Η Γιουβέντους 2-0 την Αταλάντα, η Ατλέτικο 2-1 τη Ρεάλ, «γκέλα» η Γιουνάιτεντ 1-1 στην έδρα της Φούλαμ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Γιουβέντους 2-0 την Αταλάντα, η Ατλέτικο 2-1 τη Ρεάλ, «γκέλα» η Γιουνάιτεντ 1-1 στην έδρα της Φούλαμ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Λίβερπουλ 0-1 την Μπόρνμουθ, η Σίτι 5-3 τη Σάντερλαντ, η Φροζινόνε 2-0 την Κόμο, η Λεβερκούζεν 2-0 την Λειψία
Με μια φοβερή ματσάρα άνοιξε το κυριακάτικο πρόγραμμα της Premier League αφού η Σίτι επικράτησε 5-3 της Σάντερλαντ και είναι η μόνη που έχει κάνει το απόλυτο στο πρωτάθλημα.
Η Λίβερπουλ πέρασε με το διπλό, 1-0 από την έδρα της Μπόρνμουθ, ενώ Λιντς και Κρίσταλ Πάλας έμειναν στο 0-0.
Λίγο αργότερα η Γιουνάιτεντ έσωσε το βαθμό στο «Κρέιβεν Κότατζ» με γκολ του Κούνια στην εκπνοή.
Στη La Liga η Ατλέτικο πήρε το ντέρμπι της Μαδριτης κόντρα στη Ρεάλ με 2-1 . Η Βιγιαρεάλ επικράτησε 3-1 της Λεβάντε και η Μπέτις έμεινε στο 1-1 με την Ντεπορτίβο λα Κορούνια.
Η Χετάφε νίκησε 1-0 τη Μάλαγα.
Στη Bundesliga η Λεβερκούζεν συνέχισε το νικηφόρο σερί της, με πρωταγωνιστή τον Σίκ νίκησε 2-0 τη Λειψία.
Έλβερσμπεργκ και Σάλκε τελείωσαν τη μεταξύ τους αναμέτρηση χωρίς τέρματα, ενώ η Πάντερμπορν επικράτησε 3-1 της Χόφενχαϊμ.
Στη Serie A, η Κόμο γνώρισε την πρώτη της ήττα, στην έδρα της Φροζινόνε με 2-0. Η Γιουβέντους επέστρεψε στις νίκες 2-0 την Αταλάντα στο Τορίνο.
Στη Φλωρεντία, η ομώνυμη ομάδα παραχώρησε 1-1 στη Νάπολι.
Παρασκευή 18/9
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0 (61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)
Σάββατο 19/9
Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3 (86' Γκάλαχερ-, 90'+ Φαν Χέκε45+ Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 73' Μπουεντία)
Η Λίβερπουλ πέρασε με το διπλό, 1-0 από την έδρα της Μπόρνμουθ, ενώ Λιντς και Κρίσταλ Πάλας έμειναν στο 0-0.
Λίγο αργότερα η Γιουνάιτεντ έσωσε το βαθμό στο «Κρέιβεν Κότατζ» με γκολ του Κούνια στην εκπνοή.
Στη La Liga η Ατλέτικο πήρε το ντέρμπι της Μαδριτης κόντρα στη Ρεάλ με 2-1 . Η Βιγιαρεάλ επικράτησε 3-1 της Λεβάντε και η Μπέτις έμεινε στο 1-1 με την Ντεπορτίβο λα Κορούνια.
Η Χετάφε νίκησε 1-0 τη Μάλαγα.
Στη Bundesliga η Λεβερκούζεν συνέχισε το νικηφόρο σερί της, με πρωταγωνιστή τον Σίκ νίκησε 2-0 τη Λειψία.
Έλβερσμπεργκ και Σάλκε τελείωσαν τη μεταξύ τους αναμέτρηση χωρίς τέρματα, ενώ η Πάντερμπορν επικράτησε 3-1 της Χόφενχαϊμ.
Στη Serie A, η Κόμο γνώρισε την πρώτη της ήττα, στην έδρα της Φροζινόνε με 2-0. Η Γιουβέντους επέστρεψε στις νίκες 2-0 την Αταλάντα στο Τορίνο.
Στη Φλωρεντία, η ομώνυμη ομάδα παραχώρησε 1-1 στη Νάπολι.
Παρασκευή 18/9
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0 (61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)
Σάββατο 19/9
Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3 (86' Γκάλαχερ-, 90'+ Φαν Χέκε45+ Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 73' Μπουεντία)
Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0 (31' Γκρος, 45' Κωστούλας, 57' Αντρές)
Έβερτον-Ίπσουιτς 1-0 (11' Μπάρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Χαλ 2-1 (3' Γουίλοκ, 7' Χολ - 67' Τσο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 0-1 Δείτε ΕΔΩ τα γκολ (55' Ντασίλβα)
Κυριακή 20/9
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 0-1 (57' Ισακ)
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 5-3 (9' Φερνάντες, 29' Σερκί, 43', 57' Σεμένιο, 81' Χάαλαντ-12', 33' 59' Μπρόμπεϊ)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (50' Μαρτίνεζ αυτ. - 88' Κούνια)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 15
Άρσεναλ 12
Μπράιτον 10
Μπρέντφορντ 9
Έβερτον 9
Λιντς 9
Λίβερπουλ 9
Νιούκαστλ 8
Χαλ 8
Τσέλσι 7
Ίπσουιτς 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 5
Σάντερλαντ 4
Άστον Βίλα 4
Κρίσταλ Πάλας 4
Μπόρνμουθ 3
Κόβεντρι 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 2
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:
Εσπανιόλ-Έλτσε 1-3 (72' αυτ. Τζούστ - 26', 29' Νίνιο, 78' Βαλέρα)
Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (16' Μπούντιμιρ-51' Καμέγιο)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-0
Θέλτα-Σανταντέρ 5-0 (31' πέν. Γκονζάλες, 43' Μορίμπα, 69' Ρόμαν, 78',90'+2 Ντουράν)
Σεβίλη-Μπαρτσελόνα 1-3 (19' Φοφανά - 22',52',70' Ραφίνια)
Χετάφε-Μάλαγα 1-0 (85' Μοζόν)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (53' πεν. Γκριμάλδο, 59' Ντέιβιντ-89' Ρούντιγκερ)
Λα Κορούνια-Μπέτις 1-1 ( 87' Βιγιάρες - 43' Ερνάντεζ)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 3-1 (41' Πέρεζ, 54' Μολέιρο, 86' Μικαουτάτζε - 42' Ρομέρο)
Βαλένθια-Σοσιεδάδ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 21
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Μπέτις 16
Ρεάλ Μαδρίτης 15
Σεβίλη 13
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 10
Οσασούνα 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8
Βιγιαρεάλ 8
Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 -6αγ.
Θέλτα 7
Εσπανιόλ 7
Σοσιεδάδ 7 -6αγ.
Σανταντέρ 7
Λεβάντε 5
Έλτσε 5
Χετάφε 5
Βαλένθια 4 -6αγ.
Μάλαγα 3
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Παρασκευή 18/9
Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 7-0
(18' Μουσιάλα, 39' πέν., 54' Κέιν, 43', 73', 76' Ολίσε, 70' Σαϊμπαρί)
Σάββατο 19/9
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 2-2 (10' Εμπνουνταλίμπ, 36' Μπούρκαρντ-34' Σερχάντ, 48' Σουζούκι)
Γκλάντμπαχ-Μάιντς 3-4 (11' Νοϊχάους, 59' Λίντμπεργκ, 90'+ Μασίνο-18' Τίετζ, 45' Μπέκερ, 78' Μαρτέλ, 89' Ντα Κόστα)
Αμβούργο-Κολωνία 2-1 (44' Καπάλδο, 51' Πούλσεν-90' Ατσε)
Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 3-2 (66' Γκρουλ, 86' Φίλκρουγκ, 90'+3' Βάιζερ-18' Φελχάουερ, 58' Μπράκελμαν)
Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ 0-1 (70' Μπέιερ)
Κυριακή 20/9
Λεβερκούζεν-Λειψία 2-0 (44' Σικ, 57' Γκουτιέρες)
Σάλκε-Έλφερσμπεργκ 0-0
Πάντερμπορν-Χοφενχάιμ 3-1 (29' Καστανέδα, 42' Μαρίνο, 69' Τίγκες - 50' Νταγκίμ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ντόρτμουντ 12
Μπάγερν Μονάχου 10
Φράιμπουργκ 10
Άουγκσμπουργκ 7
Μάιντς 7
Βέρντερ Βρέμης 7
Λεβερκούζεν 7
Έλφερσμπεργκ 7
Λειψία 6
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 5
Σάλκε 5
Πάντερμπορν 4
Κολωνία 4
Χοφενχάιμ 3
Στουτγκάρδη 3
Αμβούργο 3
Ουνιόν Βερολίνου 1
Γκλάντμπαχ 0
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Serie A
Παρασκευή 18/9
Μόντσα-Σασουόλο 2-1 (51', 63' πέν. Βαρέλα)
Σάββατο 19/9
Μπολόνια-Τορίνο 1-1 (14' Μπερναντέσκι-77' Κουλένοβιτς)
Ουντινέζε-Κάλιαρι 0-1 (54' Μαλντίνι)
Ρόμα-Ίντερ 2-2 (6', 37' Κονέ - 46', 79' Μαρτίνες)
Βενέτσια-Λάτσιο 0-2 (Ζακάνι 51' πεν., Νόσλιν 60')
Φιορεντίνα-Νάπολι 1-1 (51΄ Χιμένεθ - 23΄ Γκίλμουρ)
Φροζινόνε-Κόμο 2-0 (14΄ Καλό, 45+3΄ Κβερνάτζε)
Πάρμα-Τζένοα 2-1 (38΄ Ρομέρο, 80΄ Άλκμβιστ - 70΄ Όσμαϊτς)
Γιουβέντους-Αταλάντα 2-0 (28΄ Κονσεϊσάο, 77΄ Μπρέμερ)
Μίλαν-Λέτσε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Ρόμα 13
Ίντερ 13
Λάτσιο 13
Κάλιαρι 12
Φροζινόνε 10
Γιουβέντους 10
Κόμο 10
Μίλαν 8 -4αγ.
Νάπολι 7
Σασουόλο 7
Λέτσε 6 -4αγ.
Αταλάντα 6
Ουντινέζε 4
Τορίνο 4
Πάρμα 4
Μόντσα 4
Φιορεντίνα 4
Μπολόνια 2
Τζένοα 1
Βενέτσια 0
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