Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
O 16χρονος Σάλιβαν «τρελαίνει» το MLS, δείτε βίντεο
O 16χρονος Σάλιβαν «τρελαίνει» το MLS, δείτε βίντεο
Ο μεσοεπιθετικός της Φιλαδέλφεια Γιούνιον έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα των φίλων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου
Τα τελευταία χρόνια αρκετά μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αγωνίζονται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως για παράδειγμα ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρώπη και να φορέσει τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.
Παρά την ύπαρξη πολλών «αστέρων» υπάρχει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει με το καλημέρα στο ΜLS. Ο λόγος για τον Κάβαν Σάλιβαν. Ο μεσοεπιθετικός της Φιλαδέλφεια Γιούνιον είναι μόλις 16 ετών, παρόλα αυτά έχει καταφέρει να κάνει ήδη γνωστό το όνομά του.
Ο νεαρός Αμερικανός μετρά έξι γκολ και πέντε ασίστ σε 23 συμμετοχές και έχει κατορθώσει να εκτοξεύσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το Transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο έχει εκθειάσει κατά καιρούς το ταλέντο του Σάλιβαν και αν μη τι άλλο γνωρίζει πως μπορεί να τον υπολογίζει στα άμεσα πλάνα του.
Παρά την ύπαρξη πολλών «αστέρων» υπάρχει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει με το καλημέρα στο ΜLS. Ο λόγος για τον Κάβαν Σάλιβαν. Ο μεσοεπιθετικός της Φιλαδέλφεια Γιούνιον είναι μόλις 16 ετών, παρόλα αυτά έχει καταφέρει να κάνει ήδη γνωστό το όνομά του.
Ο νεαρός Αμερικανός μετρά έξι γκολ και πέντε ασίστ σε 23 συμμετοχές και έχει κατορθώσει να εκτοξεύσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το Transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο έχει εκθειάσει κατά καιρούς το ταλέντο του Σάλιβαν και αν μη τι άλλο γνωρίζει πως μπορεί να τον υπολογίζει στα άμεσα πλάνα του.
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