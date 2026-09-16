O 16χρονος Σάλιβαν «τρελαίνει» το MLS, δείτε βίντεο
SPORTS
Κάβαν Σάλιβαν MLS γιούνιον transfermarkt

O 16χρονος Σάλιβαν «τρελαίνει» το MLS, δείτε βίντεο

Ο μεσοεπιθετικός της Φιλαδέλφεια Γιούνιον έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα των φίλων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου

O 16χρονος Σάλιβαν «τρελαίνει» το MLS, δείτε βίντεο
Τα τελευταία χρόνια αρκετά μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αγωνίζονται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως για παράδειγμα ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρώπη και να φορέσει τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

Παρά την ύπαρξη πολλών «αστέρων» υπάρχει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει με το καλημέρα στο ΜLS. Ο λόγος για τον Κάβαν Σάλιβαν. Ο μεσοεπιθετικός της Φιλαδέλφεια Γιούνιον είναι μόλις 16 ετών, παρόλα αυτά έχει καταφέρει να κάνει ήδη γνωστό το όνομά του.



Ο νεαρός Αμερικανός μετρά έξι γκολ και πέντε ασίστ σε 23 συμμετοχές και έχει κατορθώσει να εκτοξεύσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το Transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο έχει εκθειάσει κατά καιρούς το ταλέντο του Σάλιβαν και αν μη τι άλλο γνωρίζει πως μπορεί να τον υπολογίζει στα άμεσα πλάνα του.

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