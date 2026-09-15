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Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Αττική, παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσαν πολίτες, είχαν κέρδος 80.000€
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτες Κλοπές Εγκληματική οργάνωση Αττική Χρυσαφικά Συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Αττική, παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσαν πολίτες, είχαν κέρδος 80.000€

Η Αστυνομία συνέλαβε τρεις δράστες, οι οποίοι έκλεβαν χρήματα και χρυσαφικά - Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση - Αναζητείται ακόμη ένα μέλος

Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Αττική, παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσαν πολίτες, είχαν κέρδος 80.000€
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Στη σύλληψη τριών μελών, ηλικίας 27, 20 και 19 ετών, εγκληματικής οργάνωσης προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας (14/9) η Αστυνομία σε περιοχή της Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν απάτες και κλοπές παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Το παράνομο κέρδος που είχαν αποκομίσει ανέρχεται σε περισσότερα από 80.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. οι τρεις δράστες συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν από σπίτι ενός θύματος χρυσαφικά, συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Πριν από τις συλλήψεις προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής ομάδας, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου του 2026, με σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ειδικότερα, για να πετύχουν το σκοπό τους τα μέλη της οργάνωσης  πραγματοποιούσαν καθημερινά πολλές τηλεφωνικές κλήσεις σε πιθανά θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους. Στη συνέχεια παρουσιάζονταν ως δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και χρυσαφικά, τα οποία έπειτα τοποθετούσαν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από το σπίτι τους. Τότε άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα χρυσαφικά, προφασιζόμενα ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Ως προς τους ρόλους τους, η δομή της εγκληματικής οργάνωσης περιλάμβανε διευθυντικά στελέχη, «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες». Οι «τηλεφωνητές» ήταν επιφορτισμένοι με την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στα σπίτια τους για την παραλαβή ή αφαίρεση χρημάτων και τιμαλφών.

Από την προανάκριση εξακριβώθηκε ότι οι -3- συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον ακόμη -4- περιπτώσεις με το ίδιο modus operandi, ενώ ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος αναζητείται, είχε παραχωρήσει όχημά του στην εγκληματική οργάνωση, το οποίο χρησιμοποιούσε ως «επιχειρησιακό όχημα» για τη μετάβαση των «εισπρακτόρων» στις οικίες των θυμάτων.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- επιβατικό όχημα και
Κλείσιμο
-5- κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.
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