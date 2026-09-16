Σε πελάγη ευτυχίας ο Δουβίκας: Έγκυος η σύζυγός του Νεφέλη Ράμμου
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Τάσος Δουβίκας Κόμο Νεφέλη Ράμμου έγκυος

Σε πελάγη ευτυχίας ο Δουβίκας: Έγκυος η σύζυγός του Νεφέλη Ράμμου

Ο Δουβίκας ετοιμάζεται εκτός από το να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με την Κόμο, να γίνει και πατέρας στα 27 του

Σε πελάγη ευτυχίας ο Δουβίκας: Έγκυος η σύζυγός του Νεφέλη Ράμμου
Ο Τάσος Δουβίκας και η σύζυγός του, Νεφέλη Ράμμου, ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή τους ζωή, καθώς ανακοίνωσαν ότι περιμένουν παιδί.

Το ζευγάρι μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση μέσα από μία κοινή ανάρτηση στο Instagram, επιλέγοντας ως φόντο τη λίμνη Κόμο, όπου ζει πλέον λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του Έλληνα διεθνή επιθετικού.

Στη φωτογραφία, η Νεφέλη Ράμμου ποζάρει με μαύρη παντελόνα και τοπάκι που αναδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ ο ποδοσφαιριστής της Κόμο βρίσκεται πίσω της και την αγκαλιάζει, ακουμπώντας τα χέρια του στην κοιλιά της.


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