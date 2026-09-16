«Την Νταϊάνα θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα» έλεγε ο Κάρολος στον αδελφό της λίγες μέρες πριν την κηδεία - Φωτιές ανάβει το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ

Ο Τσαρλς Σπένσερ γράφει πως επέμενε μιλώντας στον Κάρολο ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι γιοι της, ηλικίας 15 και 12 ετών, να υποστούν μια τέτοια δημόσια δοκιμασία, περπατώντας πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους