Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Ολυμπιακός: Πήρε εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ο τρόπος διάθεσης
Ολυμπιακός: Πήρε εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ο τρόπος διάθεσης
Ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κυριακή στις 17:00 τον Ολυμπιακό για την 5η ημέρα της Stoiximan Super League
Πήρε τελικά εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (Κυριακή, 17:00) για την 5η ημέρα της Stoiximan Super League ο Ολυμπιακός.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της μέσω ανακοίνωσης για τον τρόπο διάθεσης.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα γίνει την Κυριακή (20/9, 17:00) στο Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.
Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν».
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της μέσω ανακοίνωσης για τον τρόπο διάθεσης.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα γίνει την Κυριακή (20/9, 17:00) στο Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.
Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν».
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