Ο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Βάργκα: Ελπίζω να μην είναι σοβαρός
Ο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Βάργκα: Ελπίζω να μην είναι σοβαρός
Ο προπονητής της ΑΕΚ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Πανσερραϊκό για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ούγγρος φορ
Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα του Πανσερραϊκού με 8-1 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, όμως ο τραυματισμός του Βάργκα επισκίασε την πειστική εμφάνιση των «κιτρινόμαυρων».
Ο Ούγγρος φορ σημείωσε δύο γκολ στην αναμέτρηση, αλλά τέθηκε νοκ άουτ, καθώς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο. Μετά τον αγώνα ο Μάρκο Νίκολιτς ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση της υγείας του επιθετικού της Ένωσης.
Ο προπονητής της ΑΕΚ παραδέχθηκε πως φαίνεται να είναι σοβαρός ο τραυματισμός, ωστόσο ελπίζει να επιστρέψει γρήγορα ο Βάργκα στην αγωνιστική δράση, καθώς διανύει περίοδο φορμαρίσματος.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Φαίνεται δυνατό, είναι στο πίσω μέρος, δεν θα παίξει στο ματς με τον Βόλο. Ελπίζω να μην τον κρατήσει μακριά για πολύ γιατί είναι φορμαρισμένος και σημαντικός για μας».
Ο Ούγγρος φορ σημείωσε δύο γκολ στην αναμέτρηση, αλλά τέθηκε νοκ άουτ, καθώς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο. Μετά τον αγώνα ο Μάρκο Νίκολιτς ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση της υγείας του επιθετικού της Ένωσης.
Ο προπονητής της ΑΕΚ παραδέχθηκε πως φαίνεται να είναι σοβαρός ο τραυματισμός, ωστόσο ελπίζει να επιστρέψει γρήγορα ο Βάργκα στην αγωνιστική δράση, καθώς διανύει περίοδο φορμαρίσματος.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Φαίνεται δυνατό, είναι στο πίσω μέρος, δεν θα παίξει στο ματς με τον Βόλο. Ελπίζω να μην τον κρατήσει μακριά για πολύ γιατί είναι φορμαρισμένος και σημαντικός για μας».
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