«Την Νταϊάνα θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα» έλεγε ο Κάρολος στον αδελφό της λίγες μέρες πριν την κηδεία - Φωτιές ανάβει το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ
«Την Νταϊάνα θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα» έλεγε ο Κάρολος στον αδελφό της λίγες μέρες πριν την κηδεία - Φωτιές ανάβει το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ
Ο Τσαρλς Σπένσερ γράφει πως επέμενε μιλώντας στον Κάρολο ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι γιοι της, ηλικίας 15 και 12 ετών, να υποστούν μια τέτοια δημόσια δοκιμασία, περπατώντας πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους
Τριγμούς στη βασιλική οικογένεια θα προκαλέσει το βιβλίο «Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου», στο οποίο ο αδερφός της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ αποκαλύπτει άγνωστα γεγονότα.
Στο βιβλίο αποκαλύπτεται η διαμάχη του νυν βασιλιά με τον κόμη Σπένσερ για την κηδεία της Νταϊάνα αλλά και η τηλεφωνική συνομιλία την οποία είχαν οι δυο τους, στην οποία ο τότε πρίγκιπας είχε πει λίγες ημέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο: «να είσαι σίγουρος, θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα», σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο Τσαρλς Σπένσερ γράφει πως επέμενε μιλώντας στον Κάρολο ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι γιοι της, ηλικίας 15 και 12 ετών, να υποστούν μια τέτοια δημόσια δοκιμασία, περπατώντας πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους. Τότε, σύμφωνα με το βιβλίο, ο Κάρολος αμφισβήτησε το αίσθημα καθήκοντος της οικογένειας Σπένσερ και είπε ότι η πρώην σύζυγός του θα ξεχαστεί σύντομα.
Σύμφωνα με τον αδερφό της πριγκίπισσας, τα σχόλια του Καρόλου αντανακλούσαν «την καταπιεσμένη περιφρόνησή του για τη Νταϊάνα και τον τρόμο του για το γεγονός ότι ο κόσμος είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από το θάνατό της».
Ο Σπένσερ έχει δηλώσει πως έγραψε το βιβλίο «Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου» για να διορθώσει τις «ανακρίβειες» που έχουν ειπωθεί για την αδελφή του.
Στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, έξι ημέρες μετά το θάνατο της Νταϊάνα, ο κόμης Σπένσερ εκφώνησε τον περίφημο επικήδειο λόγο στην κηδεία της, ο οποίος αργότερα χαρακτηρίστηκε ως μία από τις σπουδαιότερες ομιλίες του 20ού αιώνα.
Η συγκινητική ομιλία του στο Αβαείο του Γουέστμινστερ εκφωνήθηκε αφού περπάτησε δίπλα στον Γουίλιαμ, τον Χάρι, τον Κάρολο και τον Φίλιππο, πίσω από το φέρετρο της Νταϊάνας, κατά τη διάρκεια της νεκρικής πομπής στο κέντρο του Λονδίνου, η οποία μεταδόθηκε σε 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.
Στο βιβλίο του, ο Σπένσερ γράφει ότι, όταν ένας από τους ανώτερους συνεργάτες της Βασίλισσας Ελισάβετ του είπε, λίγες μέρες πριν την κηδεία, ότι ο Γουίλιαμ και ο Χάρι θα συμμετείχαν στην πομπή, εκείνος απάντησε: «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».
Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, έλαβε τηλεφώνημα από τον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος επέμεινε ότι 18 χρόνια νωρίτερα είχε περπατήσει στην κηδεία του θείου του, λόρδου Μάουντμπατεν.
Στο βιβλίο περιγράφεται πώς ο Κάρολος «ξέφυγε» όταν ο κόμης Σπένσερ του επισήμανε ότι ο πρίγκιπας ήταν 30 ετών την εποχή της κηδείας του Λόρδου Μάουντμπατεν το 1979: «Ο Πρίγκιπας Κάρολος συνέχισε να εκφράζει την οργή του, χωρίς να τον διακόψω. Τότε σταμάτησε. Υπέθεσα ότι η παύση σήμαινε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο του εαυτού του, αλλά στη συνέχεια ξέσπασε στο τηλέφωνο αυτό που πάντα θεωρούσα ως την καταπιεσμένη περιφρόνησή του για τη Νταϊάνα, και τον τρόμο του για το γεγονός ότι ο κόσμος είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από το θάνατό της. “Να είστε σίγουροι”, σφύριξε, “θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα!”».
Στο βιβλίο αποκαλύπτεται η διαμάχη του νυν βασιλιά με τον κόμη Σπένσερ για την κηδεία της Νταϊάνα αλλά και η τηλεφωνική συνομιλία την οποία είχαν οι δυο τους, στην οποία ο τότε πρίγκιπας είχε πει λίγες ημέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο: «να είσαι σίγουρος, θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα», σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο Τσαρλς Σπένσερ γράφει πως επέμενε μιλώντας στον Κάρολο ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι γιοι της, ηλικίας 15 και 12 ετών, να υποστούν μια τέτοια δημόσια δοκιμασία, περπατώντας πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους. Τότε, σύμφωνα με το βιβλίο, ο Κάρολος αμφισβήτησε το αίσθημα καθήκοντος της οικογένειας Σπένσερ και είπε ότι η πρώην σύζυγός του θα ξεχαστεί σύντομα.
Σύμφωνα με τον αδερφό της πριγκίπισσας, τα σχόλια του Καρόλου αντανακλούσαν «την καταπιεσμένη περιφρόνησή του για τη Νταϊάνα και τον τρόμο του για το γεγονός ότι ο κόσμος είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από το θάνατό της».
Ο Σπένσερ έχει δηλώσει πως έγραψε το βιβλίο «Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου» για να διορθώσει τις «ανακρίβειες» που έχουν ειπωθεί για την αδελφή του.
Στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, έξι ημέρες μετά το θάνατο της Νταϊάνα, ο κόμης Σπένσερ εκφώνησε τον περίφημο επικήδειο λόγο στην κηδεία της, ο οποίος αργότερα χαρακτηρίστηκε ως μία από τις σπουδαιότερες ομιλίες του 20ού αιώνα.
Η συγκινητική ομιλία του στο Αβαείο του Γουέστμινστερ εκφωνήθηκε αφού περπάτησε δίπλα στον Γουίλιαμ, τον Χάρι, τον Κάρολο και τον Φίλιππο, πίσω από το φέρετρο της Νταϊάνας, κατά τη διάρκεια της νεκρικής πομπής στο κέντρο του Λονδίνου, η οποία μεταδόθηκε σε 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.
Στο βιβλίο του, ο Σπένσερ γράφει ότι, όταν ένας από τους ανώτερους συνεργάτες της Βασίλισσας Ελισάβετ του είπε, λίγες μέρες πριν την κηδεία, ότι ο Γουίλιαμ και ο Χάρι θα συμμετείχαν στην πομπή, εκείνος απάντησε: «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».
Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, έλαβε τηλεφώνημα από τον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος επέμεινε ότι 18 χρόνια νωρίτερα είχε περπατήσει στην κηδεία του θείου του, λόρδου Μάουντμπατεν.
Στο βιβλίο περιγράφεται πώς ο Κάρολος «ξέφυγε» όταν ο κόμης Σπένσερ του επισήμανε ότι ο πρίγκιπας ήταν 30 ετών την εποχή της κηδείας του Λόρδου Μάουντμπατεν το 1979: «Ο Πρίγκιπας Κάρολος συνέχισε να εκφράζει την οργή του, χωρίς να τον διακόψω. Τότε σταμάτησε. Υπέθεσα ότι η παύση σήμαινε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο του εαυτού του, αλλά στη συνέχεια ξέσπασε στο τηλέφωνο αυτό που πάντα θεωρούσα ως την καταπιεσμένη περιφρόνησή του για τη Νταϊάνα, και τον τρόμο του για το γεγονός ότι ο κόσμος είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από το θάνατό της. “Να είστε σίγουροι”, σφύριξε, “θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα!”».
Ο Κάρολος «ξέφυγε»
Ο Τσαρλς Σπένσερ περιγράφει ότι έμεινε «έκπληκτος» από τις δηλώσεις, που του πήρε μερικά δευτερόλεπτα να απαντήσει. «“Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό”, είπα με σκληρό τόνο, πριν κλείσω το τηλέφωνο», γράφει.
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