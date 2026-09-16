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Συνάντηση Ζελένσκι με Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο ο πόλεμος και οι εξαγωγές τροφίμων
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Εμανουέλ Μακρόν

Συνάντηση Ζελένσκι με Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο ο πόλεμος και οι εξαγωγές τροφίμων

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη Γαλλία για τη στήριξη, ενώ Αίγυπτος, Ινδία, Τουρκία και αραβικά κράτη συμμετέχουν στις επαφές

Συνάντηση Ζελένσκι με Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο ο πόλεμος και οι εξαγωγές τροφίμων
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Με τον Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία τους. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση των ουκρανικών εξαγωγών τροφίμων.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι συζήτησε με τον Μακρόν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ευχαριστώντας παράλληλα τη Γαλλία για τη στήριξή της στην Ουκρανία.

«Ο Εμανουέλ κι εγώ συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», σημείωσε.



Στο επίκεντρο οι εξαγωγές τροφίμων

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τους εταίρους του για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης που θα στηρίξει τις εξαγωγές τροφίμων της χώρας, από τις οποίες εξαρτώνται δεκάδες κράτη.

Όπως ανέφερε, στις σχετικές επαφές έχουν ήδη εμπλακεί η Αίγυπτος, η Ινδία, η Τουρκία και αραβικά κράτη.

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Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η συνέχιση των ουκρανικών εξαγωγών συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και με την αποτροπή μιας νέας κρίσης κόστους ζωής σε χώρες όπου η κοινωνική σταθερότητα επηρεάζει, όπως είπε, τόσο τη δική τους ασφάλεια όσο και εκείνη της Ευρώπης.
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