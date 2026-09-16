Εθνική Ισπανίας: Στον πάγκο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας έως το 2030 ο Ντε Λα Φουέντε
SPORTS
Λουίς ντε λα Φουέντε Εθνική Ισπανίας

Εθνική Ισπανίας: Στον πάγκο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας έως το 2030 ο Ντε Λα Φουέντε

Ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Euro 2024 και του Μουντιάλ 2026 και θα είναι στο τιμόνι της και στο Μουντιάλ 2030

Εθνική Ισπανίας: Στον πάγκο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας έως το 2030 ο Ντε Λα Φουέντε
Στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας θα παραμείνει έως το 2030 ο  Λουίς Ντε Λα Φουέντε. 

Ο Ισπανός τεχνικός συμφώνησε σε όλα με την ομοσπονδία και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο για να είναι στον πάγκο της ομάδας έως το Μουντιάλ 2030 που συνδιοργανώνει και η χώρα του. 

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ραφαέλ Λουζάν είπε: «Οριστικοποιούμε τη συμφωνία, ώστε να είναι μαζί μας για μερικά ακόμη χρόνια. Έχουμε τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Το ισπανικό κοινό τον αγαπά και τον θαυμάζει. Του πρόσφερα την ευκαιρία να επεκτείνει και να βελτιώσει το συμβόλαιό του, όπως ήταν λογικό, επειδή δεν ήταν στους δέκα κορυφαίους με τους καλύτερους οικονομικούς όρους. Και θα είναι».

Ο Ντε Λα Φουέντε έχει κατακτήσει με την εθνική Ισπανίας το Μουντιάλ 2026, το Euro 2024 και το Nations League 2023.

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