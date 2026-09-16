Επικοινωνιακοί οι λόγοι που Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ έκρυψαν το μήνυμα για τη Θέουτα: «Πάνε συχνά διακοπές στο Μαρόκο», γράφουν τα ΜΜΕ της Μαδρίτης
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ Ιμπραχίμα Κονατέ Βινίσιους Τζούνιορ Θέουτα

Επικοινωνιακοί οι λόγοι που Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ έκρυψαν το μήνυμα για τη Θέουτα: «Πάνε συχνά διακοπές στο Μαρόκο», γράφουν τα ΜΜΕ της Μαδρίτης

Ο Εμπαπέ πηγαίνει κάθε χρόνο διακοπές στο Μαρόκο, ο Κονατέ το ίδιο, ο Βινίσιους ταξίδεψε εκεί ως πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ

Επικοινωνιακοί οι λόγοι που Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ έκρυψαν το μήνυμα για τη Θέουτα: «Πάνε συχνά διακοπές στο Μαρόκο», γράφουν τα ΜΜΕ της Μαδρίτης
Νικόλας Καλαργυρός
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Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού παρότι η νίκη κόντρα στην Έλτσε ήρθε έστω και δύσκολα με 3-2 με το γκολ του Εσπί, πριν την έναρξη της αναμέτρησης συνέβη ένα περιστατικό που λίγοι αντιλήφθηκαν εκείνη την ώρα. 

Με μια πρωτοβουλία πολλών ομάδων της La Liga, οι παίκτες κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο φόρεσαν μπλούζες με μήνυμα στήριξης προς τους κατοίκους της Θέουτα. «Είμαστε όλοι από τη Θέουτα» έγραφαν τα λευκά μπλουζάκια των παικτών μα τρεις παίκτες της Ρεάλ, ίσως δεν συμφωνούσαν με αυτό. 

Θυμίζουμε ότι εδώ και κάποιες εβδομάδες, η πόλη στα νότια της Ισπανίας μαστίζεται από έντονη μεταναστευτική κρίση, με χιλιάδες Μαροκινούς μετανάστες να φτάνουν στην περιοχή και τους κατοίκους να αντιδρούν. 


Οι παίκτες που αντέδρασαν ήταν ο Βινίσιους, ο Εμπαπέ και ο Κονατέ. Οι τρεις παίκτες έχουν τοποθετηθεί πολλές φορές έντονα κατά του ρατσισμού και εύλογα πολλοί θα σκέφτονταν ότι επιλογή τους ήταν να μην πάρουν θέση για τα γεγονότα στη νότια Ισπανία. 

Τα ΜΜΕ της Μαδρίτης επιβεβαιώνουν μεν ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις στα αποδυτήρια της ομάδας, όμως πίσω από την κίνηση των τριών στα της Ρεάλ, κρύβονται επικοινωνιακοί κυρίως λόγοι. 

Οι πραγματικοί λόγοι έχουν να κάνουν με έναν άλλον ποδοσφαιριστή που παίζει στη La Liga και αυτός είναι ο Αμπντέ Εζαλζουλί. 

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Ο Μαροκινός εξτρέμ της Μπέτις φόρεσε ο ίδιος το μπλουζάκι σε αγώνα της ομάδας του και οι αντιδράσεις από τους συμπατριώτες του ήταν έντονες με τα ΜΜΕ να τον κατακεραυνώνουν, αναφέροντας, «στρέφεται ενάντια στη χώρα του, ντροπή, πάει ενάντια στα συμφέροντα του Μαρόκου». 

Ο Εζαλζουλί αναγκάστηκε να σβήσει όλα τα ποστ από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ώστε να γλυτώσει μερικά αρνητικά αποτελέσματα. 


Σύμφωνα με τη MARCA και την AS, Βινίσιους, Εμπαπέ και Κονατέ, έχουν ως αγαπημένο προορισμό για διακοπές καλοκαιριού, το Μαρόκο, έτσι ήθελαν να μείνουν ουδέτεροι και να μη στραφούν κατά των Μαροκινών. 

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πηγαίνει κάθε χρόνο διακοπές στις παραλιακές περιοχές στο βόρειο Μαρόκο, ενώ ο Κονατέ είναι δεμένος με τη βορειοαφρικανική κοινότητα της Γαλλίας από τη γέννησή του στο Παρίσι. 

Τέλος, ο Βινίσιους επισκέφθηκε το καλοκαίρι το Μαρόκο ως πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO.

Νικόλας Καλαργυρός
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