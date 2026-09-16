Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Συνάντηση Ζελένσκι με Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο ο πόλεμος και οι εξαγωγές τροφίμων
Συνάντηση Ζελένσκι με Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο ο πόλεμος και οι εξαγωγές τροφίμων
Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη Γαλλία για τη στήριξη, ενώ Αίγυπτος, Ινδία, Τουρκία και αραβικά κράτη συμμετέχουν στις επαφές
Με τον Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία τους. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση των ουκρανικών εξαγωγών τροφίμων.
Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι συζήτησε με τον Μακρόν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ευχαριστώντας παράλληλα τη Γαλλία για τη στήριξή της στην Ουκρανία.
«Ο Εμανουέλ κι εγώ συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», σημείωσε.
Όπως ανέφερε, στις σχετικές επαφές έχουν ήδη εμπλακεί η Αίγυπτος, η Ινδία, η Τουρκία και αραβικά κράτη.
Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η συνέχιση των ουκρανικών εξαγωγών συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και με την αποτροπή μιας νέας κρίσης κόστους ζωής σε χώρες όπου η κοινωνική σταθερότητα επηρεάζει, όπως είπε, τόσο τη δική τους ασφάλεια όσο και εκείνη της Ευρώπης.
Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι συζήτησε με τον Μακρόν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ευχαριστώντας παράλληλα τη Γαλλία για τη στήριξή της στην Ουκρανία.
«Ο Εμανουέλ κι εγώ συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», σημείωσε.
I spoke with @EmmanuelMacron. We discussed the situation in the diplomatic process in detail.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2026
I informed the President about our communication with all our partners, and we jointly discussed possible steps to stop this horrific Russian war. We also discussed issues on the…
Στο επίκεντρο οι εξαγωγές τροφίμωνΣε άλλη ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τους εταίρους του για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης που θα στηρίξει τις εξαγωγές τροφίμων της χώρας, από τις οποίες εξαρτώνται δεκάδες κράτη.
Όπως ανέφερε, στις σχετικές επαφές έχουν ήδη εμπλακεί η Αίγυπτος, η Ινδία, η Τουρκία και αραβικά κράτη.
We are working actively with our partners to find a diplomatic solution in support of our food exports. Dozens of other countries depend on them. I am grateful to every partner who is helping right now, and Egypt, India, Türkiye, and Arab states are already involved.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2026
Everyone… pic.twitter.com/pZrJDcHLJS
Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η συνέχιση των ουκρανικών εξαγωγών συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και με την αποτροπή μιας νέας κρίσης κόστους ζωής σε χώρες όπου η κοινωνική σταθερότητα επηρεάζει, όπως είπε, τόσο τη δική τους ασφάλεια όσο και εκείνη της Ευρώπης.
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