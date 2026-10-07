Ο Αρτέτα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ και θα μείνει στο Λονδίνο έως και το 2030, βίντεο
Ο Αρτέτα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ και θα μείνει στο Λονδίνο έως και το 2030, βίντεο
Ο 44χρονος Ισπανός προπονητής ανέλαβε τα ηνία των «κανονιέρηδων» τον Δεκέμβριο του 2019
Ο Μικέλ Αρτέτα θα παραμείνει στον πάγκο της Άρσεναλ έως και το καλοκαίρι του 2030. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη (7/10) τη νέα συμφωνία τους που θα κρατήσει για ακόμα τέσσερις σεζόν τον Ισπανό προπονητή στο Λονδίνο.
Ο 44χρονος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της Άρσεναλ τον Δεκέμβριο του 2019. Διαδέχθηκε ουσιαστικά τον Ουνάι Έμερι αν και για ένα μήνα είχε μείνει στον πάγκο ως υπηρεσιακός ο Φρέντι Λιούνμπεργκ.
Ο Ισπανός τεχνικός, όπως είναι γνωστό, οδήγησε την ομάδα στο πρώτο πρωτάθλημα μετά το αήττητο του 2004. Έχει προπονήσει την Άρσεναλ σε 360 παιχνίδια και μετράει 224 νίκες, 60 ισοπαλίες και 76 ήττες.
Εκτός από τον τίτλο της Premier League το 2026, έχει πανηγυρίσει 3 Community Shield και ένα Κύπελλο Αγγλίας.
Έχουμε ήδη αναπτύξει έναν ξεχωριστό δεσμό και έχουμε δημιουργήσει αναμνήσεις που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα. Το πιο συναρπαστικό, όμως, είναι ότι αυτή είναι μόνο η αρχή όσων μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Νιώθω τιμή που ηγούμαι αυτού του συλλόγου σε μια τόσο ξεχωριστή περίοδο της 140χρονης ιστορίας του.
Είναι μια στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας για μένα και την οικογένειά μου. Αισθάνομαι την αγάπη και τον σεβασμό των υπέροχων φιλάθλων μας, και ανταποδίδω με τη δική μου αγάπη και τον σεβασμό. Τόσο τον δικό μου όσο και ολόκληρης της ομάδας».
Ο 44χρονος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της Άρσεναλ τον Δεκέμβριο του 2019. Διαδέχθηκε ουσιαστικά τον Ουνάι Έμερι αν και για ένα μήνα είχε μείνει στον πάγκο ως υπηρεσιακός ο Φρέντι Λιούνμπεργκ.
Η Άρσεναλ δημοσιοποίησε και ένα βίντεο, που οπαδοί, παλιοί παίκτες όπως ο Σάντι Καθόρλα αλλά και νυν μέλη του ρόστερ μιλούν για τον Αρτέτα.
Creating something special. Mikel Arteta has signed a new contract at The Arsenal 👇— Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026
Ο Ισπανός τεχνικός, όπως είναι γνωστό, οδήγησε την ομάδα στο πρώτο πρωτάθλημα μετά το αήττητο του 2004. Έχει προπονήσει την Άρσεναλ σε 360 παιχνίδια και μετράει 224 νίκες, 60 ισοπαλίες και 76 ήττες.
Εκτός από τον τίτλο της Premier League το 2026, έχει πανηγυρίσει 3 Community Shield και ένα Κύπελλο Αγγλίας.
Η δήλωση του Αρτέτα μετά το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε: «Αποτελεί προνόμιο για μένα να δεσμευτώ για το μέλλον μου στον σύλλογο και να συνεχίσω να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους που επιθυμούν το καλύτερο για την Άρσεναλ. Αυτός ο σύλλογος είναι μοναδικός, τόσο ως προς τον χαρακτήρα του όσο και ως προς τα συναισθήματα που σου προκαλεί και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που η κοινή μας πορεία θα συνεχιστεί.
Forward together. Mikel Arteta is here to stay ❤️ https://t.co/c02vnZsUVR— Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026
Έχουμε ήδη αναπτύξει έναν ξεχωριστό δεσμό και έχουμε δημιουργήσει αναμνήσεις που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα. Το πιο συναρπαστικό, όμως, είναι ότι αυτή είναι μόνο η αρχή όσων μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Νιώθω τιμή που ηγούμαι αυτού του συλλόγου σε μια τόσο ξεχωριστή περίοδο της 140χρονης ιστορίας του.
Είναι μια στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας για μένα και την οικογένειά μου. Αισθάνομαι την αγάπη και τον σεβασμό των υπέροχων φιλάθλων μας, και ανταποδίδω με τη δική μου αγάπη και τον σεβασμό. Τόσο τον δικό μου όσο και ολόκληρης της ομάδας».
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