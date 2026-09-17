Ολυμπιακός: Πήρε εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ο τρόπος διάθεσης
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Super League Ολυμπιακός Λεβαδειακός

Ολυμπιακός: Πήρε εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ο τρόπος διάθεσης

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κυριακή στις 17:00 τον Ολυμπιακό για την 5η ημέρα της Stoiximan Super League

Ολυμπιακός: Πήρε εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ο τρόπος διάθεσης
Πήρε τελικά εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (Κυριακή, 17:00) για την 5η ημέρα της Stoiximan Super League ο Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της μέσω ανακοίνωσης για τον τρόπο διάθεσης. 

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός 

«Για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα γίνει την Κυριακή (20/9, 17:00) στο Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν».

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