Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Από το ισπανικό dating show διαιτητής στο ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ, ο Αλμπερόλα
Από το ισπανικό dating show διαιτητής στο ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ, ο Αλμπερόλα
Ο Χαβιέρ Αλμπερόλα είχε γίνει γνωστός από τηλεοπτικό σόου στην Ισπανία, ενώ τώρα είναι ένας από τους κορυφαίους ρέφερι της χώρας
Για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα ετοιμάζεται ο ΟΦΗ που αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (17/9, 19:45) τη Χόφενχαϊμ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Τη σημαντική αναμέτρηση των Κρητικών με τους Γερμανούς θα διευθύνει ο Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας. Ο 36χρονος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην πατρίδα του. Μάλιστα την προηγούμενη σεζόν είχε διευθύνει τον τελικό του Copa del Rey ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι Βάσκοι είχαν κατακτήσει το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3, ενώ η κανονική διάρκεια είχε ολοκληρωθεί ισόπαλη με σκορ 2-2.
Ο Αλμπερόλα είναι από τις κορυφαίες σφυρίχτρες στην πατρίδα του, αλλά πριν γίνει γνωστός ως ρέφερι σε ηλικία 19 ετών συμμετείχε στο δημοφιλές ισπανικό dating show «Next», το οποίο προβαλλόταν από το κανάλι Neox.
Ο ρέφερι της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ είχε εμφανιστεί στο βίντεο της παρουσίασης ως γυμναστής μιλώντας για το τι αναζητούσε σε μία γυναίκα. Είχε απορρίψει μία από τις συμμετέχουσες λέγοντας της: «Σου αρέσει ο αθλητισμός; Τότε τρέξε προς το λεωφορείο». Μετά από χρόνια ο ρέφερι αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό και ανέφερε ότι όλα όσα είχαν ειπωθεί ήταν μέρος ενός σεναρίου.
Τη σημαντική αναμέτρηση των Κρητικών με τους Γερμανούς θα διευθύνει ο Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας. Ο 36χρονος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην πατρίδα του. Μάλιστα την προηγούμενη σεζόν είχε διευθύνει τον τελικό του Copa del Rey ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι Βάσκοι είχαν κατακτήσει το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3, ενώ η κανονική διάρκεια είχε ολοκληρωθεί ισόπαλη με σκορ 2-2.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Αλμπερόλα είναι από τις κορυφαίες σφυρίχτρες στην πατρίδα του, αλλά πριν γίνει γνωστός ως ρέφερι σε ηλικία 19 ετών συμμετείχε στο δημοφιλές ισπανικό dating show «Next», το οποίο προβαλλόταν από το κανάλι Neox.
Ο ρέφερι της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ είχε εμφανιστεί στο βίντεο της παρουσίασης ως γυμναστής μιλώντας για το τι αναζητούσε σε μία γυναίκα. Είχε απορρίψει μία από τις συμμετέχουσες λέγοντας της: «Σου αρέσει ο αθλητισμός; Τότε τρέξε προς το λεωφορείο». Μετά από χρόνια ο ρέφερι αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό και ανέφερε ότι όλα όσα είχαν ειπωθεί ήταν μέρος ενός σεναρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα