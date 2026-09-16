Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σόφο Ασπροπύργου, δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σόφο Ασπροπύργου, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (16/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026
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