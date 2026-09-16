Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σόφο Ασπροπύργου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ασπρόπυργος

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σόφο Ασπροπύργου, δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σόφο Ασπροπύργου, δείτε βίντεο
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (16/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.




UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

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