Λίσι: «Υποφέραμε στο τέλος όλοι μαζί σαν ομάδα, σημαντικό να κερδίζεις και με αυτόν τον τρόπο», βίντεο
SPORTS
Αλέσιο Λίσι ΠΑΟΚ Παναιτωλικός

Λίσι: «Υποφέραμε στο τέλος όλοι μαζί σαν ομάδα, σημαντικό να κερδίζεις και με αυτόν τον τρόπο», βίντεο

Όσα δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο

Λίσι: «Υποφέραμε στο τέλος όλοι μαζί σαν ομάδα, σημαντικό να κερδίζεις και με αυτόν τον τρόπο», βίντεο
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Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Αλέσιο Λίσι ανέφερε πως το γκολ των καναρινιών άγχωσε τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Magenta TV:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό. Είμασταν μπροστά με 2-0, μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει και περισσότερα γκολ. Θέλαμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο στο δεύτερο μέρος.

Κάναμε ένα λάθος στο γκολ του Παναιτωλικού, παραχωρήσαμε ένα κόρνερ ενώ είχαμε την μπάλα. Μέχρι να δεχθούμε το γκολ ελέγχαμε το παιχνίδι.

Αγχωθήκαμε μετά το γκολ και δεν αμυνθήκαμε όπως στο πρώτο ημίχρονο. Υποφέραμε όλοι μαζί, είναι σημαντικό να κερδίζεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο.

Η εικόνα στο πρώτο μέρος μου άρεσε, στο δεύτερο θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα».

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