Σλούκας: «Ο Ολυμπιακός άξιζε την Euroleague», βίντεο
SPORTS
Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Euroleague

Σλούκας: «Ο Ολυμπιακός άξιζε την Euroleague», βίντεο

Όσα δήλωσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν στη Euroleague και την κατάκτηση της διοργάνωσης από τον Ολυμπιακό

Σλούκας: «Ο Ολυμπιακός άξιζε την Euroleague», βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν και τη νέα αρχή με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο. 

Στη συνέντευξή του στα κανάλια NOVASPORTS παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε δίκαια τη Euroleague πέρσι, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι αυτό έγινε στο T-Center. 

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι κάποια απάντηση προς τον Ολυμπιακό από εμάς αν πάρουμε φέτος την Euroleague. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα, πριν δύο χρόνια πήραμε εμείς την διοργάνωση, πέρσι την πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν όλη τη διάρκεια της σεζόν πολύ καλός, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, για εμένα την άξιζε. 

Το ότι έγινε στο γήπεδό μας δεν μου λέει κάτι, νομίζω τα γήπεδα είναι 3-4 που γίνονται τα Final 4, συνέχεια γίνεται στο Βερολίνο, θα γίνει ξανά στο Άμπου Ντάμπι, στο Βελιγράδι. 

Η σεζόν μας ξεκινάει με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, υπάρχει όραμα, υπάρχει ένας φρέσκος αέρας, το θέμα είναι τι θα δείξουμε στο γήπεδο.» 

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης