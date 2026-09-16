Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Επικοινωνιακοί οι λόγοι που Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ έκρυψαν το μήνυμα για τη Θέουτα: «Πάνε συχνά διακοπές στο Μαρόκο», γράφουν τα ΜΜΕ της Μαδρίτης
Ο Εμπαπέ πηγαίνει κάθε χρόνο διακοπές στο Μαρόκο, ο Κονατέ το ίδιο, ο Βινίσιους ταξίδεψε εκεί ως πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ
Με μια πρωτοβουλία πολλών ομάδων της La Liga, οι παίκτες κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο φόρεσαν μπλούζες με μήνυμα στήριξης προς τους κατοίκους της Θέουτα. «Είμαστε όλοι από τη Θέουτα» έγραφαν τα λευκά μπλουζάκια των παικτών μα τρεις παίκτες της Ρεάλ, ίσως δεν συμφωνούσαν με αυτό.
Θυμίζουμε ότι εδώ και κάποιες εβδομάδες, η πόλη στα νότια της Ισπανίας μαστίζεται από έντονη μεταναστευτική κρίση, με χιλιάδες Μαροκινούς μετανάστες να φτάνουν στην περιοχή και τους κατοίκους να αντιδρούν.
🇪🇸🇫🇷🇧🇷🇲🇦 Mbappé, Vinícius y Konaté son los únicos jugadores del Real Madrid que escondieron el mensaje «Todos somos caballas» en su camiseta, usada por el club en apoyo a Ceuta tras la invasión de Marruecos. pic.twitter.com/YLYye4LYVs— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 15, 2026
Οι παίκτες που αντέδρασαν ήταν ο Βινίσιους, ο Εμπαπέ και ο Κονατέ. Οι τρεις παίκτες έχουν τοποθετηθεί πολλές φορές έντονα κατά του ρατσισμού και εύλογα πολλοί θα σκέφτονταν ότι επιλογή τους ήταν να μην πάρουν θέση για τα γεγονότα στη νότια Ισπανία.
Τα ΜΜΕ της Μαδρίτης επιβεβαιώνουν μεν ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις στα αποδυτήρια της ομάδας, όμως πίσω από την κίνηση των τριών στα της Ρεάλ, κρύβονται επικοινωνιακοί κυρίως λόγοι.
Οι πραγματικοί λόγοι έχουν να κάνουν με έναν άλλον ποδοσφαιριστή που παίζει στη La Liga και αυτός είναι ο Αμπντέ Εζαλζουλί.
⚪️ | Kylian Mbappé y Vinicius Junior los únicos jugadores que no visten la camiseta en apoyo a Ceuta. 🇫🇷🇧🇷— Laliga News (@laligaa_neews) September 15, 2026
👉 Los demás futbolistas, tanto de un equipo como de otro, lucen esa camiseta con un mensaje hacia la ciudad española
🏟️ Elche - Real Madrid pic.twitter.com/Oa7AreSYNF
Ο Μαροκινός εξτρέμ της Μπέτις φόρεσε ο ίδιος το μπλουζάκι σε αγώνα της ομάδας του και οι αντιδράσεις από τους συμπατριώτες του ήταν έντονες με τα ΜΜΕ να τον κατακεραυνώνουν, αναφέροντας, «στρέφεται ενάντια στη χώρα του, ντροπή, πάει ενάντια στα συμφέροντα του Μαρόκου».
Ο Εζαλζουλί αναγκάστηκε να σβήσει όλα τα ποστ από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ώστε να γλυτώσει μερικά αρνητικά αποτελέσματα.
Support from the 80,000 Real Madrid fans before their Champions League game tonight holding the flag of Ceuta.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 8, 2026
Chants of: “Ceuta is not for sale, Ceuta must be defended” ring around the stadium. pic.twitter.com/yxtgpOQtav
Σύμφωνα με τη MARCA και την AS, Βινίσιους, Εμπαπέ και Κονατέ, έχουν ως αγαπημένο προορισμό για διακοπές καλοκαιριού, το Μαρόκο, έτσι ήθελαν να μείνουν ουδέτεροι και να μη στραφούν κατά των Μαροκινών.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ πηγαίνει κάθε χρόνο διακοπές στις παραλιακές περιοχές στο βόρειο Μαρόκο, ενώ ο Κονατέ είναι δεμένος με τη βορειοαφρικανική κοινότητα της Γαλλίας από τη γέννησή του στο Παρίσι.
Τέλος, ο Βινίσιους επισκέφθηκε το καλοκαίρι το Μαρόκο ως πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO.
‼️ Mbappé, Vinícius y Konaté en contra del apoyo a Ceuta— Diario SPORT (@sport) September 15, 2026
Los tres titulares del Real Madrid se colocaron la camiseta en apoyo al pueblo ceutí con el mensaje "todos somos caballas" de manera que no se pudiese leer correctamente
🎙️ @soneirajoako pic.twitter.com/0esd1CoSay
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