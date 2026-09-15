Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
«Τρέχουν σαν να φοράνε σαγιονάρες»: Viral το νικητήριο γκολ της Σασουόλο κόντρα στη Γιουβέντους στο τελευταίο λεπτό, δείτε βίντεο
«Τρέχουν σαν να φοράνε σαγιονάρες»: Viral το νικητήριο γκολ της Σασουόλο κόντρα στη Γιουβέντους στο τελευταίο λεπτό, δείτε βίντεο
Το γκολ Άτζιτς στο 90+4’ προκάλεσε έκρηξη στα social media, με τους φίλους των «μπιανκονέρι» να στέκονται στην απίστευτα αργή αντίδραση της ομάδας που έμοιαζε να εξελίσσεται σε… slow motion
Η Γιουβέντους έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από την έδρα της Σασουόλο, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα στη σεζόν με 3-2, όμως το νικητήριο γκολ του Βασίλιε Άτζιτς στις καθυστερήσεις έχει μετατραπεί στο μεγάλο θέμα συζήτησης στα social media.
Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Σασουόλο πήρε κεφάλι στο σκορ στο 65’ με τον Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο, όμως η Γιουβέντους αντέδρασε και έφερε τα πάνω κάτω μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Ζέγκροβα ισοφάρισε στο 82’ και στο 90+1’ έβαλε μπροστά τους «μπιανκονέρι» με 2-1, δείχνοντας πως η ομάδα του θα απέφευγε την πρώτη της απώλεια βαθμών.
Όμως η Σασουόλο είχε διαφορετική άποψη. Ο Κίρον Μπάουι στο 89’ είχε ήδη επαναφέρει την ισορροπία και στο 90+4’ ο Άτζιτς έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στην πρώην ομάδα του, αφήνοντας τη Γιουβέντους με άδεια χέρια.
Παρότι η επίθεση των γηπεδούχων δεν είχε ιδιαίτερη ταχύτητα, οι παίκτες της Γιουβέντους επέστρεψαν με χαρακτηριστική νωθρότητα, αφήνοντας τεράστιους χώρους και δίνοντας την ευκαιρία στη Σασουόλο να πετύχει το γκολ της νίκης.
«Ακόμη δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν ήταν καν η πιο γρήγορη αντεπίθεση. Κι όμως, υπάρχουν μόνο δύο παίκτες της Γιουβέντους που επιστρέφουν για να καλύψουν. Είναι τόσο κακό, που πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια», έγραψε χρήστης του Χ κοινοποιώντας το βίντεο με το τέρμα της Σασουόλο.
«Όχι, δεν είναι σε αργή κίνηση. Ολόκληρος ο κόσμος συζητά την παθητική αντίδραση της άμυνας της Γιουβέντους στην τελευταία φάση του αγώνα με τη Σασουόλο. Απίστευτο», ήταν ένα ακόμη σχόλιο που δημοσιεύτηκε στο Χ.
Μάλιστα, κάποιοι χρήστες προχώρησαν ακόμη περισσότερο, αφήνοντας υπαινιγμούς περί «στημένου» αγώνα.
Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Σασουόλο πήρε κεφάλι στο σκορ στο 65’ με τον Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο, όμως η Γιουβέντους αντέδρασε και έφερε τα πάνω κάτω μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Ζέγκροβα ισοφάρισε στο 82’ και στο 90+1’ έβαλε μπροστά τους «μπιανκονέρι» με 2-1, δείχνοντας πως η ομάδα του θα απέφευγε την πρώτη της απώλεια βαθμών.
Όμως η Σασουόλο είχε διαφορετική άποψη. Ο Κίρον Μπάουι στο 89’ είχε ήδη επαναφέρει την ισορροπία και στο 90+4’ ο Άτζιτς έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στην πρώην ομάδα του, αφήνοντας τη Γιουβέντους με άδεια χέρια.
Vi prego guardate la lentezza del contropiede del Sassuolo e i nostri che rientrano in infradito… la difesa (?) di Douglas… il tutto vi da la dimensione del nostro calcio e della nostra #Juventus.— Giorgio Torlonia (@TorloGiorgio) September 14, 2026
Uno spettacolo tattico e atletico disgustoso. pic.twitter.com/knwcyWv3Sf
«Μόνο δύο παίκτες κάνουν άμυνα;»Η εικόνα της τελευταίας φάσης ήταν αυτή που προκάλεσε την έκρηξη στα social media.
Παρότι η επίθεση των γηπεδούχων δεν είχε ιδιαίτερη ταχύτητα, οι παίκτες της Γιουβέντους επέστρεψαν με χαρακτηριστική νωθρότητα, αφήνοντας τεράστιους χώρους και δίνοντας την ευκαιρία στη Σασουόλο να πετύχει το γκολ της νίκης.
«Ακόμη δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν ήταν καν η πιο γρήγορη αντεπίθεση. Κι όμως, υπάρχουν μόνο δύο παίκτες της Γιουβέντους που επιστρέφουν για να καλύψουν. Είναι τόσο κακό, που πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια», έγραψε χρήστης του Χ κοινοποιώντας το βίντεο με το τέρμα της Σασουόλο.
«Κοιτάξτε την ταχύτητα της αντεπίθεσης της Σασουόλο και το πώς επιστρέφουν οι παίκτες της Γιουβέντους… σαν να φοράνε σαγιονάρες», έγραψε ένας άλλος σχολιάζοντας την επίμαχη φάση.
Je gelooft je ogen bijna niet, maar dit is de manier waarop Juventus gisteren in de laatste seconde de 3-2 tegen Sassuolo weggaf. Een minuut eerder liep eenzelfde soort situatie wél net goed af. Alles of niets. Tutto o niente. Zonder restverdediging. pic.twitter.com/yx3K8ZXZ03— Willem Haak (@WillemHaak) September 14, 2026
«Όχι, δεν είναι σε αργή κίνηση. Ολόκληρος ο κόσμος συζητά την παθητική αντίδραση της άμυνας της Γιουβέντους στην τελευταία φάση του αγώνα με τη Σασουόλο. Απίστευτο», ήταν ένα ακόμη σχόλιο που δημοσιεύτηκε στο Χ.
Μάλιστα, κάποιοι χρήστες προχώρησαν ακόμη περισσότερο, αφήνοντας υπαινιγμούς περί «στημένου» αγώνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα