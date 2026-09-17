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Ευρωβόλεϊ ανδρών: Η Ελλάδα νίκησε 3-1 τη Σλοβακία και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στους 16, δείτε βίντεο
Ευρωβόλεϊ ανδρών: Η Ελλάδα νίκησε 3-1 τη Σλοβακία και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στους 16, δείτε βίντεο
Η Εθνική ομάδα έκλεισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον Α' όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την 3η θέση και στο πρώτο νοκ άουτ ματς (Κυριακή 20/9 ή Δευτέρα 21/9) θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο ή τη Φινλανδία
Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον Α’ όμιλο του Ευρωβόλεϊ 2026 στην Μόντενα η Εθνική ανδρών, επικρατώντας με 3-1 σετ της Σλοβακίας και πανηγυρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση.
Η «γαλανόλευκη», με το νέο θετικό αποτέλεσμα, κατέλαβε την 3η θέση του ομίλου και πλέον στρέφει την προσοχή της στη νοκ άουτ φάση, όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο ή τη Φινλανδία που μπορεί να τερματίσουν στη 2η θέση του Γ’ ομίλου (το Βέλγιο ολοκλήρωσε τους αγώνες του με ρεκόρ 4 νίκες- 1 ήττα και 13 βαθμούς, ενώ η Φινλανδία, που έχει 4 νίκες-0 ήττες, αντιμετωπίζει στις 20:00 την Εσθονία και με νίκη παίρνει την πρώτη θέση).
Με την ψυχολογία στα ύψη και έχοντας βρει ρυθμό μέσα από το νικηφόρο σερί της, η Εθνική θα ταξιδέψει την Παρασκευή στο Τορίνο, εκεί όπου την περιμένει η επόμενη μεγάλη πρόκληση στο Ευρωβόλεϊ 2026.
Δυναμικά ξεκίνησε ο αγώνας για τους διεθνείς μας και με τα σερβίς του Πιτακούδη και τις κόντρα επιθέσεις του Μάρκου ξεφύγαμε με 9-2. Με άσσο του διεθνή διαγωνίου η διαφορά ανέβηκε στο +9 (17-8) για να λήξει το σετ λίγο αργότερα ο Βουλκίδης (25-17).
Στο δεύτερο σετ η Ελλάδα πέρασε μπροστά με 6-4 μετά από λάθος θέσεις των Σλοβάκων, όμως αυτοί αντέδρασαν και με άσσο πέρασαν με +2 (14-16). Ο Κασαμπαλής με το σκορ στο 17-18 πέρασε στον αγώνα για το σερβίς και η Εθνική μας ομάδα με δύο κόντρα επιθέσεις από Ράπτη και Βουλκίδη πέρασε μπροστά με 19-18. Με το σκορ στο 20-19 η Σλοβακία έτρεξε σερί 0-4 για το 20-23, για να λήξει το σετ με 21-25.
Στο τρίτο σετ η Ελλάδα το 4-6 το έκανε 9-6 με κόντρα επίθεση του Πιτακούδη. Η διαφορά ανέβηκε στο +6 (18-12), η Σλοβακία προσπαθούσε να μειώσει τη διαφορά αλλά πάντα ο Πρωτοψάλτης έδινε την λύση στην επίθεση (20-16, 21-17). Ο Μάρκου έδωσε τέσσερα σετ μπολ στην Ελλάδα (24-20), οι Σλοβάκοι έσβησαν τα δύο αλλά στη συνέχεια ο Ράπτης διαμόρφωσε το 25-22.
Στο τέταρτο σετ με μπλοκ του Βουλκίδη ξεφύγαμε με +5 (16-11) σε κρίσιμο σημείο, για να λήξει το σετ με 25-17 για το τελικό 3-1 σετ.
Διακύμανση:
1ο σετ: 3-8, 8-16, 14-21, 17-25
2ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 25-21
Η «γαλανόλευκη», με το νέο θετικό αποτέλεσμα, κατέλαβε την 3η θέση του ομίλου και πλέον στρέφει την προσοχή της στη νοκ άουτ φάση, όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο ή τη Φινλανδία που μπορεί να τερματίσουν στη 2η θέση του Γ’ ομίλου (το Βέλγιο ολοκλήρωσε τους αγώνες του με ρεκόρ 4 νίκες- 1 ήττα και 13 βαθμούς, ενώ η Φινλανδία, που έχει 4 νίκες-0 ήττες, αντιμετωπίζει στις 20:00 την Εσθονία και με νίκη παίρνει την πρώτη θέση).
Με την ψυχολογία στα ύψη και έχοντας βρει ρυθμό μέσα από το νικηφόρο σερί της, η Εθνική θα ταξιδέψει την Παρασκευή στο Τορίνο, εκεί όπου την περιμένει η επόμενη μεγάλη πρόκληση στο Ευρωβόλεϊ 2026.
Δυναμικά ξεκίνησε ο αγώνας για τους διεθνείς μας και με τα σερβίς του Πιτακούδη και τις κόντρα επιθέσεις του Μάρκου ξεφύγαμε με 9-2. Με άσσο του διεθνή διαγωνίου η διαφορά ανέβηκε στο +9 (17-8) για να λήξει το σετ λίγο αργότερα ο Βουλκίδης (25-17).
Στο δεύτερο σετ η Ελλάδα πέρασε μπροστά με 6-4 μετά από λάθος θέσεις των Σλοβάκων, όμως αυτοί αντέδρασαν και με άσσο πέρασαν με +2 (14-16). Ο Κασαμπαλής με το σκορ στο 17-18 πέρασε στον αγώνα για το σερβίς και η Εθνική μας ομάδα με δύο κόντρα επιθέσεις από Ράπτη και Βουλκίδη πέρασε μπροστά με 19-18. Με το σκορ στο 20-19 η Σλοβακία έτρεξε σερί 0-4 για το 20-23, για να λήξει το σετ με 21-25.
Στο τρίτο σετ η Ελλάδα το 4-6 το έκανε 9-6 με κόντρα επίθεση του Πιτακούδη. Η διαφορά ανέβηκε στο +6 (18-12), η Σλοβακία προσπαθούσε να μειώσει τη διαφορά αλλά πάντα ο Πρωτοψάλτης έδινε την λύση στην επίθεση (20-16, 21-17). Ο Μάρκου έδωσε τέσσερα σετ μπολ στην Ελλάδα (24-20), οι Σλοβάκοι έσβησαν τα δύο αλλά στη συνέχεια ο Ράπτης διαμόρφωσε το 25-22.
Στο τέταρτο σετ με μπλοκ του Βουλκίδη ξεφύγαμε με +5 (16-11) σε κρίσιμο σημείο, για να λήξει το σετ με 25-17 για το τελικό 3-1 σετ.
Διακύμανση:
1ο σετ: 3-8, 8-16, 14-21, 17-25
2ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 25-21
3ο σετ: 6-8, 12-16, 17-21, 22-25
4ο σετ: 4-8, 11-16, 14-21, 17-25
*Οι πόντοι της Σλοβακίας προήλθαν από 5 άσους, 46 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 3 άσους, 61 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (17-25, 25-21, 22-25, 17-25) σε 112′
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Μιχάλ Μάσνι): Μπάρτακ, Γκούλακ 14 (13/29 επ., 1 μπλοκ), Ίχνατ 5 (4/12 επ., 1 άσσος, 64% υπ.-12% άριστες), Μπίλιτς 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ), Σέλονγκ 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Φίρκαλ 14 (12/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 43% υπ.-30% άριστες) / Γιάκουμπικ (λ, 62% υπ.-45% άριστες), Λάμανετς, Χάνουσεκ 9 (5/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πάλγκουτ 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Ρέντλα 8 (7/15 επ., 1 άσσος, 58% υπ.-42% άριστες).
ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 17 (13/17 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/13 επ., 1 άσσος, 56% υπ. – 50% άριστες), Βουλκίδης 12 (9/11 επ., 3 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (0/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ράπτης 15 (13/31 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ. – 24% άριστες), Μάρκου 21 (20/29 επ., 1 άσσος) / Χανδρινός Α. (λ., 57% υπ. – 35% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ..
Σε λίγο περισσότερα…
Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα και η βαθμολογία του Α’ ομίλου του Ευρωβόλεϊ ανδρών
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026
Ιταλία – Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026
Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)
Σλοβακία – Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026
Σουηδία – Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)
Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026
Σλοβενία – Σουηδία 3-0 (25-16, 25-21, 25-12)
Ιταλία – Σλοβακία 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026
Σλοβακία – Τσεχία 0-3 (21-25, 14-25, 20-25)
Σλοβενία – Ελλάδα 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25)
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026
Ελλάδα – Σουηδία 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20)
Τσεχία – Ιταλία 1-3 (25-23, 16-25, 20-25, 20-25)
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026
Σουηδία – Σλοβακία 3-1 (19-25, 25-23, 25-21, 25-19)
Τσεχία – Σλοβενία 1-3 (26-24, 13-25, 25-27, 23-25)
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026
Σλοβακία – Ελλάδα 1-3 (17-25, 25-23, 22-25, 17-25)
22.05: Ιταλία – Σλοβενία
Η βαθμολογία του Α’ ομίλου
1.Ιταλία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-2 σετ, 348-276 πόντοι
2.Σλοβενία, 3 νίκες – 1 ήττα, 9 βαθμοί, 10-4 σετ, 343-292 πόντοι
3.Ελλάδα, 3 νίκες – 2 ήττες, 9 βαθμοί, 10-8 σετ, 430-429 πόντοι
4.Τσεχία, 3 νίκες – 2 ήττες, 8 βαθμοί, 10-6 σετ, 359-347 πόντοι
5.Σουηδία, 1 νίκη – 4 ήττες, 4 βαθμοί, 6-13 σετ, 400-435 πόντοι
6.Σλοβακία, 0 νίκες – 5 ήττες, 0 βαθμοί, 2-12 σετ, 359-444 πόντοι
4ο σετ: 4-8, 11-16, 14-21, 17-25
*Οι πόντοι της Σλοβακίας προήλθαν από 5 άσους, 46 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 3 άσους, 61 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (17-25, 25-21, 22-25, 17-25) σε 112′
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Μιχάλ Μάσνι): Μπάρτακ, Γκούλακ 14 (13/29 επ., 1 μπλοκ), Ίχνατ 5 (4/12 επ., 1 άσσος, 64% υπ.-12% άριστες), Μπίλιτς 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ), Σέλονγκ 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Φίρκαλ 14 (12/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 43% υπ.-30% άριστες) / Γιάκουμπικ (λ, 62% υπ.-45% άριστες), Λάμανετς, Χάνουσεκ 9 (5/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πάλγκουτ 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Ρέντλα 8 (7/15 επ., 1 άσσος, 58% υπ.-42% άριστες).
ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 17 (13/17 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/13 επ., 1 άσσος, 56% υπ. – 50% άριστες), Βουλκίδης 12 (9/11 επ., 3 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (0/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ράπτης 15 (13/31 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ. – 24% άριστες), Μάρκου 21 (20/29 επ., 1 άσσος) / Χανδρινός Α. (λ., 57% υπ. – 35% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ..
Σε λίγο περισσότερα…
Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα και η βαθμολογία του Α’ ομίλου του Ευρωβόλεϊ ανδρών
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026
Ιταλία – Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026
Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)
Σλοβακία – Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026
Σουηδία – Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)
Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026
Σλοβενία – Σουηδία 3-0 (25-16, 25-21, 25-12)
Ιταλία – Σλοβακία 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026
Σλοβακία – Τσεχία 0-3 (21-25, 14-25, 20-25)
Σλοβενία – Ελλάδα 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25)
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026
Ελλάδα – Σουηδία 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20)
Τσεχία – Ιταλία 1-3 (25-23, 16-25, 20-25, 20-25)
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026
Σουηδία – Σλοβακία 3-1 (19-25, 25-23, 25-21, 25-19)
Τσεχία – Σλοβενία 1-3 (26-24, 13-25, 25-27, 23-25)
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026
Σλοβακία – Ελλάδα 1-3 (17-25, 25-23, 22-25, 17-25)
22.05: Ιταλία – Σλοβενία
Η βαθμολογία του Α’ ομίλου
1.Ιταλία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-2 σετ, 348-276 πόντοι
2.Σλοβενία, 3 νίκες – 1 ήττα, 9 βαθμοί, 10-4 σετ, 343-292 πόντοι
3.Ελλάδα, 3 νίκες – 2 ήττες, 9 βαθμοί, 10-8 σετ, 430-429 πόντοι
4.Τσεχία, 3 νίκες – 2 ήττες, 8 βαθμοί, 10-6 σετ, 359-347 πόντοι
5.Σουηδία, 1 νίκη – 4 ήττες, 4 βαθμοί, 6-13 σετ, 400-435 πόντοι
6.Σλοβακία, 0 νίκες – 5 ήττες, 0 βαθμοί, 2-12 σετ, 359-444 πόντοι
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