Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ισπανία: Το Super Cup πάει στην Πόλη και θα μοιράσει 45 εκατομμύρια ευρώ!
Ισπανία: Το Super Cup πάει στην Πόλη και θα μοιράσει 45 εκατομμύρια ευρώ!
Η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τους αγώνες να διεξάγονται στις αρχές Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέτικο, Σοσιεδάδ
Το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) στις αθλητικές εγκαταστάσεις της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής και παρουσίασης του Super Cup Ισπανίας, που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2027.
Η Κωνσταντινούπολη επιλέχθηκε ως έδρα μετά από περίοδο αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία SELA, η οποία συνεργάζεται με την RFEF για την ανάπτυξη του τουρνουά από τότε που το Σούπερ Καπ Ισπανίας άρχισε να διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία.
Το ισπανικό Super Cup δεν θα διεξαχθεί φέτος στη Μέση Ανατολή καθώς η Σαουδική Αραβία εκείνη την περίοδο θα φιλοξενεί τους αγώνες του Ασιατικού Κυπέλλου και ενδιαφέρον για τη διοργάνωση έδειξαν 7 χώρες με την Τουρκία να παίρνει τελικά το χρίσμα.
Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίες θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ισπανικό ποδόσφαιρο με το αζημίωτο.
Και τα οικονομικά δεδομένα εξηγούν το γιατί τελικά επιλέχθηκε η Πόλη, καθώς όπως αποκαλύπτουν τα ισπανικά ΜΜΕ οι τέσσερις ομάδες θα μοιραστούν το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ!
Η Κωνσταντινούπολη επιλέχθηκε ως έδρα μετά από περίοδο αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία SELA, η οποία συνεργάζεται με την RFEF για την ανάπτυξη του τουρνουά από τότε που το Σούπερ Καπ Ισπανίας άρχισε να διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία.
🚨OFFICIEL | Les dates de la Supercoupe d’Espagne sont désormais fixées !— Blaugranation (@Blaugranation_) September 16, 2026
▫️Demi-finales : mar. 02 et mer. 03 février
▫️Finale : samedi 06 février
…À Istanbul 🇹🇷 pic.twitter.com/QaY9I0gl24
Το ισπανικό Super Cup δεν θα διεξαχθεί φέτος στη Μέση Ανατολή καθώς η Σαουδική Αραβία εκείνη την περίοδο θα φιλοξενεί τους αγώνες του Ασιατικού Κυπέλλου και ενδιαφέρον για τη διοργάνωση έδειξαν 7 χώρες με την Τουρκία να παίρνει τελικά το χρίσμα.
Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίες θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ισπανικό ποδόσφαιρο με το αζημίωτο.
Και τα οικονομικά δεδομένα εξηγούν το γιατί τελικά επιλέχθηκε η Πόλη, καθώς όπως αποκαλύπτουν τα ισπανικά ΜΜΕ οι τέσσερις ομάδες θα μοιραστούν το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα