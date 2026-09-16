Ευρωβόλεί ανδρών: Η Εθνική ομάδα προκρίθηκε και μαθηματικά στους 16
Ευρωβόλεί ανδρών: Η Εθνική ομάδα προκρίθηκε και μαθηματικά στους 16
Η Σουηδία νίκησε με 3-1 την Σλοβακία και έστειλε την Ελλάδα στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης - Η Εθνική αντιμετωπίζει αύριο (17/9) τη Σλοβακία και περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της στην επόμενη φάση
Μετά από επτά χρόνια (2019) η Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών είναι ξανά στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ρεπό σήμερα, αλλά η νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας μας έφερε 100% στην πρώτη τετράδα του Α' ομίλου και πλέον απομένει να μάθουμε ποια θέση θα πάρουμε και ποιον αντίπαλο θα έχουμε στο πρώτο νοκ άουτ ματς του Ευρωβόλεϊ 2026.
Η Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης (17/9, 17:00) αντιμετωπίζει την Σλοβακία στο τελευταίο της ματς στον όμιλο και παρόλο που έχουμε ήδη προκριθεί πρέπει πάση θυσία να κερδίσουμε τους αποκλεισμένους Σλοβάκους για δύο λόγους.
Πρώτον γιατί με τη νίκη κατά πάσα πιθανότητα θα τερματίσουμε στην 3η θέση του ομίλου μας (μαθηματικά υπάρχουν ελπίδες ακόμη και για την 2η, εφόσον όμως σήμερα το βράδυ η Σλοβενία κερδίσει την Τσεχία) και δεύτερον γιατί με αυτήν τη νίκη θα σφραγίσουμε 100% την παρουσία μας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς (2027 στην Πολωνία).
Όσον αφορά τους πιθανούς μας αντιπάλους, ο Α' όμιλος διασταυρώνεται με τις ομάδες του Γ' που διεξάγεται στη Φινλανδία με την οικοδέσποινα να είναι σίγουρα πρώτη (άρα την αντιμετωπίζουμε αν βγούμε 4οι), ενώ για θέσεις 2 έως 4 γίνεται ο κακός χαμός καθώς Βέλγιο, Σερβία και Δανία έχουν τις ίδιες πιθανότητες με τον αυριανό αγώνα Βέλγιο - Σερβία να είναι μάλλον ο καθοριστικός.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ρεπό σήμερα, αλλά η νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας μας έφερε 100% στην πρώτη τετράδα του Α' ομίλου και πλέον απομένει να μάθουμε ποια θέση θα πάρουμε και ποιον αντίπαλο θα έχουμε στο πρώτο νοκ άουτ ματς του Ευρωβόλεϊ 2026.
Η Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης (17/9, 17:00) αντιμετωπίζει την Σλοβακία στο τελευταίο της ματς στον όμιλο και παρόλο που έχουμε ήδη προκριθεί πρέπει πάση θυσία να κερδίσουμε τους αποκλεισμένους Σλοβάκους για δύο λόγους.
Πρώτον γιατί με τη νίκη κατά πάσα πιθανότητα θα τερματίσουμε στην 3η θέση του ομίλου μας (μαθηματικά υπάρχουν ελπίδες ακόμη και για την 2η, εφόσον όμως σήμερα το βράδυ η Σλοβενία κερδίσει την Τσεχία) και δεύτερον γιατί με αυτήν τη νίκη θα σφραγίσουμε 100% την παρουσία μας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς (2027 στην Πολωνία).
Όσον αφορά τους πιθανούς μας αντιπάλους, ο Α' όμιλος διασταυρώνεται με τις ομάδες του Γ' που διεξάγεται στη Φινλανδία με την οικοδέσποινα να είναι σίγουρα πρώτη (άρα την αντιμετωπίζουμε αν βγούμε 4οι), ενώ για θέσεις 2 έως 4 γίνεται ο κακός χαμός καθώς Βέλγιο, Σερβία και Δανία έχουν τις ίδιες πιθανότητες με τον αυριανό αγώνα Βέλγιο - Σερβία να είναι μάλλον ο καθοριστικός.
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