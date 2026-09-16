Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος που μαχαίρωσε και εγκατέλειψε αιμόφυρτο 21χρονο Σύρο
Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος που μαχαίρωσε και εγκατέλειψε αιμόφυρτο 21χρονο Σύρο
Τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 18:15 το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας 21χρονος με καταγωγή από τη Συρία εντοπίστηκε αιμόφυρτος από αστυνομικούς στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Στη συνέχεια ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Λίγο αργότερα προσήχθη και συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για το περιστατικό.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ξεκάθαρες οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το αιματηρό επεισόδιο με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Στη συνέχεια ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Λίγο αργότερα προσήχθη και συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για το περιστατικό.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ξεκάθαρες οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το αιματηρό επεισόδιο με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες.
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