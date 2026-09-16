Βίντεο από τη σύλληψη του Στέρλινγκ για επικίνδυνη οδήγηση και χρήση αερίου γέλιου, ίσως καταδικαστεί σε φυλάκιση

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Αγγλίας ομολόγησε την ενοχή του και παραδέχτηκε ότι δεν παρέδωσε δείγμα κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο - «Θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον»





Βίντεο από τη κάμερα στη στολή αστυνομικού από την ημέρα της





Όπως αναφέρει o Guardian, στον







«Θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον» Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας, Simon Jones, υπογράμμισε στο δικαστήριο ότι ένας μάρτυρας είχε εκφράσει ανησυχίες ότι «ο οδηγός θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον» και χαρακτήρισε την οδήγηση του Στέρλινγκ ως «απολύτως φρικτή». «Καθώς περνούσε δίπλα από το όχημα, νόμιζε ότι είχε ενεργοποιηθεί ο αερόσακος, ήταν ένα μεγάλο λευκό ξεφούσκωτο μπαλόνι. Δεν είχε ιδέα αν ο οδηγός μπορούσε να δει μπροστά του», είπε.



Μεταξύ 7:45 π.μ. και 8:52 π.μ. στις 28 Μαΐου, η Αστυνομία έλαβε πολλαπλές κλήσεις για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Στέρλινγκ είχε μόλις επιστρέψει στην Αγγλία από την Ολλανδία, όπου αγωνιζόταν ως δανεικός στη Φέγενορντ σε μία προσπάθεια να αναζωογονήσει την καριέρα του.



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Αφού βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο M3, η Lamborghini βγήκε εκτός οδού στην A327 κοντά στον κόμβο Minley στο Hampshire με αποτέλεσμα και τα τέσσερα ελαστικά να σκάσουν και το όχημα να υποστεί ζημιές.



Αρνήθηκε να δώσει δείγμα αίματος για έλεγχο άλλων ουσιών, απέτυχε σε δοκιμασίες οδήγησης Σύμφωνα με τον Τζόουνς, όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί ο Στέρλινγκ μετακίνησε ένα ξεφουσκωμένο μπαλόνι που βρισκόταν δίπλα του στο πίσω κάθισμα. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σάλιου και δεν διαπιστώθηκε παρουσία κάνναβης ή κοκαΐνης, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει δείγμα αίματος για έλεγχο άλλων ουσιών.



Μετά τη σύλληψή του, ο Στέρλινγκ μεταφέρθηκε στο κέντρο ανακρίσεων του Μπέισινγκστοκ. «Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είχε αποκαλύψει στο προσωπικό ότι είχε πρόβλημα με το οξείδιο του αζώτου», δήλωσε ο Τζόουνς.



Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, Ραχίμ Στέρλινγκ , ομολόγησε την ενοχή του και ενδέχεται να καταδικαστεί σε φυλάκιση για επικίνδυνη οδήγηση και χρήση αερίου γέλιο . Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες, στις 28 Μαΐου, ο 31χρονος ποδοσφαιριστής συνελήφθη μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Μ3 στο Χάμπσαϊρ. Φέρεται να έχασε τον έλεγχο του supercar και να προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου.Βίντεο από τη κάμερα στη στολή αστυνομικού από την ημέρα της σύλληψης του πρώην Άγγλου διεθνή, ήρθε χθες (15/9) στο φως της δημοσιότητας και προβλήθηκε στο δικαστήριο. Στο βίντεο φαίνεται o Στέρλινγκ να κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού της Lamborghini με δύο φιάλες στην αγκαλιά του, πριν επιβεβαιωθεί ότι οδηγούσε.Όπως αναφέρει o Guardian, στον ποδοσφαιριστή αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση έως τις 25 Νοεμβρίου, οπότε είτε θα επιβληθεί η ποινή του είτε η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο δικαστήριο της Κορώνας.Επιπλέον, ο Στέρλινγκ παραδέχτηκε την κατοχή αερίου γέλιου και την άρνησή του να παραδώσει δείγμα στις Αρχές. Η μέγιστη ποινή που μπορεί να του επιβληθεί είναι δύο έτη φυλάκισης , αν και θεωρείται πιο πιθανή η ποινή 12 έως 18 μηνών, η οποία, με ελαφρυντικά, θα μπορούσε να τεθεί σε αναστολή.Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας, Simon Jones, υπογράμμισε στο δικαστήριο ότι ένας μάρτυρας είχε εκφράσει ανησυχίες ότι «» και χαρακτήρισε την οδήγηση του Στέρλινγκ ως «». «Καθώς περνούσε δίπλα από το όχημα, νόμιζε ότι είχε ενεργοποιηθεί ο αερόσακος, ήταν ένα μεγάλο λευκό ξεφούσκωτο μπαλόνι. Δεν είχε ιδέα αν ο οδηγός μπορούσε να δει μπροστά του», είπε.Μεταξύ 7:45 π.μ. και 8:52 π.μ. στις 28 Μαΐου, η Αστυνομία έλαβε πολλαπλές κλήσεις για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Στέρλινγκ είχε μόλις επιστρέψει στην Αγγλία από την Ολλανδία, όπου αγωνιζόταν ως δανεικός στη Φέγενορντ σε μία προσπάθεια να αναζωογονήσει την καριέρα του.Πλάνα από κάμερα οχήματος που παραδόθηκαν στην αστυνομία από έναν μάρτυρα κατέγραψαν το αυτοκίνητο του Στέρλινγκ να κάνει απότομες στροφές μεταξύ των λωρίδων και να παραλίγο να συγκρουστεί με το διαχωριστικό. Παράλληλα, μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τον οδηγό να εισπνέει αέρα από μπαλόνια την ώρα που οδηγούσε.Αφού βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο M3, η Lamborghini βγήκε εκτός οδού στην A327 κοντά στον κόμβο Minley στο Hampshire με αποτέλεσμα και τα τέσσερα ελαστικά να σκάσουν και το όχημα να υποστεί ζημιές.Σύμφωνα με τον Τζόουνς, όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί ο Στέρλινγκ μετακίνησε ένα ξεφουσκωμένο μπαλόνι που βρισκόταν δίπλα του στο πίσω κάθισμα. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σάλιου και δεν διαπιστώθηκε παρουσία κάνναβης ή κοκαΐνης, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει δείγμα αίματος για έλεγχο άλλων ουσιών.Μετά τη σύλληψή του, ο Στέρλινγκ μεταφέρθηκε στο κέντρο ανακρίσεων του Μπέισινγκστοκ. «Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είχε αποκαλύψει στο προσωπικό ότι είχε πρόβλημα με το οξείδιο του αζώτου», δήλωσε ο Τζόουνς.

Ο Στέρλινγκ απέτυχε σε μια σειρά δοκιμασιών ελέγχου ικανότητας οδήγησης, συμπεριλαμβανομένου του περπατήματος σε ευθεία γραμμή και της τοποθέτησης της άκρης του δακτύλου του στην άκρη της μύτης του. Του ζητήθηκε, ακόμη, να εκτιμήσει 30 δευτερόλεπτα με κλειστά μάτια, αλλά κατέγραψε 52.



Ο Τζόουνς σημείωσε ότι ο Στέρλινγκ «φαινόταν ήσυχος, κλεισμένος στον εαυτό του, λήθαργος και ενεργά ανήσυχος» κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών. «Τα βλέφαρά του ήταν πεσμένα, κάτι που συνάδει με κόπωση ή επήρεια ναρκωτικών. Είπε ότι ένιωθε πολύ κρύο, παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν εν μέσω καύσωνα με θερμοκρασίες 33 βαθμών».



Ο πρώην διεθνής της Αγγλίας μεταφέρθηκε σε ιατρείο, όπου αρνήθηκε να δώσει δείγμα αίματος παρά τις επανειλημμένες και σαφείς προειδοποιήσεις. Στις 5.13 μ.μ., ο Στέρλινγκ ανακρίθηκε παρουσία νομικού εκπροσώπου και υποστήριξε ότι δεν είχε κοιμηθεί καθόλου όλη τη νύχτα και ότι ήταν κουρασμένος και μπερδεμένος. Στη συνέχεια, δεν απάντησε στις ερωτήσεις των αστυνομικών.



Ο Τζέισον Μπάρτφιλντ KC, εκ μέρους της υπεράσπισης, δεν αμφισβήτησε ότι επρόκειτο για υπόθεση ανώτατης κατηγορίας, δεδομένης της παρατεταμένης οδήγησης και της σαφούς σοβαρής διαταραχής των ικανοτήτων του. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι θα υπήρχαν «σύντομες περιόδους» «σοβαρής διαταραχής», σε σύγκριση με την κατανάλωση κάνναβης ή αλκοόλ. Χαρακτήρισε τη ζημιά στο αυτοκίνητο ως «σχετικά επιφανειακή» με «μικρές γρατσουνιές» και σκασμένα ελαστικά. Υποστήριξε, επίσης, ότι το γεγονός ότι υπήρχαν δύο δοχεία στα πόδια του Στέρλινγκ όταν έφτασε η αστυνομία δείχνει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είχε σκοπό να κρύψει κάτι.



Η περιφερειακή δικαστής Κίρστι Άλμαν διέταξε την εκπόνηση προδικαστικής έκθεσης και ανέβαλε την ακρόαση. Δεν αποφάσιε ακόμη αν θα διατηρήσει τη δικαιοδοσία ή αν θα παραπέμψει την επιβολή ποινής στο δικαστήριο της Κορώνας. Ένα δικαστήριο ειρηνοδικών δεν μπορεί να επιβάλει ποινή άνω των 12 μηνών. «Θα σας αποφυλακίσω με άνευ όρων εγγύηση. Εάν δεν παρουσιαστείτε, θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψής σας. Θα σας αφαιρέσω το δικαίωμα οδήγησης από σήμερα. Δεν πρέπει να οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα στο δρόμο από σήμερα. Εγώ θα καθορίσω τη διάρκεια της αφαίρεσης εάν σας επιβάλω ποινή, διαφορετικά θα αποφασίσει το δικαστήριο της κορώνας. Δεν πρέπει να οδηγείτε όσο ισχύει η αφαίρεση του δικαιώματος οδήγησης – εάν οδηγήσετε ενώ σας έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα, θα διαπράξετε αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης».