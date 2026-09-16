Επικοινωνιακοί οι λόγοι που Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ έκρυψαν το μήνυμα για τη Θέουτα: «Πάνε συχνά διακοπές στο Μαρόκο», γράφουν τα ΜΜΕ της Μαδρίτης

Support from the 80,000 Real Madrid fans before their Champions League game tonight holding the flag of Ceuta.



Chants of: “Ceuta is not for sale, Ceuta must be defended” ring around the stadium. pic.twitter.com/yxtgpOQtav — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 8, 2026

‼️ Mbappé, Vinícius y Konaté en contra del apoyo a Ceuta



Los tres titulares del Real Madrid se colocaron la camiseta en apoyo al pueblo ceutí con el mensaje "todos somos caballas" de manera que no se pudiese leer correctamente



🎙️ @soneirajoako pic.twitter.com/0esd1CoSay — Diario SPORT (@sport) September 15, 2026

Σύμφωνα με τη MARCA και την AS, Βινίσιους, Εμπαπέ και Κονατέ, έχουν ως αγαπημένο προορισμό για διακοπές καλοκαιριού, το Μαρόκο, έτσι ήθελαν να μείνουν ουδέτεροι και να μη στραφούν κατά των Μαροκινών.Ο Κιλιάν Εμπαπέ πηγαίνει κάθε χρόνο διακοπές στις παραλιακές περιοχές στο βόρειο Μαρόκο, ενώ ο Κονατέ είναι δεμένος με τη βορειοαφρικανική κοινότητα της Γαλλίας από τη γέννησή του στο Παρίσι.Τέλος, ο Βινίσιους επισκέφθηκε το καλοκαίρι το Μαρόκο ως πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO.