Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Παναθηναϊκός: Ο Κυριόπουλος παραχωρήθηκε δανεικός στην Κηφισιά
Παναθηναϊκός: Ο Κυριόπουλος παραχωρήθηκε δανεικός στην Κηφισιά
Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε δανεικό στην Κηφισιά τον Γιώργο Κυριόπουλο
Με τη φανέλα της Κηφισιάς θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Γιώργος Κυριόπουλος, αφού ο Παναθηναϊκός τον παραχώρησε δανεικό στην ομάδα των Βορείων προαστίων.
Ο 22χρονος εξτρέμ είχε υποστεί ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια της περσινής προετοιμασίας. Με τους «πράσινους» έλαβε μέρος στην προετοιμασία του περασμένου καλοκαιριού και ήθελε να βρει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα.
Αποδείχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής και από τον Παναθηναϊκό έκριναν ότι ήταν προτιμότερο να δοθεί δανεικός για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.
Η συμφωνία των δύο πλευρών αναμένεται να ανακοινωθεί την Πέμπτη (17/9). Στόχος του Κυριόπουλου είναι να πάρει χρόνο στα πόδια του και να βρει ξανά τον καλό του εαυτό.
Ο 22χρονος εξτρέμ είχε υποστεί ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια της περσινής προετοιμασίας. Με τους «πράσινους» έλαβε μέρος στην προετοιμασία του περασμένου καλοκαιριού και ήθελε να βρει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα.
Αποδείχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής και από τον Παναθηναϊκό έκριναν ότι ήταν προτιμότερο να δοθεί δανεικός για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.
Η συμφωνία των δύο πλευρών αναμένεται να ανακοινωθεί την Πέμπτη (17/9). Στόχος του Κυριόπουλου είναι να πάρει χρόνο στα πόδια του και να βρει ξανά τον καλό του εαυτό.
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