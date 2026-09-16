Η αποστολή του ΟΦΗ για το ματς με τη Χόφενχαϊμ, μέσα ο Σιέλης εκτός ο Νικολάου
Η αποστολή του ΟΦΗ για το ματς με τη Χόφενχαϊμ, μέσα ο Σιέλης εκτός ο Νικολάου
Ο Χρήστος Κόντης έχει στη διάθεσή του σχεδόν όλους τους παίκτες του για την πρεμιέρα των Κρητικών στη League Phase του Europa League
Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή του ΟΦΗ για το εντός έδρας παιχνίδι με την Χόφενχαϊμ αύριο (17/9, 19:45) στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
Οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και έγινε γνωστή η αποστολή.
Ο Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τον Χρήστο Σιέλη ενώ εκτός είναι ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.
Την αποστολή του ΟΦΗ αποτελούν οι: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης
Οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και έγινε γνωστή η αποστολή.
Ο Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τον Χρήστο Σιέλη ενώ εκτός είναι ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.
Την αποστολή του ΟΦΗ αποτελούν οι: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης
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