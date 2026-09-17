Ευρωβόλεϊ ανδρών: Η Ελλάδα νίκησε 3-1 τη Σλοβακία και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στους 16, δείτε βίντεο

Η Εθνική ομάδα έκλεισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον Α' όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την 3η θέση και στο πρώτο νοκ άουτ ματς (Κυριακή 20/9 ή Δευτέρα 21/9) θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο ή τη Φινλανδία