Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Προκριματικά παγκοσμίου μπάσκετ: Οι Ισπανοί επέλεξαν ως έδρα του αγώνα με την Ελλάδα την Κομποστέλα
Προκριματικά παγκοσμίου μπάσκετ: Οι Ισπανοί επέλεξαν ως έδρα του αγώνα με την Ελλάδα την Κομποστέλα
Η πρωτεύουσα της Γαλλικίας θα φιλοξενήσει την καθοριστική αναμέτρηση Ισπανία-Ελλάα για προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 29 Νοεμβρίου
Περίπου δύο μήνες απομένουν για το επόμενο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ και σήμερα οι Ισπανοί ανακοίνωσαν τον τόπο που θα διεξαχθεί ο καθοριστικός αγώνας με την Ελλάδα.
Η Εθνική ομάδα θα ταξιδέψει στα τέλη Νοεμβρίου στο δυτικότερο άκρο της Ισπανίας καθώς οι Ίβηρες όρισαν την Κομποστέλα (Σαντιάγο ντε Κομποστέλα η πλήρης ονομασίας της πόλης) ως έδρα του αγώνα που μοιάζει με τελικό και για τις δύο ομάδες.
Οι Ισπανοί είναι στην 2η θέση του ομίλου με ρεκόρ 5 νίκες, 3 ήττες (ισοβαθμούν με τη Γεωργία), η Ελλάδα ακολουθεί με 4 νίκες-4 ήττες (όσες έχουν Πορτογαλία και Μαυροβούνιο) , ενώ πρωτοπόρος είναι η Ουκρανία (6 νίκες-2 ήττες) και αυτό εξηγεί την κρισιμότητα του αγώνα, αλλά και την επιλογή της συγκεκριμένης πόλης.
Κι αυτό γιατί το ταξίδι προς την Κομποστέλα από την Αθήνα διαρκεί 5.5 ώρες, βάζοντας έναν ακόμη πονοκέφαλο στον Βασίλη Σπανούλη.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Pabellón Multiusos Fontes do Sar, χωρητικότητας 6.666 θέσεων και το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αυτό θα είναι το πρώτο επίσημο ματς που θα δώσει η Εθνική Ισπανίας στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Η πόλη της Γαλικίας είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν τρία φιλικά (το μακρινό 1983 κόντρα στον Παναμά και την ΕΣΣΔ και το 2013 κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία), τα οποία έληαξν όλα με νίκες για την Ισπανία.
Η Εθνική ομάδα θα ταξιδέψει στα τέλη Νοεμβρίου στο δυτικότερο άκρο της Ισπανίας καθώς οι Ίβηρες όρισαν την Κομποστέλα (Σαντιάγο ντε Κομποστέλα η πλήρης ονομασίας της πόλης) ως έδρα του αγώνα που μοιάζει με τελικό και για τις δύο ομάδες.
🚨 OFICIAL | #LaFamilia se enfrentará a Grecia en 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗹𝗮‼️— Baloncesto España (@BaloncestoESP) September 17, 2026
🏆 Clasificación #FIBAWC
🇪🇸🆚🇬🇷
📆 29 de noviembre
📌 Pabellón Multiusos Fontes do Sar
@xunta @turgalicia @camino_xacobeo | #SomosEquipo pic.twitter.com/BvrL5jmMOj
Οι Ισπανοί είναι στην 2η θέση του ομίλου με ρεκόρ 5 νίκες, 3 ήττες (ισοβαθμούν με τη Γεωργία), η Ελλάδα ακολουθεί με 4 νίκες-4 ήττες (όσες έχουν Πορτογαλία και Μαυροβούνιο) , ενώ πρωτοπόρος είναι η Ουκρανία (6 νίκες-2 ήττες) και αυτό εξηγεί την κρισιμότητα του αγώνα, αλλά και την επιλογή της συγκεκριμένης πόλης.
Κι αυτό γιατί το ταξίδι προς την Κομποστέλα από την Αθήνα διαρκεί 5.5 ώρες, βάζοντας έναν ακόμη πονοκέφαλο στον Βασίλη Σπανούλη.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Pabellón Multiusos Fontes do Sar, χωρητικότητας 6.666 θέσεων και το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αυτό θα είναι το πρώτο επίσημο ματς που θα δώσει η Εθνική Ισπανίας στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Η πόλη της Γαλικίας είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν τρία φιλικά (το μακρινό 1983 κόντρα στον Παναμά και την ΕΣΣΔ και το 2013 κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία), τα οποία έληαξν όλα με νίκες για την Ισπανία.
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