Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Εθνική Ισπανίας: Στον πάγκο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας έως το 2030 ο Ντε Λα Φουέντε
Εθνική Ισπανίας: Στον πάγκο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας έως το 2030 ο Ντε Λα Φουέντε
Ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Euro 2024 και του Μουντιάλ 2026 και θα είναι στο τιμόνι της και στο Μουντιάλ 2030
Στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας θα παραμείνει έως το 2030 ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
Ο Ισπανός τεχνικός συμφώνησε σε όλα με την ομοσπονδία και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο για να είναι στον πάγκο της ομάδας έως το Μουντιάλ 2030 που συνδιοργανώνει και η χώρα του.
Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ραφαέλ Λουζάν είπε: «Οριστικοποιούμε τη συμφωνία, ώστε να είναι μαζί μας για μερικά ακόμη χρόνια. Έχουμε τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Το ισπανικό κοινό τον αγαπά και τον θαυμάζει. Του πρόσφερα την ευκαιρία να επεκτείνει και να βελτιώσει το συμβόλαιό του, όπως ήταν λογικό, επειδή δεν ήταν στους δέκα κορυφαίους με τους καλύτερους οικονομικούς όρους. Και θα είναι».
Ο Ντε Λα Φουέντε έχει κατακτήσει με την εθνική Ισπανίας το Μουντιάλ 2026, το Euro 2024 και το Nations League 2023.
Ο Ισπανός τεχνικός συμφώνησε σε όλα με την ομοσπονδία και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο για να είναι στον πάγκο της ομάδας έως το Μουντιάλ 2030 που συνδιοργανώνει και η χώρα του.
Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ραφαέλ Λουζάν είπε: «Οριστικοποιούμε τη συμφωνία, ώστε να είναι μαζί μας για μερικά ακόμη χρόνια. Έχουμε τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Το ισπανικό κοινό τον αγαπά και τον θαυμάζει. Του πρόσφερα την ευκαιρία να επεκτείνει και να βελτιώσει το συμβόλαιό του, όπως ήταν λογικό, επειδή δεν ήταν στους δέκα κορυφαίους με τους καλύτερους οικονομικούς όρους. Και θα είναι».
Ο Ντε Λα Φουέντε έχει κατακτήσει με την εθνική Ισπανίας το Μουντιάλ 2026, το Euro 2024 και το Nations League 2023.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα