Ισπανία: Το Super Cup πάει στην Πόλη και θα μοιράσει 45 εκατομμύρια ευρώ!
SPORTS
Σούπερ Καπ Ισπανίας Κωνσταντινούπολη Σαουδική Αραβία

Ισπανία: Το Super Cup πάει στην Πόλη και θα μοιράσει 45 εκατομμύρια ευρώ!

Η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τους αγώνες να διεξάγονται στις αρχές Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέτικο, Σοσιεδάδ

Ισπανία: Το Super Cup πάει στην Πόλη και θα μοιράσει 45 εκατομμύρια ευρώ!
Το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) στις αθλητικές εγκαταστάσεις της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής και παρουσίασης του Super Cup Ισπανίας, που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2027.

Η Κωνσταντινούπολη επιλέχθηκε ως έδρα μετά από περίοδο αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία SELA, η οποία συνεργάζεται με την RFEF για την ανάπτυξη του τουρνουά από τότε που το Σούπερ Καπ Ισπανίας άρχισε να διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία.



Το ισπανικό Super Cup δεν θα διεξαχθεί φέτος στη Μέση Ανατολή καθώς η Σαουδική Αραβία εκείνη την περίοδο θα φιλοξενεί τους αγώνες του Ασιατικού Κυπέλλου και ενδιαφέρον για τη διοργάνωση έδειξαν 7 χώρες με την Τουρκία να παίρνει τελικά το χρίσμα.

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίες θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ισπανικό ποδόσφαιρο με το αζημίωτο.

Και τα οικονομικά δεδομένα εξηγούν το γιατί τελικά επιλέχθηκε η Πόλη, καθώς όπως αποκαλύπτουν τα ισπανικά ΜΜΕ οι τέσσερις ομάδες θα μοιραστούν το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ!

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