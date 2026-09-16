Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης ο Μάριους Μουαντιλμαντζί
SPORTS
Μάριους Μουαντιλμάντζι Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης ο Μάριους Μουαντιλμαντζί

Ο επιθετικός από το Τσαντ αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Σαμσουνσπόρ και ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης από τον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης ο Μάριους Μουαντιλμαντζί
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Στην Αθήνα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν από τις 21:00, ο Μάριους Μουαντιλμαντζί. 

Ο έμπειρος επιθετικός από το Τσαντ αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό έναντι 8 εκατ. ευρώ με μεταγραφή από την Σαμσουνσπόρ, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, και ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης. 

Ο Ολυμπιακός έψαχνε μια έτοιμη λύση για την επίθεσή του και επέλεξε τον Μάριους ο οποίος έχει πολύ καλά στατιστικά τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρώπη. 

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Οι φιλοδοξίες μου είναι να βοηθήσω όσο μπορώ για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Ελπίζω οι φίλαθλοι να με υποδεχθούν όμορφα όπως και εσείς εδώ» είπε ο παίκτης.

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Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 πέτυχε 23 γκολ σε 52 ματς, εκ των οποίων τα δέκα στην τουρκική Super Lig και τα οκτώ στο Conference League, ενώ εφέτος σκόραρε μία φορά σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος της Σαμσουνσπόρ. 

Προτού συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, έπαιξε στο Βέλγιο για λογαριασμό της RFC Seraing (62 συμμετοχές, 14 γκολ, 3 ασίστ), αλλά και στην Πορτογαλία σε Porto και Desportivo Aves.

Είναι  26 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσαντ και έχει σημειώσει τέσσερα γκολ.


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