδαίους ανθρώπους που υποστηρίζουν τον σύλλογο. Το να πανηγυρίσω με αυτόν τον τρόπο ήταν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σε μια ομάδα ανθρώπων που δεν ήθελαν ποτέ να πετύχω σε αυτόν τον σύλλογο. Αλλά δεν πρόκειται να πω τίποτα περισσότερο από αυτό», είπε στις δηλώσεις του μετά το συμβάν ο Άγγλος τεχνικός θέλοντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του.
Liam Rosenior really is a character. pic.twitter.com/QLflwUQoty— JnR (@CFCJnR) September 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα