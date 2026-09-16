Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Με ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα τιμωρήθηκαν 16 οπαδοί της Ρόμα για ναζιστικούς χαιρετισμούς
Με ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα τιμωρήθηκαν 16 οπαδοί της Ρόμα για ναζιστικούς χαιρετισμούς
Οι οπαδοί εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν στο παιχνίδι με την Αταλάντα ενώ οι ποινές φτάνουν έως και τα πέντε χρόνια μακριά από τις εξέδρες
Με ποινή απαγόρευσης εισόδου από τα γήπεδα τιμωρήθηκαν 16 οπαδοί της Ρόμα, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από τις ιταλικές Αρχές για ναζιστικούς χαιρετισμούς αλλά και για τη χρήση ενδυμάτων με σύμβολα και αναφορές που παραπέμπουν στον ναζιστικό εξτρεμισμό.
Οι συγκεκριμένοι οπαδοί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης αναμέτρησης στη Serie A των Ρωμαίων με την Αταλάντα στο Ολίμπικο (η Ρόμα είχε νικήσει 2-1).
Όπως ανακοίνωσε η ιταλική αστυνομία, οι 16 οπαδοί εντοπίστηκαν στην Curva Sud, την εξέδρα που συγκεντρώνεται το σκληρό κομμάτι των οργανωμένων οπαδών της Ρόμα ενώ το ματς έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου.
Οι ποινές αποκλεισμού κυμαίνονται από ένα έως πέντε χρόνια και ισχύουν για όλα τα γήπεδα στην Ιταλία. Οι ποινές αφορούν τους αγώνες και εκτός Ιταλίας και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τα ματς της εθνικής Ιταλίας.
Σε τέσσερις από τους 16 οπαδούς επιβλήθηκε και η υποχρεωτική παρουσία τους σε αστυνομικά τμήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων.
Το ύψος κάθε ποινής προσδιορίστηκε με βάση και το ιστορικό των συγκεκριμένων οπαδών. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρκετοί από αυτούς είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα και διαφορετικά περιστατικά.
Μεταξύ άλλων, τα περιστατικά αφορούσαν την κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, απειλές, φθορές, συμπλοκές και λαθρεμπόριο.
Η βαρύτερη ποινή, η πενταετής απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, επιβλήθηκε σε έναν από τους 16 οπαδούς. Είχε τιμωρηθεί και στο παρελθόν με ανάλογη ποινή.
Οι συγκεκριμένοι οπαδοί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης αναμέτρησης στη Serie A των Ρωμαίων με την Αταλάντα στο Ολίμπικο (η Ρόμα είχε νικήσει 2-1).
Όπως ανακοίνωσε η ιταλική αστυνομία, οι 16 οπαδοί εντοπίστηκαν στην Curva Sud, την εξέδρα που συγκεντρώνεται το σκληρό κομμάτι των οργανωμένων οπαδών της Ρόμα ενώ το ματς έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου.
Οι ποινές αποκλεισμού κυμαίνονται από ένα έως πέντε χρόνια και ισχύουν για όλα τα γήπεδα στην Ιταλία. Οι ποινές αφορούν τους αγώνες και εκτός Ιταλίας και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τα ματς της εθνικής Ιταλίας.
Σε τέσσερις από τους 16 οπαδούς επιβλήθηκε και η υποχρεωτική παρουσία τους σε αστυνομικά τμήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων.
Το ύψος κάθε ποινής προσδιορίστηκε με βάση και το ιστορικό των συγκεκριμένων οπαδών. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρκετοί από αυτούς είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα και διαφορετικά περιστατικά.
Μεταξύ άλλων, τα περιστατικά αφορούσαν την κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, απειλές, φθορές, συμπλοκές και λαθρεμπόριο.
Η βαρύτερη ποινή, η πενταετής απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, επιβλήθηκε σε έναν από τους 16 οπαδούς. Είχε τιμωρηθεί και στο παρελθόν με ανάλογη ποινή.
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