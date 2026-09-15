«Τρέχουν σαν να φοράνε σαγιονάρες»: Viral το νικητήριο γκολ της Σασουόλο κόντρα στη Γιουβέντους στο τελευταίο λεπτό, δείτε βίντεο
SPORTS
Σασουόλο Γιουβέντους Serie A

«Τρέχουν σαν να φοράνε σαγιονάρες»: Viral το νικητήριο γκολ της Σασουόλο κόντρα στη Γιουβέντους στο τελευταίο λεπτό, δείτε βίντεο

Το γκολ Άτζιτς στο 90+4’ προκάλεσε έκρηξη στα social media, με τους φίλους των «μπιανκονέρι» να στέκονται στην απίστευτα αργή αντίδραση της ομάδας που έμοιαζε να εξελίσσεται σε… slow motion

«Τρέχουν σαν να φοράνε σαγιονάρες»: Viral το νικητήριο γκολ της Σασουόλο κόντρα στη Γιουβέντους στο τελευταίο λεπτό, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η Γιουβέντους έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από την έδρα της Σασουόλο, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα στη σεζόν με 3-2, όμως το νικητήριο γκολ του Βασίλιε Άτζιτς στις καθυστερήσεις έχει μετατραπεί στο μεγάλο θέμα συζήτησης στα social media.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Σασουόλο πήρε κεφάλι στο σκορ στο 65’ με τον Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο, όμως η Γιουβέντους αντέδρασε και έφερε τα πάνω κάτω μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Ζέγκροβα ισοφάρισε στο 82’ και στο 90+1’ έβαλε μπροστά τους «μπιανκονέρι» με 2-1, δείχνοντας πως η ομάδα του θα απέφευγε την πρώτη της απώλεια βαθμών.

Όμως η Σασουόλο είχε διαφορετική άποψη. Ο Κίρον Μπάουι στο 89’ είχε ήδη επαναφέρει την ισορροπία και στο 90+4’ ο Άτζιτς έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στην πρώην ομάδα του,  αφήνοντας τη Γιουβέντους με άδεια χέρια.

«Μόνο δύο παίκτες κάνουν άμυνα;»

Η εικόνα της τελευταίας φάσης ήταν αυτή που προκάλεσε την έκρηξη στα social media.

 Παρότι η επίθεση των γηπεδούχων δεν είχε ιδιαίτερη ταχύτητα, οι παίκτες της Γιουβέντους επέστρεψαν με χαρακτηριστική νωθρότητα, αφήνοντας τεράστιους χώρους και δίνοντας την ευκαιρία στη Σασουόλο να πετύχει το γκολ της νίκης.

«Ακόμη δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν ήταν καν η πιο γρήγορη αντεπίθεση. Κι όμως, υπάρχουν μόνο δύο παίκτες της Γιουβέντους που επιστρέφουν για να καλύψουν. Είναι τόσο κακό, που πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια»,  έγραψε χρήστης του Χ κοινοποιώντας το βίντεο με το τέρμα της Σασουόλο.

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«Κοιτάξτε την ταχύτητα της αντεπίθεσης της Σασουόλο και το πώς επιστρέφουν οι παίκτες της Γιουβέντους… σαν να φοράνε σαγιονάρες», έγραψε ένας άλλος σχολιάζοντας την επίμαχη φάση.

«Όχι, δεν είναι σε αργή κίνηση. Ολόκληρος ο κόσμος συζητά την παθητική αντίδραση της άμυνας της Γιουβέντους στην τελευταία φάση του αγώνα με τη Σασουόλο. Απίστευτο», ήταν ένα ακόμη σχόλιο που δημοσιεύτηκε στο Χ.

Μάλιστα, κάποιοι χρήστες προχώρησαν ακόμη περισσότερο, αφήνοντας υπαινιγμούς περί «στημένου» αγώνα.
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