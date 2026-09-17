Πανσερραϊκός: Έβαψε μαύρο το σήμα του μετά τη συντριβή από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Πανσερραϊκός: Έβαψε μαύρο το σήμα του μετά τη συντριβή από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Με αφορμή τη βαριά ήττα με 8-1 η ομάδα των Σερρών ... μαύρισε το σήμα της στα social media
Βαριά ήττα γνώρισε ο Πανσερραϊκός στην έδρα της ΑΕΚ με σκορ 8-1 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα των Σερρών δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τους «κιτρινόμαυρους» και στο πρώτο μέρος δέχθηκε επτά τέρματα.
Η ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελεί την πιο βαριά στην ιστορία των «κόκκινων», οι οποίοι μετά το τέλος της αναμέτρησης άλλαξαν το έμβλημα της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα τα «λιοντάρια» μαύρισαν το φόντο τους διατηρώντας μόνο το κόκκινο χρώμα του σήματος, θέλοντας μ' αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το αποτέλεσμα κόντρα στην ομάδα του Νίκολιτς.
Η ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελεί την πιο βαριά στην ιστορία των «κόκκινων», οι οποίοι μετά το τέλος της αναμέτρησης άλλαξαν το έμβλημα της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα τα «λιοντάρια» μαύρισαν το φόντο τους διατηρώντας μόνο το κόκκινο χρώμα του σήματος, θέλοντας μ' αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το αποτέλεσμα κόντρα στην ομάδα του Νίκολιτς.
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