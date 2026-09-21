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Εθνική ποδοσφαίρου: Μπαίνει σε ρυθμούς Nations League
Εθνική ποδοσφαίρου: Μπαίνει σε ρυθμούς Nations League
Οι πρώτοι Έλληνες διεθνείς βρίσκονται ήδη στο ξενοδοχείο, ενώ το απόγευμα υπάρχει η πρώτη προπόνηση
Το ελληνικό πρωτάθλημα (όπως και όλα τα υπόλοιπα) από χθες το βράδυ έχει μπει σε κατάσταση... αναμονής έως τις 10 Οκτωβρίου και από σήμερα τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς Εθνικής ομάδας και Nations League.
Σ' αυτό το πρώτο παράθυρο η ελληνική ομάδα, που είναι πια στην πρώτη κατηγορία, θα δώσει τέσσερις αγώνες ξεκινώντας με δύο ματς εκτός έδρας (Σερβία στο Βελιγράδι στις 24/9, Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ στις 27/9) και ακολούθως δύο εντός έδρας (Θεσσαλονίκη με Ολλανδία 1/10 και Γερμανία 4/10).
Από το πρωί της Δευτέρας έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται οι Έλληνες διεθνείς με τις τελευταίες αφίξεις να είναι προγραμματισμένες για αργότερα καθώς υπήρχαν και χθες το βράδυ αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις ομάδες τους στα πρωταθλήματα του εξωτερικού.
Στο ξενοδοχείο όπου καταλύει η αποστολή όσοι από τους παίκτες της Εθνικής έφτασαν νωρίς είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον θρυλικό αρχηγό της Εθνικής Θοδωρή Ζαγοράκη ο οποίος και είχε εγκάρδιες συνομιλίες μαζί τους.
Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη των Ελλήνων ποδοσφαιριστών:
Σ' αυτό το πρώτο παράθυρο η ελληνική ομάδα, που είναι πια στην πρώτη κατηγορία, θα δώσει τέσσερις αγώνες ξεκινώντας με δύο ματς εκτός έδρας (Σερβία στο Βελιγράδι στις 24/9, Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ στις 27/9) και ακολούθως δύο εντός έδρας (Θεσσαλονίκη με Ολλανδία 1/10 και Γερμανία 4/10).
Από το πρωί της Δευτέρας έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται οι Έλληνες διεθνείς με τις τελευταίες αφίξεις να είναι προγραμματισμένες για αργότερα καθώς υπήρχαν και χθες το βράδυ αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις ομάδες τους στα πρωταθλήματα του εξωτερικού.
Στο ξενοδοχείο όπου καταλύει η αποστολή όσοι από τους παίκτες της Εθνικής έφτασαν νωρίς είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον θρυλικό αρχηγό της Εθνικής Θοδωρή Ζαγοράκη ο οποίος και είχε εγκάρδιες συνομιλίες μαζί τους.
Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη των Ελλήνων ποδοσφαιριστών:
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