Η Γιουβέντους 2-0 την Αταλάντα, η Ατλέτικο 2-1 τη Ρεάλ, «γκέλα» η Γιουνάιτεντ 1-1 στην έδρα της Φούλαμ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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Η Γιουβέντους 2-0 την Αταλάντα, η Ατλέτικο 2-1 τη Ρεάλ, «γκέλα» η Γιουνάιτεντ 1-1 στην έδρα της Φούλαμ, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Λίβερπουλ 0-1 την Μπόρνμουθ, η Σίτι 5-3 τη Σάντερλαντ, η Φροζινόνε 2-0 την Κόμο, η Λεβερκούζεν 2-0 την Λειψία

Η Γιουβέντους 2-0 την Αταλάντα, η Ατλέτικο 2-1 τη Ρεάλ, «γκέλα» η Γιουνάιτεντ 1-1 στην έδρα της Φούλαμ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Με μια φοβερή ματσάρα άνοιξε το κυριακάτικο πρόγραμμα της Premier League αφού η Σίτι επικράτησε 5-3 της Σάντερλαντ και είναι η μόνη που έχει κάνει το απόλυτο στο πρωτάθλημα.

Η Λίβερπουλ πέρασε με το διπλό, 1-0 από την έδρα της Μπόρνμουθ, ενώ Λιντς και Κρίσταλ Πάλας έμειναν στο 0-0. 

Λίγο αργότερα η Γιουνάιτεντ έσωσε το βαθμό στο «Κρέιβεν Κότατζ» με γκολ του Κούνια στην εκπνοή. 

Στη La Liga η Ατλέτικο πήρε το ντέρμπι της Μαδριτης κόντρα στη Ρεάλ με 2-1 . Η Βιγιαρεάλ επικράτησε 3-1 της Λεβάντε και η Μπέτις έμεινε στο 1-1 με την Ντεπορτίβο λα Κορούνια

Η Χετάφε νίκησε 1-0 τη Μάλαγα. 

Στη Bundesliga η Λεβερκούζεν συνέχισε το νικηφόρο σερί της, με πρωταγωνιστή τον Σίκ νίκησε 2-0 τη Λειψία. 

Έλβερσμπεργκ και Σάλκε τελείωσαν τη μεταξύ τους αναμέτρηση χωρίς τέρματα, ενώ η Πάντερμπορν επικράτησε 3-1 της Χόφενχαϊμ.

Στη Serie A, η Κόμο γνώρισε την πρώτη της ήττα, στην έδρα της Φροζινόνε με 2-0. Η Γιουβέντους επέστρεψε στις νίκες 2-0 την Αταλάντα στο Τορίνο. 

Κλείσιμο
Στη Φλωρεντία, η ομώνυμη ομάδα παραχώρησε 1-1 στη Νάπολι. 


Παρασκευή 18/9

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0  (61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)

Μπρέντφορντ – Τσέλσι: 3-0 (MD 5, 18/09/2026)


Σάββατο 19/9

Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3  (86' Γκάλαχερ-, 90'+ Φαν Χέκε45+ Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 73' Μπουεντία)

Τότεναμ - Άστον Βίλα: 2-3 (MD5, 19/09/2026)


Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0  (31' Γκρος, 45' Κωστούλας, 57' Αντρές)

Μπράιτον - Άρσεναλ: 3-0 (MD 5, 19/09/2026)


Έβερτον-Ίπσουιτς 1-0  (11' Μπάρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νιούκαστλ-Χαλ 2-1  (3' Γουίλοκ, 7' Χολ - 67' Τσο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 0-1 Δείτε ΕΔΩ τα γκολ (55' Ντασίλβα)

Κυριακή 20/9

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 0-1 (57' Ισακ) 

Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ: 0-1 (MD5, 20/09/2026)


Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 0-0 

Λιντς - Κρίσταλ Πάλας: 0-0 (MD 5, 20/09/2026)


Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 5-3 (9' Φερνάντες, 29' Σερκί, 43', 57' Σεμένιο, 81' Χάαλαντ-12', 33' 59' Μπρόμπεϊ)


Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ: 5-3 (MD 5, 20/09/2026)


Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (50' Μαρτίνεζ αυτ. - 88' Κούνια) 

Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 1-1 (MD 5, 20/09/2026)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 15
Άρσεναλ 12
Μπράιτον 10
Μπρέντφορντ 9
Έβερτον 9
Λιντς 9
Λίβερπουλ 9
Νιούκαστλ 8
Χαλ 8
Τσέλσι 7
Ίπσουιτς 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 5
Σάντερλαντ 4
Άστον Βίλα 4
Κρίσταλ Πάλας 4
Μπόρνμουθ 3
Κόβεντρι 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 2



Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:

Εσπανιόλ-Έλτσε 1-3 (72' αυτ. Τζούστ - 26', 29' Νίνιο, 78' Βαλέρα)


RCD ESPANYOL 1 - 3 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (16' Μπούντιμιρ-51' Καμέγιο)

CA OSASUNA 1 - 1 RAYO VALLECANO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-0

ATHLETIC CLUB 0 - 0 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Θέλτα-Σανταντέρ 5-0 (31' πέν. Γκονζάλες, 43' Μορίμπα, 69' Ρόμαν, 78',90'+2 Ντουράν)

CELTA 5 - 0 R. RACING CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σεβίλη-Μπαρτσελόνα 1-3 (19' Φοφανά - 22',52',70' Ραφίνια)

SEVILLA FC 1 - 3 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Χετάφε-Μάλαγα 1-0 (85' Μοζόν)

GETAFE CF 1 - 0 MÁLAGA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (53' πεν. Γκριμάλδο, 59' Ντέιβιντ-89' Ρούντιγκερ)

ATLÉTICO DE MADRID 2 - 1 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Λα Κορούνια-Μπέτις 1-1 ( 87' Βιγιάρες - 43' Ερνάντεζ)

RC DEPORTIVO 1 - 1 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 3-1  (41' Πέρεζ, 54' Μολέιρο, 86' Μικαουτάτζε - 42' Ρομέρο)

VILLARREAL CF 3 - 1 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βαλένθια-Σοσιεδάδ 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 21

Ατλέτικο Μαδρίτης 16

Μπέτις 16

Ρεάλ Μαδρίτης 15

Σεβίλη 13

Αλαβές 11

Λα Κορούνια 10

Οσασούνα 8

Ράγιο Βαγεκάνο 8

Βιγιαρεάλ 8 

Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 -6αγ.

Θέλτα 7

Εσπανιόλ 7

Σοσιεδάδ 7 -6αγ.

Σανταντέρ 7

Λεβάντε 5 

Έλτσε 5

Χετάφε 5 

Βαλένθια 4 -6αγ.

Μάλαγα 3




Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Παρασκευή 18/9

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 7-0

(18' Μουσιάλα, 39' πέν., 54' Κέιν, 43', 73', 76' Ολίσε, 70' Σαϊμπαρί)

OLISE is Unstoppable 🔥 Hattrick & Assist | FC BAYERN - UNION BERLIN | Highlights | MD 4 - Bundesliga


Σάββατο 19/9

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 2-2 (10' Εμπνουνταλίμπ, 36' Μπούρκαρντ-34' Σερχάντ, 48' Σουζούκι)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Φράιμπουργκ: 2-2 (MD 4, 19/09/2026)


Γκλάντμπαχ-Μάιντς 3-4 (11' Νοϊχάους, 59' Λίντμπεργκ, 90'+ Μασίνο-18' Τίετζ, 45' Μπέκερ, 78' Μαρτέλ, 89' Ντα Κόστα)

Γκλάντμπαχ - Μάιντς: 3-4 (MD 4, 19/09/2026)


Αμβούργο-Κολωνία 2-1 (44' Καπάλδο, 51' Πούλσεν-90' Ατσε)

Αμβούργο - Κολωνία: 2-1 (MD 4, 19/09/2026)


Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 3-2 (66' Γκρουλ, 86' Φίλκρουγκ, 90'+3' Βάιζερ-18' Φελχάουερ, 58' Μπράκελμαν) 

Füllkrug & The Late Turnaround! | WERDER BREMEN - FC AUGSBURG | Highlights | Matchday 4 – Bundesliga


Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ 0-1 (70' Μπέιερ)

Top Of The Table! | VFB STUTTGART - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Matchday 4 – Bundesliga 2026/27


Κυριακή 20/9

Λεβερκούζεν-Λειψία 2-0 (44' Σικ, 57' Γκουτιέρες)

Crucial Win In Top-Match! | BAYER 04 LEVERKUSEN - RB LEIPZIG | Highlights | Matchday 4 – Bundesliga

Σάλκε-Έλφερσμπεργκ 0-0

SCHALKE 04 - SV ELVERSBERG | Highlights | Matchday 4 – Bundesliga 2026/27

Πάντερμπορν-Χοφενχάιμ 3-1 (29' Καστανέδα, 42' Μαρίνο, 69' Τίγκες - 50' Νταγκίμ)

First Goals Of The Season | SC PADERBORN - HOFFENHEIM | Highlights | Matchday 4 – Bundesliga 2026/27



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ντόρτμουντ 12

Μπάγερν Μονάχου 10

Φράιμπουργκ 10

Άουγκσμπουργκ 7

Μάιντς 7

Βέρντερ Βρέμης 7

Λεβερκούζεν 7

Έλφερσμπεργκ 7

Λειψία 6

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 5

Σάλκε 5

Πάντερμπορν 4

Κολωνία 4

Χοφενχάιμ 3

Στουτγκάρδη 3

Αμβούργο 3

Ουνιόν Βερολίνου 1

Γκλάντμπαχ 0




Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Serie A

Παρασκευή 18/9

Μόντσα-Σασουόλο 2-1 (51', 63' πέν. Βαρέλα)

Varela at the Double! | MONZA-SASSUOLO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/


Σάββατο 19/9

Μπολόνια-Τορίνο 1-1 (14' Μπερναντέσκι-77' Κουλένοβιτς)

Spoils Shared At The Dall’Ara | BOLOGNA-TORINO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Ουντινέζε-Κάλιαρι 0-1 (54' Μαλντίνι)

Cagliari Soar To Third Place! | UDINESE-CAGLIARI | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Ρόμα-Ίντερ 2-2 (6', 37' Κονέ - 46', 79' Μαρτίνες)

Absolute BLOCKBUSTER At The Olimpico! | ROMA-INTER | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Βενέτσια-Λάτσιο 0-2 (Ζακάνι 51' πεν., Νόσλιν 60')

Lazio Keep Pace At The Top! | VENEZIA-LAZIO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Φιορεντίνα-Νάπολι 1-1 (51΄ Χιμένεθ - 23΄ Γκίλμουρ)

Jimenez and Gilmour On Target! | FIORENTINA-NAPOLI | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Φροζινόνε-Κόμο 2-0 (14΄ Καλό, 45+3΄ Κβερνάτζε)

First-Half Goals Sink Como! | FROSINONE-COMO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Πάρμα-Τζένοα 2-1 (38΄ Ρομέρο, 80΄ Άλκμβιστ - 70΄ Όσμαϊτς)

Almqvist The Hero For Parma! | PARMA-GENOA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Γιουβέντους-Αταλάντα 2-0 (28΄ Κονσεϊσάο, 77΄ Μπρέμερ)

Juve Back To Winning Ways! | JUVENTUS-ATALANTA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Μίλαν-Λέτσε 



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ρόμα 13

Ίντερ 13

Λάτσιο 13

Κάλιαρι 12

Φροζινόνε 10

Γιουβέντους 10

Κόμο 10

Μίλαν 8 -4αγ.

Νάπολι 7

Σασουόλο 7

Λέτσε 6 -4αγ.

Αταλάντα 6

Ουντινέζε 4

Τορίνο 4

Πάρμα 4

Μόντσα 4

Φιορεντίνα 4

Μπολόνια 2

Τζένοα 1

Βενέτσια 0

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