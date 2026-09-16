Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Σλούκας: «Ο Ολυμπιακός άξιζε την Euroleague», βίντεο
Σλούκας: «Ο Ολυμπιακός άξιζε την Euroleague», βίντεο
Όσα δήλωσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν στη Euroleague και την κατάκτηση της διοργάνωσης από τον Ολυμπιακό
Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν και τη νέα αρχή με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο.
Στη συνέντευξή του στα κανάλια NOVASPORTS παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε δίκαια τη Euroleague πέρσι, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι αυτό έγινε στο T-Center.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι κάποια απάντηση προς τον Ολυμπιακό από εμάς αν πάρουμε φέτος την Euroleague. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα, πριν δύο χρόνια πήραμε εμείς την διοργάνωση, πέρσι την πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν όλη τη διάρκεια της σεζόν πολύ καλός, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, για εμένα την άξιζε.
Το ότι έγινε στο γήπεδό μας δεν μου λέει κάτι, νομίζω τα γήπεδα είναι 3-4 που γίνονται τα Final 4, συνέχεια γίνεται στο Βερολίνο, θα γίνει ξανά στο Άμπου Ντάμπι, στο Βελιγράδι.
Η σεζόν μας ξεκινάει με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, υπάρχει όραμα, υπάρχει ένας φρέσκος αέρας, το θέμα είναι τι θα δείξουμε στο γήπεδο.»
Δείτε ΕΔΩ το βίντεο
Στη συνέντευξή του στα κανάλια NOVASPORTS παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε δίκαια τη Euroleague πέρσι, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι αυτό έγινε στο T-Center.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι κάποια απάντηση προς τον Ολυμπιακό από εμάς αν πάρουμε φέτος την Euroleague. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα, πριν δύο χρόνια πήραμε εμείς την διοργάνωση, πέρσι την πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν όλη τη διάρκεια της σεζόν πολύ καλός, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, για εμένα την άξιζε.
Το ότι έγινε στο γήπεδό μας δεν μου λέει κάτι, νομίζω τα γήπεδα είναι 3-4 που γίνονται τα Final 4, συνέχεια γίνεται στο Βερολίνο, θα γίνει ξανά στο Άμπου Ντάμπι, στο Βελιγράδι.
Η σεζόν μας ξεκινάει με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, υπάρχει όραμα, υπάρχει ένας φρέσκος αέρας, το θέμα είναι τι θα δείξουμε στο γήπεδο.»
Δείτε ΕΔΩ το βίντεο
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